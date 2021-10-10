Камавинга покинул расположение сборной Франции U21 из-за травмы

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вчера, 16:44

Полузащитник покинул расположение сборной Франции U21, сообщает As.

18-летний хавбек вернулся в «Реал». По информации источника, игрок не смог восстановиться от повреждения, полученного в матче с «Эспаньолом» 3 октября.

Камавинга по-прежнему испытывает боль в области ушиба на левой ноге, он продолжит восстановление под присмотром врачей «Реала».