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Нигматуллин о Гисдоле: «Может быть, это тёмная лошадка в мире футбола»

вчера, 16:09

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о скором назначении немецкого наставника Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «железнодорожников»:

Фамилия специалиста абсолютна неизвестна большинству болельщиков, выбор этого тренера очень смущает, как бы я не любил «Локо». Я слежу за клубом и хочу, чтобы он оставался на плаву и добивался самых высоких целей. Но назначать наставника, у которого лучшее достижение — 8-е место, вызывает недоумение. Политика Рангника должна быть направлена на достижение результатов, трудно подобрать слова и объяснить выбор этого специалиста.

Не исключаю, что мы чего-то не знаем. Может быть, это тёмная лошадка в мире футбола.

Гисдолю 52 года, он ранее работал в «Гамбурге», «Хоффенхайме» и «Кельне».

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:06
Лошадка? ЛОКО переводят на конную тягу?
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:13
Этакий темный паровозик из Ромашково...
Сп62
Сп62
вчера в 19:27
В 52 года уже должны быть какие-то достижения кроме 8 го места в Бундес лиге. Может он какая-то родня Рангнику?
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 19:10
С каких пор ты так полюбил локо
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:58
Время покажет
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:19
Это не лошадка , а темный паровозик, на электровоз он явно не тянет.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 18:13
Не самый лучший выбор паровозиков
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:37
Нет,это серенький козлик немецкого футбола.
DXTK
DXTK
вчера в 17:29
если он лошадка тогда ему место в стоиле или в цска....... что ближе им....а Локо нужен тренер.
valt134
valt134
вчера в 17:11
Выбор наставника весьма странный. Похоже, мы действительно чего-то не знаем.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:54
А может троянский конь))
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:39
Господа,если сам Нигматуллин о нем нехрена незнает то,что же это будет или кто?!!! Чем лучше серба?!!!
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:29
Темных лошадок нам Селюк поставляет, а это чистокровный гнедой жеребец Ольденбургской породы))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:29
А может немец решил нам мстить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:12
Скоро мы с ним познакомимся! 😜
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