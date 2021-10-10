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«Барселона» продолжает переговоры по контракту Педри

вчера, 09:37

«Барселона» продолжает переговоры о продлении контракта с полузащитником команды Педри.

Mundo Deportivo сообщает, что финансовые стороны сделки улажены, остается решить вопрос о сроке нового соглашения. Новый договор должен быть заключен в текущем месяце.

Действующий контракт Педри с «Барсой» истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что президент «Барсы» Жоан Лапорта поставил ультиматум Усману Дембеле.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:26
Полузащитник Барселоны Педри был номинирован на «Золотой мяч» 2021 года, и является одним из 30 игроков, удостоенных этой престижной награды.

Подросток провел великолепный сезон для каталонских гигантов, стал постоянным игроком сразу после переезда из Лас-Пальмаса, а также прорвался на международную арену.

Педри за Барселону в Ла Лиге в 2021 году:

1) 28 игр
2) 1285 передач выполнено
3) Точность передачи 88,93%
4) Полуфиналист Евро-2020
5) Молодой игрок турнира Евро-2020
6) Серебряный призер Олимпийских игр

Однозначно он тот игрок, с которым надо продлевать контракт. Педри также быстро стал неотъемлемым игроком Испании и был назван молодым игроком турнира на Евро-2020, когда команда Луиса Энрике вышла в полуфинал.

Подросток присоединился к списку главных звезд игры, в числе фаворитов на получение «Золотого мяча» - Лионель Месси и Роберт Левандовски.

Надо, надо, надо!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:17
Араухо, Педри и Фати будущие лидеры Барсы.
Чего не скажешь о том же Пуче или Дембеле.
протон
протон
вчера в 09:51
18-летний футболист намерен построить свою карьеру на «Камп Ноу», и его беспокойство по поводу продолжительности связано только с тем, когда контракт может быть продлен снова. Не исключено, что стороны договариваются о контракте на три плюс два года.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:47
Всё это рутинные дела.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:43
Должны всё таки договориться
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