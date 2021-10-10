Камавинга покинул расположение сборной Франции U21 из-за травмы

Полузащитник Эдуардо Камавинга покинул расположение сборной Франции U21, сообщает As.
18-летний хавбек вернулся в «Реал». По информации источника, игрок не смог восстановиться от повреждения, полученного в матче с «Эспаньолом» 3 октября.
Камавинга по-прежнему испытывает боль в области ушиба на левой ноге, он продолжит восстановление под присмотром врачей «Реала».
Парень очень талантливый. Надеюсь Модрич с Кроосом натаскают его и в перспективе Реал на будущее получит шикарного полузащитника!
Парень очень талантливый. Надеюсь Модрич с Кроосом натаскают его и в перспективе Реал на будущее получит шикарного полузащитника!