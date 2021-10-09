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Переход Погба в «Ювентус» почти невозможен из-за высокой зарплаты игрока

вчера, 19:06

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вряд ли перейдет в «Ювентус».

Контракт 28-летнего французского хавбека с МЮ истекает летом 2022 года. Tuttosport утверждает, что возвращение Погба в «Юве» практически невозможно и на правах свободного агента из-за высокой зарплаты игрока. Он запросит не менее 15 миллионов евро чистыми.

Более предпочтительным для «Юве» является транфер хавбека «Монако» Орельена Тчуамени.

Недавно Погба отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Ювентус».

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Все комментарии
Величайший_Князь
Величайший_Князь ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 12:28
99,99% что болельщик милана. Даже не задавай тут вопрос почему я так думаю)
juvenale
juvenale ответ протон (раскрыть)
сегодня в 12:25
у вас это у кого?
112910415
112910415
вчера в 21:13
да и ладно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:21
Трудно быть миллионером с их аппетитами...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:00
В Зенит пусть проситься , там заплатят .
ДСА
ДСА
вчера в 19:56
Пусть идёт в Тулу, там надо Арсенал поднимать.
Cat01
Cat01
вчера в 19:32
Деньги решают все
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 19:29
Жирный запрос и альтруистом он за год вряд ли станет
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:28
такой бы у Бескова или Лобановского не заиграл!
shlomo
shlomo
вчера в 19:28, ред.
Наполовину полный стакан или на половину пустой?....вот так могу охарактеризовать сейчас Юве... и такое положение вещей стало реальностью по причине нынешнего финансового положения клуба.... главному акционеру Юве есть над чем задуматься.... четвертый (!) год кряду самый богатый клуб Италии демонстрирует убыток..... на этот раз ожидается рекордный за эти самые четыре года минус более чем 190 млн евро.... вот и получается, что господам из Турина вовсе не до жиру.... и если в Турине не учтут уроки не столь давнего прошлого и не выполнят работу над ошибками, то проведут несколько лет без прогресса и понимания происходящего..... и вот первый звоночек.... можно заполучить бесплатно игрока и не потянуть его зарплату (может она и завышена, но это уже второй вопрос...)....
протон
протон
вчера в 19:17
ну и отлично. Футболист классный, но зарплата явно завышена.
У нас чемпион Европы Кьеллини за 3 млн. играет.

Ювентусу хватило уже одного селебрити подписать, спасибо больше не надо. Нужны голодные до успеха и повышения статуса, готовые грызть землю. Такие как Лока и Кьеза. Погба давно играет на изи... Он "умирать" на поле не будет. А чуть тренер прикрикнет - обидится. Селебрити они все такие - тонкой душевной организации.
particular
particular
вчера в 19:13
Через год трудоустройство француза станет его проблемой.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:10
Да ему нормально в тандеме с Роном в МЮ .
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