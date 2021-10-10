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Андронов — о Гисдоле: «Моё сочувствие болельщикам „Локомотива“»

вчера, 19:09

Известный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о скором назначении немецкого наставника Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «Локомотива».

Гисдоль — очень слабый тренер. Он может работать в выстроенной системе, где он — винтик. Ничего своего он создать не может. Тактик — слабый. Управленец — слабый.

Моё сочувствие болельщикам «Локомотива»...

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:12
Странный выбор. Или национальность была в приоритете?
протон
протон ответ 88_DEIVID (раскрыть)
сегодня в 09:41, ред.
Ну если бы вы мне задали этот вопрос , то я бы ответил, во первых Локомотив не проиграл эти две игры, в игре с Химками вроде было еще удаление у Локомотива вратарь, владение мячем в пользу было в сторону Локомотива. Ну что сказать!? Локо в меньшестве сыграли хорошо , и могли выиграть. Химкам не везло с реализации попадали в перекладины. Выходит ничья по делу.
по разным причинам не играло 3 основных ЦЗ . а во время игры выбыл еще Магкеев, так бы Локо выиграл. Локо и вменьшенстве играл на победу и очень смело, я думаю вы смотрели эту игру, и кстати скажу в тот день с Химками на поле было очень много молодых футболистов и создавали прессинг в игре, и надо еще сказать "спасибо" судье, на счёт Урала ничья это тоже результат, и кстати в тот день Николич был не доволен результатом , и спопернико не дали создавать моменты, у каждого тренера бывают спады, и не везения, не бывает так что все время постоянно побеждаешь, на то и игры после неудач анализировать и делать выводы, ведь посмотри кому недавно Зенит проиграл? был хороший прессинг, хорошая игра и контроль мяча. Надо знать, что было очень много молодых футболистов которым не хватило опыта, Локо лучше играет с командами которые играют первым номером, а так Урал выставил автобус было тяжко, Урал умирал с Локо, лишь бы выцарапать очки. В концовке уже откровенно были по ногам, чтобы срывать атаки. эпизод в концовке, в котором Анджорин мягко забрасывает мяч на Смолова. Этот пас мог решать судьбу игры. С игроками атаки Николич работать умеет. При сербе снова расцвел Смолов, перезапустил карьеру зачахший в «Бордо» Камано, а Жемалетдинов вырос в игрока сборной. и надо еще учесть у Локо была трудная игра в европе и где то подустали ключевые игроки и вышли молодые, удача в тот день думаю отвернулась, но винить тренера по двум играм не стоит, страдал Николич, который работает в условиях давления и ограничения кадровых ресурсов действительно здорово. Есть такое определение, применяемое обычно к футболистам, «надёжный».
Вот Николич на данном отрезке предстал надёжным и стабильным тренером.
Николич оказался в тяжелой ситуации давления со всех сторон. История показала, что ему сложно строить команду по ходу сезона. на тот момент Локо вроде набрал 16 очков и занимал третье место в чемпионате России. Еще хочу добавить игру с Ростовом, это первое поражение в чемпионате. Их было всего два в этом календарном году, Прсто не дали человеку поработать. Стоит одному из лидеров проиграть пару раз сразу создаётся давление. Все хотят что бы московские клубы только играя между собой очки теряли или что? Крылья обыграли Динамо и это сенсация. С чего вдруг? Команда можно сказать новая. Я половину игроков на поле в лицо не узнаю, а вы хотите, чтобы сразу была суперигра? Еще весной и в начале этого чемпа Николичу готовы были ставить памятник за 10+побед подряд, а теперь чуть ли не метлой гнать собрались. рангниковские эксперименты это авантюра чистой воды, . Еще одно замечу, Новое руководство не было заинтересовано в долгосрочной работе с Николичем. У Рангника изначально была цель поставить своего тренера, ни один летний трансфер не был обговорен с главным тренером команды Николичем. думаю были конфликты, как они поступили с Сёминым? Не красиво поступили с тренерами. еще с Николича взяли обязательства не обсуждать в СМИ причину увольнения.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:28
Ответь на конкретный вопрос уже. Где тактические изыски от Николича? Тренер который не умеет ставить игру в атаке первым номером и всё время играет от обороны, даже с Химками и Уралом.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:12
Ещё один тролль-жирдяй вечно недовольный и старающийся привлечь внимание к своей заплывшей жиром фигуре, весьма резкими, язвительными и желчными 41ами! Пусть Гисдоль хоть поработает до НГ, потом можно сделать какие-то выводы по нему. На Николича тоже сначала набросились с сомнениями в его профпригодности, а он показал себя очень грамотным и толковым тренером. Вывод: не надо ныть и заранее проклинать все эти перемены в команде, а поливать грязью человека, который ещё не проработал и дня, те более скверно!
протон
протон ответ 88_DEIVID (раскрыть)
сегодня в 07:57, ред.
соглашусь в том что Алексей Андронов прав когда говоритт о новом наставнике немца Маркуса Гисдоля, но не про Николича, сколько по времени руководил Николич год и три месяца, В сезоне-2016/17 Николич стал чемпионом Сербии вместе с «Партизаном», в сезоне-2017/18 выиграл чемпионат Венгрии с «Видеотоном». а что выиграл немец Гисдоль ? практически ничего Андронов тут прав.
Николич зарекомендовал себя как амбициозный, смелый, хорошо разбирающийся в вопросах тактики, тренер. Атакующий – что для меня было очень важно. Николич сразу поменял принцип обороны при стандартах – с ним «Локо» перешел на зону. команда была лучшей в обороне при стандартах и в сезоне-2020/21.
Поэтому можно смело считать Николича удачей «Локомотива», при таких критериях выбора тренера после Семина клуб мог привезти гораздо менее качественного специалиста. Николич не только открыл Мухина для широкого зрителя, но и нашел новые позиции для других игроков, расскрылся Смолов, как игроки лестно отзывались и прощались с тренером это надо было видеть,
руководство «Локомотива» подставило Марко временем подписания новичков. было такое? было. Николич доказал, что умеет выбираться из кризиса, и винить его в последних поражениях не стоит.
Николич точно не заслужил увольнения сейчас. За полтора года к тренеру возникали вопросы, но почти на все он отвечал.
К разным руководителям «Локомотива» вопросов было еще больше.
Они либо отвечали абсурдно, либо никак. Тренер реально хороший. Да, неудачи были в последних матчах. Обидно, согласен. Но это думающий и умеющий удивлять мужик. Дальше посмотрим что будет с новым тренером. время покажет, Удачи!
88_DEIVID
88_DEIVID ответ протон (раскрыть)
сегодня в 06:27
и кстати где твои аргументы, что Андронов оказался не прав по отношению к Николичу? Где же?
Тактик он действительно скверный, что и показало время, ничего придумать не может. Действительно играет от обороны даже с командами которые ЛОКО превосходит по составу. Андронов на все 100% оказался прав.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ протон (раскрыть)
сегодня в 06:19, ред.
Бека Бека всё понял. А вот по какой причине от звонка до звонка играл бездарь Куликов непонятно. У игрока нет ни удара, ни паса, ни отбора, но он по какой-то причине постоянно в старте.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ протон (раскрыть)
сегодня в 06:18
У ЛОКО отличный состав, что бы обыгрывать Химки и Уралы с Ростовом, а не проигрывать безвольно последней команде РПЛ. Кстати когда тренерам грозит увольнение, они обычно начинают выигрывать, если клуб совсем уж не безнадёжен.
qmp2r87udt28
qmp2r87udt28
сегодня в 02:37
Здесь он прав
ABir
ABir
сегодня в 01:27
За то, он настоящий немец и иностранец
амурец
амурец
сегодня в 01:04
Да что сейчас говорить будем смотреть что будет дальше
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:43
Так я же не спорю, Николич топ тренер для РПЛ, но что из того, что написал Андронов неправда?
steelhead
steelhead ответ 88_DEIVID (раскрыть)
сегодня в 00:24, ред.
Багаж Семина состоял из одного чемпиона Мира и двух чемпионлв Европы. Вот и весь скил, и серьезно Семина никто в сознании не воспринимал лет десять как. Ничего он не натренил и не построил, это геронтоверсия Карреры, еще одного самородка от тренерского цеха.
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed
вчера в 23:51
Обидно, особенно после новости о л. фавре ))) что то уже совсем не понятно что начало происходить.... Прожить сезон, а дальше увидим о "прогрессе" который изначально планировался
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 23:41
Андронов сам сочувствие вызывает.
4RT
4RT
вчера в 23:10
В самый раз для козла отпущения
протон
протон ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 22:54
У Локо 1 поражение в РПЛ, 5 ничейных, а что он олжен был показать , если была инфа что его уволят, что пришли другие люди? с распроданными тем более игроками основы... как кинули Палыча, так же поступили и с Николичем. завтра рангник будет в ньюкасле, а там дальше черт знает что будет...
протон
протон ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 22:44, ред.
(Команда с приличным подбором игроков не может играть с аутсайдерами с позиции силы) Локо были распроданы сильные игроки известно, Томас звонил гендиректору «Краснодара» Владимиру Хашигу и предложил краснодарскому клубу купить Смолова, Баринова, Миранчука и Мурило. Пока непонятно, к чему приведут попытки Цорна продать некоторых основных игроков, но движение идёт. Рангник и Цорн не верят в Николича. У нового руководства свои планы на тренера.
По информации, новое руководство не видит Марко Николича тренером команды в долгосрочной перспективе. У Рангника и Цорна есть большое желание поставить «своего» тренера. Николич в свой первый сезон доказал, что он качественный тренер и способен выжимать хороший результат даже из ограниченного набора футболистов. это насчет набора игроков,
Специалисту купили игроков, которых он ранее даже не знал. Николич не смог за короткий промежуток времени встроить каждого легионера в свою схему.
тренеру Николичу дали новую команду уже по ходу чемпионата. И что прикажете ему делать? Он приходит на тренировку, а ему говорят: теперь ты работаешь вот с этими игроками. А это значит, что надо все начинать сначала. Нужно встраивать футболистов в свою модель. Разве это легко? Все закономерно — игра абсолютно разрозненная, хотя исполнители квалифицированные. Но есть и свои нюансы. Анджорин вообще не готов: может играть 15 минут, дальше он просто не выдерживает. Бека Бека тоже еще не понял, в какой чемпионат попал, да и Керк пока не встроен. Николичу нужно было время, чтобы все переделать. Отсюда и объяснимые потери очков..на багаже Юрия Павловича доехал до необходимого результата. На мой взгляд, это был грамотный и правильный ход со стороны серба..так при том, что в штабе остались все тренеры, работавшие при ЮП (кроме Батуренко),Главное у Николича команда не развалилась,игроки играть не перестали,значит всё правильно сделал.
Capral
Capral
вчера в 22:41
Думаю, хуже лысого, он точно не будет, а там посмотрим.... К Андронову- имею редкую антипатию. Удачи, Локо!!!!!!!
протон
протон ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 22:22
При всем уважении к Семину, в Ростове он пару месяцев не отработал и был уволен. как был уволен с Локо Семин так же и уволили Николича. тут даже дело не в результатах а в политике клуба и ее обезбашенности руководства .
pomor45
pomor45
вчера в 22:21
Неплохо было бы выслушать мнения экспертного сообщества об Андронове.
протон
протон ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 22:16
Локо» представил нового тренера, Шило на мыло,притом что шило делал результат ,а мыло хз кто, уже тенденцию ЛОКО понятна, пришёл Палыч, сначала победы и результат, потом спад и до свидания. Пришёл Николич, победы, результат, спад, до свидания, теперь новый тренер - победы, результат, спад, до свидания, весной в марте - апреле с ним по прощаемся, теперь у руководства Фк Локомотив такая тенденция, Новое руководство не было заинтересовано в долгосрочной работе с Николичем. У Рангника изначально была цель поставить своего тренера.
Николич показал всем, что он как минимум неплох. Полкоманды поменяли и хотят сразу побед во всех матчах? Что-то непонятное в Локо творится, то стадион снести хотели, теперь тренера толкового менять собрались, бардак какой-то. Я не верю ,что новый тренер, кем бы он ни был, смог бы в ближайший год-два привести Локо к чемпионству! Здравой логики в замене Николича нет никакой! РПЛ в очередной раз доказывает что наш футбол это отстой и давно уже гниющая структура, где правят корумпировпнные менеджеры и агенты. Теперь Николича уволили, хотя еще в мае с ним продлили контракт на три года. И мне не кажется, что это логичный ход. Потому что проблемы «Локомотива» – совсем не в тренере.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:55
Яркой фигурой он был благодаря только лысине.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:54
Оценивай этот сезон в РПЛ, а не прошлую ЛЧ, в которой команда ещё на багаже Сёмина ехала, да и то ничего уж прям такого там не выдала.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:53
Какая на... ЛЧ. Николич против Химок не мог в атакующий футбол сыграть. 2 нулевые ничьи подряд и поражение от Ростова, худшей команды РПЛ. И при этом просто отсутствие какой-то внятной игры в нападении.
Причём тут вообще ЛЧ? Если это тренер не в состоянии в РПЛ играть в атакующий футбол против слабейших команд.
протон
протон ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 21:51
Марко Николич был одной из самых ярких фигур тренерского цеха в РПЛ-2020/21. Болельщики обязательно запомнят и 11-матчевую серию побед, и две ничьи с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Серб выжимал хороший результат из того материала, который имелся у него под рукой, но новым боссам «железнодорожников» этого оказалось мало.
протон
протон ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 21:50
мне категорически режет слух слово ПРОВАЛ. Ну какой тут вообще провал?!??! Какие команды вообще сейчас играют в ЛЧ против Баварии в атакующий футбол??? А против Атлетико нашим командам играть в открытый футбол это вообще самоубийство. Да, был один неудачный домашний матч с Ред Булом, но и там исход решили две адские персональные ошибки Мурило и Райковича. Да и австрийцы ну никак не слабее Локо сейчас, поэтому говорить о провале вообще неуместно. Вспомните всеобщие оценки и прогнозы после жеребьёвки групп в ЛЧ, что там все предвещали для Локомотива??? А потом уже, как говорится «во время еды», все уже размечтались и стали чего-то требовать и ожидать от железнодорожников. А с чего вдруг?!? Трансферы провалены, кроме Зе. Скамейки нет. Чего от тренера то требовать? Исходя из данной ситуации Николич и так дал больше, чем все мы предполагали. К нему у меня вопросов нет.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:47
А тебе последние три матча ЛОКО показать? На багаже Сёмина в прошлом сезоне в тройку вошёл и кубок выиграл. А дальше всё. Команда с приличным подбором игроков не может играть с аутсайдерами с позиции силы. Как тут можно быть конкурентом Зенита, если очки теряешь со всеми подряд? ЛОКО позиционно атаковать просто не в состоянии. Классный да тактик?
протон
протон ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 21:43
а примеры привести, аргументами разложить?
88_DEIVID
88_DEIVID ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:39
Да всем плох.
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