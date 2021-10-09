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Эден Азар покинул расположение сборной Бельгии

вчера, 15:23

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар покинул расположение национальной команды.

Напомним, что футболист получил травму во время матча 1/2 финала Лиги Наций против команды Франции.

Из-за повреждения Азар не сможет принять участие в матче за 3-е место в Лиге Наций. Футболист был отправлен в расположение «Реала».

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Все комментарии
Борислaв
Борислaв
вчера в 17:39
Здоровья и быстрее в строй
протон
протон
вчера в 16:15
Недолго музыка играла, недолго пел аккордеян...
Человек стекло! Его и брат уже переплюнул! Реал не того Азара купил)))) самое прикольное что в Челси он не так часто ломался а тут...
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:40
Не нужна ему это игра....
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:38
С Азаром несчастный случай.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:37
Не повезло парню, жаль...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:33
Здоровья Эдену и скорейшего возвращения
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