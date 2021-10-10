Боярский: «Не ставлю на то, что „Зенит“ проиграет „Ювентусу“»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на игру питерского клуба в еврокубках.

«Зенит» сейчас на подъеме. Матч с «Челси» — это не проигрыш. Результат закономерный, но очень достойный. А победа над «Мальме» это просто фантастично и здорово. Посмотрим, сколько там протянет «Зенит».

Я не ставлю на то, что «Зенит» проиграет «Ювентусу».

Я не очень увлекаюсь европейскими турнирами. Меня интересует судьба «Зенита» в РПЛ , должны взять чемпионство.

Что касается «Спартака», в еврокубках я всегда болею за наших. И желаю «Спартаку» удачи в Лиге Европы. Но до «Зенита» им далеко.