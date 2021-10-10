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Ван Гал: «Когда дела идут плохо, то в „Барселоне“ всегда винят иностранцев»

вчера, 23:11

Наставник сборной Нидерландов Луи ван Гал поддержал полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Что я могу сказать о «Барселоне»? Когда человек вносит свой вклад, как Френки де Йонг за последние два года, то всё идёт хорошо.

Но как только дела идут плохо, то в этом клубе всегда винят иностранцев. Это касается и тренера.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 08:16
Рыжий как минимум приложил руку к развалу хотя бы своим звонком Суаресу об увольнении.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:21
С иностранцев всегда спрос больше.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:17
Ещё один защитник Кумана,(((
А Кумана надо быстрее убирать, и дела в Барсе поправятся. Не получается у Кумана, проигрывает всем и вся.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:45, ред.
Просто иностранцы должны быть на голову сильнее местных. Ведь именно они, честно говоря, едут на заработки за длинным евро.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:31
Всегда найдётся козёл отпущения!
minai
minai
вчера в 23:51, ред.
Вывод: Каталония не Испания. Свободу независимой Каталонии и ихнему Пучдемону !
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:27
Нам тоже надо обвинить иностранцев если проиграем Словении.
Cat01
Cat01
вчера в 23:14
Это верно так
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