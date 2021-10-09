«Барселона» готова отпустить голкипера Пенью в аренду

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вчера, 18:25

«Барселона» готова отпустить голкипера на правах аренды в январе, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 22-летний футболист получил несколько предложений, которые заинтересовали его летом, и хотел уйти, но каталонский клуб не стал отпускать игрока по просьбе Рональда Кумана, так как Марк-Андре тер Штеген перенес операцию.

Теперь же тренер готов отпустить Игнасио в аренду в январское окно, и есть несколько команд, желающих подписать его, отмечает источник.

Также «Барселона», по слухам, раздумывает над покупкой защитника «Челси».