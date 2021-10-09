Переход Погба в «Ювентус» почти невозможен из-за высокой зарплаты игрока

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вчера, 19:06

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» вряд ли перейдет в «Ювентус».

Контракт 28-летнего французского хавбека с МЮ истекает летом 2022 года. Tuttosport утверждает, что возвращение Погба в «Юве» практически невозможно и на правах свободного агента из-за высокой зарплаты игрока. Он запросит не менее 15 миллионов евро чистыми.

Более предпочтительным для «Юве» является транфер хавбека «Монако» Орельена Тчуамени.

Недавно Погба отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Ювентус».