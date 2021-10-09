Эден Азар покинул расположение сборной Бельгии

Нападающий сборной Бельгии Эден Азар покинул расположение национальной команды.
Напомним, что футболист получил травму во время матча 1/2 финала Лиги Наций против команды Франции.
Из-за повреждения Азар не сможет принять участие в матче за 3-е место в Лиге Наций. Футболист был отправлен в расположение «Реала».
Человек стекло! Его и брат уже переплюнул! Реал не того Азара купил)))) самое прикольное что в Челси он не так часто ломался а тут...
Человек стекло! Его и брат уже переплюнул! Реал не того Азара купил)))) самое прикольное что в Челси он не так часто ломался а тут...