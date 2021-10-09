Эден Азар покинул расположение сборной Бельгии

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вчера, 15:23

Нападающий сборной Бельгии покинул расположение национальной команды.

Напомним, что футболист получил травму во время матча 1/2 финала Лиги Наций против команды Франции.

Из-за повреждения Азар не сможет принять участие в матче за 3-е место в Лиге Наций. Футболист был отправлен в расположение «Реала».