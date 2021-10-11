Карпин: «Удалось ли донести информацию? Думал, что и со Словакией удалось»

Главный тренер сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении.

Всё по плану, никто не травмировался. Все здоровы из тех, кто был вчера на тренировке.

Кудряшов и Фомин? Выбирая этих игроков на матч, на что ориентировались? На их самочувствие тоже. Ерохин и Терехов отыграли почти 90 минут. Нагрузку получили, и теперь выходят свежие игроки.

Удалось ли сейчас донести информацию до игроков? Я думал, что в матче со Словакией удалось. Сегодня игра даст ответ на этот вопрос. На следующий день после Словакии была восстановительная тренировка без мяча. Вчера, если убрать разминку, тренировка длилась максимум 15-20 минут. Что там можно отработать?