Лапорта поставил ультиматум Усману Дембеле

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вчера, 09:26

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выдвинул ультиматум нападающему . Босс клуба предупредил игрока, что, если он не продлит контракт с клубом, то не будет играть в этом сезоне. Сам же француз чётко обозначил свою позицию. Текущее соглашение футболиста с клубом действует до следующего лета.

В Дембеле заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Челси».