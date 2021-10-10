Андронов — о Гисдоле: «Моё сочувствие болельщикам „Локомотива“»

Известный комментатор Алексей Андронов поделился мнением о скором назначении немецкого наставника Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «Локомотива».
Гисдоль — очень слабый тренер. Он может работать в выстроенной системе, где он — винтик. Ничего своего он создать не может. Тактик — слабый. Управленец — слабый.
Моё сочувствие болельщикам «Локомотива»...
по разным причинам не играло 3 основных ЦЗ . а во время игры выбыл еще Магкеев, так бы Локо выиграл. Локо и вменьшенстве играл на победу и очень смело, я думаю вы смотрели эту игру, и кстати скажу в тот день с Химками на поле было очень много молодых футболистов и создавали прессинг в игре, и надо еще сказать "спасибо" судье, на счёт Урала ничья это тоже результат, и кстати в тот день Николич был не доволен результатом , и спопернико не дали создавать моменты, у каждого тренера бывают спады, и не везения, не бывает так что все время постоянно побеждаешь, на то и игры после неудач анализировать и делать выводы, ведь посмотри кому недавно Зенит проиграл? был хороший прессинг, хорошая игра и контроль мяча. Надо знать, что было очень много молодых футболистов которым не хватило опыта, Локо лучше играет с командами которые играют первым номером, а так Урал выставил автобус было тяжко, Урал умирал с Локо, лишь бы выцарапать очки. В концовке уже откровенно были по ногам, чтобы срывать атаки. эпизод в концовке, в котором Анджорин мягко забрасывает мяч на Смолова. Этот пас мог решать судьбу игры. С игроками атаки Николич работать умеет. При сербе снова расцвел Смолов, перезапустил карьеру зачахший в «Бордо» Камано, а Жемалетдинов вырос в игрока сборной. и надо еще учесть у Локо была трудная игра в европе и где то подустали ключевые игроки и вышли молодые, удача в тот день думаю отвернулась, но винить тренера по двум играм не стоит, страдал Николич, который работает в условиях давления и ограничения кадровых ресурсов действительно здорово. Есть такое определение, применяемое обычно к футболистам, «надёжный».
Вот Николич на данном отрезке предстал надёжным и стабильным тренером.
Николич оказался в тяжелой ситуации давления со всех сторон. История показала, что ему сложно строить команду по ходу сезона. на тот момент Локо вроде набрал 16 очков и занимал третье место в чемпионате России. Еще хочу добавить игру с Ростовом, это первое поражение в чемпионате. Их было всего два в этом календарном году, Прсто не дали человеку поработать. Стоит одному из лидеров проиграть пару раз сразу создаётся давление. Все хотят что бы московские клубы только играя между собой очки теряли или что? Крылья обыграли Динамо и это сенсация. С чего вдруг? Команда можно сказать новая. Я половину игроков на поле в лицо не узнаю, а вы хотите, чтобы сразу была суперигра? Еще весной и в начале этого чемпа Николичу готовы были ставить памятник за 10+побед подряд, а теперь чуть ли не метлой гнать собрались. рангниковские эксперименты это авантюра чистой воды, . Еще одно замечу, Новое руководство не было заинтересовано в долгосрочной работе с Николичем. У Рангника изначально была цель поставить своего тренера, ни один летний трансфер не был обговорен с главным тренером команды Николичем. думаю были конфликты, как они поступили с Сёминым? Не красиво поступили с тренерами. еще с Николича взяли обязательства не обсуждать в СМИ причину увольнения.
по разным причинам не играло 3 основных ЦЗ . а во время игры выбыл еще Магкеев, так бы Локо выиграл. Локо и вменьшенстве играл на победу и очень смело, я думаю вы смотрели эту игру, и кстати скажу в тот день с Химками на поле было очень много молодых футболистов и создавали прессинг в игре, и надо еще сказать "спасибо" судье, на счёт Урала ничья это тоже результат, и кстати в тот день Николич был не доволен результатом , и спопернико не дали создавать моменты, у каждого тренера бывают спады, и не везения, не бывает так что все время постоянно побеждаешь, на то и игры после неудач анализировать и делать выводы, ведь посмотри кому недавно Зенит проиграл? был хороший прессинг, хорошая игра и контроль мяча. Надо знать, что было очень много молодых футболистов которым не хватило опыта, Локо лучше играет с командами которые играют первым номером, а так Урал выставил автобус было тяжко, Урал умирал с Локо, лишь бы выцарапать очки. В концовке уже откровенно были по ногам, чтобы срывать атаки. эпизод в концовке, в котором Анджорин мягко забрасывает мяч на Смолова. Этот пас мог решать судьбу игры. С игроками атаки Николич работать умеет. При сербе снова расцвел Смолов, перезапустил карьеру зачахший в «Бордо» Камано, а Жемалетдинов вырос в игрока сборной. и надо еще учесть у Локо была трудная игра в европе и где то подустали ключевые игроки и вышли молодые, удача в тот день думаю отвернулась, но винить тренера по двум играм не стоит, страдал Николич, который работает в условиях давления и ограничения кадровых ресурсов действительно здорово. Есть такое определение, применяемое обычно к футболистам, «надёжный».
Вот Николич на данном отрезке предстал надёжным и стабильным тренером.
Николич оказался в тяжелой ситуации давления со всех сторон. История показала, что ему сложно строить команду по ходу сезона. на тот момент Локо вроде набрал 16 очков и занимал третье место в чемпионате России. Еще хочу добавить игру с Ростовом, это первое поражение в чемпионате. Их было всего два в этом календарном году, Прсто не дали человеку поработать. Стоит одному из лидеров проиграть пару раз сразу создаётся давление. Все хотят что бы московские клубы только играя между собой очки теряли или что? Крылья обыграли Динамо и это сенсация. С чего вдруг? Команда можно сказать новая. Я половину игроков на поле в лицо не узнаю, а вы хотите, чтобы сразу была суперигра? Еще весной и в начале этого чемпа Николичу готовы были ставить памятник за 10+побед подряд, а теперь чуть ли не метлой гнать собрались. рангниковские эксперименты это авантюра чистой воды, . Еще одно замечу, Новое руководство не было заинтересовано в долгосрочной работе с Николичем. У Рангника изначально была цель поставить своего тренера, ни один летний трансфер не был обговорен с главным тренером команды Николичем. думаю были конфликты, как они поступили с Сёминым? Не красиво поступили с тренерами. еще с Николича взяли обязательства не обсуждать в СМИ причину увольнения.
Николич зарекомендовал себя как амбициозный, смелый, хорошо разбирающийся в вопросах тактики, тренер. Атакующий – что для меня было очень важно. Николич сразу поменял принцип обороны при стандартах – с ним «Локо» перешел на зону. команда была лучшей в обороне при стандартах и в сезоне-2020/21.
Поэтому можно смело считать Николича удачей «Локомотива», при таких критериях выбора тренера после Семина клуб мог привезти гораздо менее качественного специалиста. Николич не только открыл Мухина для широкого зрителя, но и нашел новые позиции для других игроков, расскрылся Смолов, как игроки лестно отзывались и прощались с тренером это надо было видеть,
руководство «Локомотива» подставило Марко временем подписания новичков. было такое? было. Николич доказал, что умеет выбираться из кризиса, и винить его в последних поражениях не стоит.
Николич точно не заслужил увольнения сейчас. За полтора года к тренеру возникали вопросы, но почти на все он отвечал.
К разным руководителям «Локомотива» вопросов было еще больше.
Они либо отвечали абсурдно, либо никак. Тренер реально хороший. Да, неудачи были в последних матчах. Обидно, согласен. Но это думающий и умеющий удивлять мужик. Дальше посмотрим что будет с новым тренером. время покажет, Удачи!
Николич зарекомендовал себя как амбициозный, смелый, хорошо разбирающийся в вопросах тактики, тренер. Атакующий – что для меня было очень важно. Николич сразу поменял принцип обороны при стандартах – с ним «Локо» перешел на зону. команда была лучшей в обороне при стандартах и в сезоне-2020/21.
Поэтому можно смело считать Николича удачей «Локомотива», при таких критериях выбора тренера после Семина клуб мог привезти гораздо менее качественного специалиста. Николич не только открыл Мухина для широкого зрителя, но и нашел новые позиции для других игроков, расскрылся Смолов, как игроки лестно отзывались и прощались с тренером это надо было видеть,
руководство «Локомотива» подставило Марко временем подписания новичков. было такое? было. Николич доказал, что умеет выбираться из кризиса, и винить его в последних поражениях не стоит.
Николич точно не заслужил увольнения сейчас. За полтора года к тренеру возникали вопросы, но почти на все он отвечал.
К разным руководителям «Локомотива» вопросов было еще больше.
Они либо отвечали абсурдно, либо никак. Тренер реально хороший. Да, неудачи были в последних матчах. Обидно, согласен. Но это думающий и умеющий удивлять мужик. Дальше посмотрим что будет с новым тренером. время покажет, Удачи!
Тактик он действительно скверный, что и показало время, ничего придумать не может. Действительно играет от обороны даже с командами которые ЛОКО превосходит по составу. Андронов на все 100% оказался прав.
Тактик он действительно скверный, что и показало время, ничего придумать не может. Действительно играет от обороны даже с командами которые ЛОКО превосходит по составу. Андронов на все 100% оказался прав.
По информации, новое руководство не видит Марко Николича тренером команды в долгосрочной перспективе. У Рангника и Цорна есть большое желание поставить «своего» тренера. Николич в свой первый сезон доказал, что он качественный тренер и способен выжимать хороший результат даже из ограниченного набора футболистов. это насчет набора игроков,
Специалисту купили игроков, которых он ранее даже не знал. Николич не смог за короткий промежуток времени встроить каждого легионера в свою схему.
тренеру Николичу дали новую команду уже по ходу чемпионата. И что прикажете ему делать? Он приходит на тренировку, а ему говорят: теперь ты работаешь вот с этими игроками. А это значит, что надо все начинать сначала. Нужно встраивать футболистов в свою модель. Разве это легко? Все закономерно — игра абсолютно разрозненная, хотя исполнители квалифицированные. Но есть и свои нюансы. Анджорин вообще не готов: может играть 15 минут, дальше он просто не выдерживает. Бека Бека тоже еще не понял, в какой чемпионат попал, да и Керк пока не встроен. Николичу нужно было время, чтобы все переделать. Отсюда и объяснимые потери очков..на багаже Юрия Павловича доехал до необходимого результата. На мой взгляд, это был грамотный и правильный ход со стороны серба..так при том, что в штабе остались все тренеры, работавшие при ЮП (кроме Батуренко),Главное у Николича команда не развалилась,игроки играть не перестали,значит всё правильно сделал.
По информации, новое руководство не видит Марко Николича тренером команды в долгосрочной перспективе. У Рангника и Цорна есть большое желание поставить «своего» тренера. Николич в свой первый сезон доказал, что он качественный тренер и способен выжимать хороший результат даже из ограниченного набора футболистов. это насчет набора игроков,
Специалисту купили игроков, которых он ранее даже не знал. Николич не смог за короткий промежуток времени встроить каждого легионера в свою схему.
тренеру Николичу дали новую команду уже по ходу чемпионата. И что прикажете ему делать? Он приходит на тренировку, а ему говорят: теперь ты работаешь вот с этими игроками. А это значит, что надо все начинать сначала. Нужно встраивать футболистов в свою модель. Разве это легко? Все закономерно — игра абсолютно разрозненная, хотя исполнители квалифицированные. Но есть и свои нюансы. Анджорин вообще не готов: может играть 15 минут, дальше он просто не выдерживает. Бека Бека тоже еще не понял, в какой чемпионат попал, да и Керк пока не встроен. Николичу нужно было время, чтобы все переделать. Отсюда и объяснимые потери очков..на багаже Юрия Павловича доехал до необходимого результата. На мой взгляд, это был грамотный и правильный ход со стороны серба..так при том, что в штабе остались все тренеры, работавшие при ЮП (кроме Батуренко),Главное у Николича команда не развалилась,игроки играть не перестали,значит всё правильно сделал.
Николич показал всем, что он как минимум неплох. Полкоманды поменяли и хотят сразу побед во всех матчах? Что-то непонятное в Локо творится, то стадион снести хотели, теперь тренера толкового менять собрались, бардак какой-то. Я не верю ,что новый тренер, кем бы он ни был, смог бы в ближайший год-два привести Локо к чемпионству! Здравой логики в замене Николича нет никакой! РПЛ в очередной раз доказывает что наш футбол это отстой и давно уже гниющая структура, где правят корумпировпнные менеджеры и агенты. Теперь Николича уволили, хотя еще в мае с ним продлили контракт на три года. И мне не кажется, что это логичный ход. Потому что проблемы «Локомотива» – совсем не в тренере.
Николич показал всем, что он как минимум неплох. Полкоманды поменяли и хотят сразу побед во всех матчах? Что-то непонятное в Локо творится, то стадион снести хотели, теперь тренера толкового менять собрались, бардак какой-то. Я не верю ,что новый тренер, кем бы он ни был, смог бы в ближайший год-два привести Локо к чемпионству! Здравой логики в замене Николича нет никакой! РПЛ в очередной раз доказывает что наш футбол это отстой и давно уже гниющая структура, где правят корумпировпнные менеджеры и агенты. Теперь Николича уволили, хотя еще в мае с ним продлили контракт на три года. И мне не кажется, что это логичный ход. Потому что проблемы «Локомотива» – совсем не в тренере.
Причём тут вообще ЛЧ? Если это тренер не в состоянии в РПЛ играть в атакующий футбол против слабейших команд.
Причём тут вообще ЛЧ? Если это тренер не в состоянии в РПЛ играть в атакующий футбол против слабейших команд.