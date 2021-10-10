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Лапорта поставил ультиматум Усману Дембеле

вчера, 09:26

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выдвинул ультиматум нападающему Усману Дембеле. Босс клуба предупредил игрока, что, если он не продлит контракт с клубом, то не будет играть в этом сезоне. Сам же француз чётко обозначил свою позицию. Текущее соглашение футболиста с клубом действует до следующего лета.

В Дембеле заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Челси».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:55
Дембеле из за этого не расстроится. Поиграет в приставку. Сколько матчей он сыграл за Барселону? Сыграет пару матчей а потом травмируется на полгода. Что есть он в команде что нет его. Пусть уходит.
112910415
112910415
вчера в 14:10
тоже скверный метод
Анд-м
Анд-м
вчера в 13:24
Вообще не понимаю зачем им продлевать с ним контакт. Это грубая ошибка селекции и надо её вы плюнуть и идти дальше
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:39
Этот черт обуза для любой команды,так как он лентяй,нормально не тренируется,по ночам не спит,поэтому постоянные травмы.Лучше его пристрелить.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:26
Барса понятное дело хочет отбить хоть часть от выкинутых 150 лямов. Но не могу понять другие клубы, кому он интересен. Какой МЮ? Там в нападении даже Лингардиньо нет места в основе)
А если серьёзно, то Дембеле очень не дисциплинированный игрок с большой скоростью. У того же МЮ был бегунок Джеймс, его отдали.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:14
Я думаю Лапорта выбрал не самый лучший момент времени для каких либо ультиматумов .
barcamilan
barcamilan
вчера в 11:13
а как хорошо было при гвардиоле
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:38, ред.
Сейчас боссам фк Барселоны надо просто признать, что та некогда непобедимая Барса, которая сметала всех своих соперников, ведомая вперёд великим Месси, осталась в прошлом. Пришло время обновления и срочных перемен. Для начала необходимо подобрать Главного тренера команды, способного решать задачи по достижению самых высоких целей к которым привыкли болельщики и руководство. И главное дать возможность этому тренеру самому комплектовать состав команды, а не удерживать ультиматумами игроков, не желающих оставаться в команде в связи с разочарованием происходящих в клубе событиями.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:16
Не играть, это не проблема для Дембеле, он привык не играть за "Барселону"...
particular
particular
вчера в 10:07
Война ультиматумов в разгаре. Чей ультиматум больше :)))
Землянин
Землянин
вчера в 10:00, ред.
Стало модным уходить свободным агентом, чтобы сорвать приличный кэш с нового клуба. Раньше такого не припоминаю. Правда можно и травму получить серьёзную, и не получить ни кэша, ни контракта вообще и лечиться за свой счёт
протон
протон
вчера в 09:41
Нормально его Дортмунд в своё время продал Барсе за 100+ млн :)
Молодцы Дортмундцы. Сплавили проблемного игрока и получили кучу бабла за это.
протон
протон
вчера в 09:39
Насчёт игрового времени и всякого рода ультиматумов Дембеле может смело консультироваться с Умтити.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:38
Это просто гнильё
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 09:37
Наглый и неприкрытый шантаж. Я так понимаю, сейчас в Барселоне тренер ставит тех, кого назначит Лапорта? Или можно сказать, сейчас в Барселоне нет тренера и Лапорта сам назначает угодных ему игроков на матчи?
shlomo
shlomo
вчера в 09:27
Начались в деревне склоки....
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