«Барселона» продолжает переговоры по контракту Педри

«Барселона» продолжает переговоры о продлении контракта с полузащитником команды Педри.
Mundo Deportivo сообщает, что финансовые стороны сделки улажены, остается решить вопрос о сроке нового соглашения. Новый договор должен быть заключен в текущем месяце.
Действующий контракт Педри с «Барсой» истекает летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что президент «Барсы» Жоан Лапорта поставил ультиматум Усману Дембеле.
Подросток провел великолепный сезон для каталонских гигантов, стал постоянным игроком сразу после переезда из Лас-Пальмаса, а также прорвался на международную арену.
Педри за Барселону в Ла Лиге в 2021 году:
1) 28 игр
2) 1285 передач выполнено
3) Точность передачи 88,93%
4) Полуфиналист Евро-2020
5) Молодой игрок турнира Евро-2020
6) Серебряный призер Олимпийских игр
Однозначно он тот игрок, с которым надо продлевать контракт. Педри также быстро стал неотъемлемым игроком Испании и был назван молодым игроком турнира на Евро-2020, когда команда Луиса Энрике вышла в полуфинал.
Подросток присоединился к списку главных звезд игры, в числе фаворитов на получение «Золотого мяча» - Лионель Месси и Роберт Левандовски.
Надо, надо, надо!
Подросток провел великолепный сезон для каталонских гигантов, стал постоянным игроком сразу после переезда из Лас-Пальмаса, а также прорвался на международную арену.
Педри за Барселону в Ла Лиге в 2021 году:
1) 28 игр
2) 1285 передач выполнено
3) Точность передачи 88,93%
4) Полуфиналист Евро-2020
5) Молодой игрок турнира Евро-2020
6) Серебряный призер Олимпийских игр
Однозначно он тот игрок, с которым надо продлевать контракт. Педри также быстро стал неотъемлемым игроком Испании и был назван молодым игроком турнира на Евро-2020, когда команда Луиса Энрике вышла в полуфинал.
Подросток присоединился к списку главных звезд игры, в числе фаворитов на получение «Золотого мяча» - Лионель Месси и Роберт Левандовски.
Надо, надо, надо!