Ван Гал: «Когда дела идут плохо, то в „Барселоне“ всегда винят иностранцев»

Наставник сборной Нидерландов поддержал полузащитника «Барселоны» .

Что я могу сказать о «Барселоне»? Когда человек вносит свой вклад, как Френки де Йонг за последние два года, то всё идёт хорошо.

Но как только дела идут плохо, то в этом клубе всегда винят иностранцев. Это касается и тренера.