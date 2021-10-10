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Боярский: «Не ставлю на то, что „Зенит“ проиграет „Ювентусу“»

вчера, 16:13
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус20.10.2021 в 22:00 Не начался

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на игру питерского клуба в еврокубках.

«Зенит» сейчас на подъеме. Матч с «Челси» — это не проигрыш. Результат закономерный, но очень достойный. А победа над «Мальме» это просто фантастично и здорово. Посмотрим, сколько там протянет «Зенит».

Я не ставлю на то, что «Зенит» проиграет «Ювентусу».

Я не очень увлекаюсь европейскими турнирами. Меня интересует судьба «Зенита» в РПЛ, должны взять чемпионство.

Что касается «Спартака», в еврокубках я всегда болею за наших. И желаю «Спартаку» удачи в Лиге Европы. Но до «Зенита» им далеко.

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Все комментарии
armeec_
armeec_
вчера в 18:58
Матч с «Челси» — это не проигрыш. (Челси - Зенит 1-0) Результат закономерный.

Видать шляпа жестко уже давит на голову )))
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:55
Ну если Миша ты считаешь что поражение со счетом 0:1 весьма достойный результат, то я снимаю шляпу...с твоей головы и отпускаю щелбан твоему черепу ))
Happyboy Barca
Happyboy Barca
вчера в 18:13
хм
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 18:10
Думаю, что даже ничейный результат возможен
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:42
Молодец,беспроигрышная позиция :Европейские траты для победы в чемпионате системы ГАЗПРОМА!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:31
Поправлю тебя. Газпром -владелец ФК ЗенитА не спонсор. Миллер публично заявил, что "Зенит-это непрофильный актив ПАО Газпром". А спонсоры около 30 дочерних Газпрому фирм. Но основные деньги идут из бюджета Газпрома, т.е. из госбюджета.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:18
Не дай бог с Путиным что-то случится и пролёт.
ABir
ABir
вчера в 17:10
Конечно РПЛ приятнее смотреть, там Зениту сейчас нет равных
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:07
Судьба "Зенита" в РПЛ при отсутствии хотя бы одного действительно внятного конкурента сейчас настолько предсказуема и ясна, что особых поводов там для переживаний нет. И вообще что с "Зенитом" в РПЛ может случиться, пока их спонсор - "Газпром"? А вот в еврокубках реально есть много вопросов. "Ювентус" постепенно сыгрывается с новым тренером и набирает форму, у "Зенита" вслед за победой над "Мальме" было поражение на своем поле от "Сочи". Фаворит встречи все-таки "Ювентус", а результат игры даст ответ на вопрос, представляет ли из себя "Зенит" команду европейского уровня, или их уровень амбиций заканчивается на победах в регрессирующем чемпионате.
Gahi
Gahi
вчера в 17:04
Будем надеяться что все команды сыграют достойно в оставшихся матчах. Удачи
Futurista
Futurista
вчера в 16:57, ред.
Матч с Челси это проигрыш, Миша...не надо на табло шляпу надевать...
juvenale
juvenale
вчера в 16:55
не ставь....лучше машину научись парковать
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:29
Миша Миша уже который год у Зенита спад в игре именно в октябре-ноябре и что в РПЛ (матч с Сочи это наглядно показал) и естественно в ЛЧ так что к зимней паузе Зенит обгонят в РПЛ и естественно в ЛЧ они будут лишь третьими и это для них потолок
протон
протон
вчера в 16:20
Я не очень увлекаюсь европейскими турнирами
в еврокубках я всегда болею за наших

Показатель силы, как раз таки евро-игры любого клуба.
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