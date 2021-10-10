Андронов — о Гисдоле: «Моё сочувствие болельщикам „Локомотива“»

Известный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о скором назначении немецкого наставника на пост главного тренера «Локомотива».

Гисдоль — очень слабый тренер. Он может работать в выстроенной системе, где он — винтик. Ничего своего он создать не может. Тактик — слабый. Управленец — слабый.

Моё сочувствие болельщикам «Локомотива»...