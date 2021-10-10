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Камавинга покинул расположение сборной Франции U21 из-за травмы

вчера, 16:44

Полузащитник Эдуардо Камавинга покинул расположение сборной Франции U21, сообщает As.

18-летний хавбек вернулся в «Реал». По информации источника, игрок не смог восстановиться от повреждения, полученного в матче с «Эспаньолом» 3 октября.

Камавинга по-прежнему испытывает боль в области ушиба на левой ноге, он продолжит восстановление под присмотром врачей «Реала».

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:06
Скорейшего восстановления.
marut
marut
вчера в 17:40
Быстрого восстановления
протон
протон
вчера в 17:02
Здоровья и скорейшего возвращения на поле!
Hamman
Hamman
вчера в 16:53
Скорейшего выздоровления!
Парень очень талантливый. Надеюсь Модрич с Кроосом натаскают его и в перспективе Реал на будущее получит шикарного полузащитника!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:45
Ещё один типичный современный француз.
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