Лапорта поставил ультиматум Усману Дембеле

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выдвинул ультиматум нападающему Усману Дембеле. Босс клуба предупредил игрока, что, если он не продлит контракт с клубом, то не будет играть в этом сезоне. Сам же француз чётко обозначил свою позицию. Текущее соглашение футболиста с клубом действует до следующего лета.
В Дембеле заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Челси».
А если серьёзно, то Дембеле очень не дисциплинированный игрок с большой скоростью. У того же МЮ был бегунок Джеймс, его отдали.
А если серьёзно, то Дембеле очень не дисциплинированный игрок с большой скоростью. У того же МЮ был бегунок Джеймс, его отдали.
Молодцы Дортмундцы. Сплавили проблемного игрока и получили кучу бабла за это.
Молодцы Дортмундцы. Сплавили проблемного игрока и получили кучу бабла за это.