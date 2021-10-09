Переход Погба в «Ювентус» почти невозможен из-за высокой зарплаты игрока

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вряд ли перейдет в «Ювентус».
Контракт 28-летнего французского хавбека с МЮ истекает летом 2022 года. Tuttosport утверждает, что возвращение Погба в «Юве» практически невозможно и на правах свободного агента из-за высокой зарплаты игрока. Он запросит не менее 15 миллионов евро чистыми.
Более предпочтительным для «Юве» является транфер хавбека «Монако» Орельена Тчуамени.
Недавно Погба отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Ювентус».
У нас чемпион Европы Кьеллини за 3 млн. играет.
Ювентусу хватило уже одного селебрити подписать, спасибо больше не надо. Нужны голодные до успеха и повышения статуса, готовые грызть землю. Такие как Лока и Кьеза. Погба давно играет на изи... Он "умирать" на поле не будет. А чуть тренер прикрикнет - обидится. Селебрити они все такие - тонкой душевной организации.
У нас чемпион Европы Кьеллини за 3 млн. играет.
Ювентусу хватило уже одного селебрити подписать, спасибо больше не надо. Нужны голодные до успеха и повышения статуса, готовые грызть землю. Такие как Лока и Кьеза. Погба давно играет на изи... Он "умирать" на поле не будет. А чуть тренер прикрикнет - обидится. Селебрити они все такие - тонкой душевной организации.