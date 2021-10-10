Нигматуллин о Гисдоле: «Может быть, это тёмная лошадка в мире футбола»

Бывший голкипер «Локомотива» поделился мнением о скором назначении немецкого наставника на пост главного тренера «железнодорожников»:

Фамилия специалиста абсолютна неизвестна большинству болельщиков, выбор этого тренера очень смущает, как бы я не любил «Локо». Я слежу за клубом и хочу, чтобы он оставался на плаву и добивался самых высоких целей. Но назначать наставника, у которого лучшее достижение — 8-е место, вызывает недоумение. Политика Рангника должна быть направлена на достижение результатов, трудно подобрать слова и объяснить выбор этого специалиста.

Не исключаю, что мы чего-то не знаем. Может быть, это тёмная лошадка в мире футбола.