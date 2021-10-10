Ван Гал: «Когда дела идут плохо, то в „Барселоне“ всегда винят иностранцев»

Наставник сборной Нидерландов Луи ван Гал поддержал полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.
Что я могу сказать о «Барселоне»? Когда человек вносит свой вклад, как Френки де Йонг за последние два года, то всё идёт хорошо.
Но как только дела идут плохо, то в этом клубе всегда винят иностранцев. Это касается и тренера.
А Кумана надо быстрее убирать, и дела в Барсе поправятся. Не получается у Кумана, проигрывает всем и вся.
А Кумана надо быстрее убирать, и дела в Барсе поправятся. Не получается у Кумана, проигрывает всем и вся.