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Карпин: «Удалось ли донести информацию? Думал, что и со Словакией удалось»

вчера, 21:41
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словении.

Всё по плану, никто не травмировался. Все здоровы из тех, кто был вчера на тренировке.

Кудряшов и Фомин? Выбирая этих игроков на матч, на что ориентировались? На их самочувствие тоже. Ерохин и Терехов отыграли почти 90 минут. Нагрузку получили, и теперь выходят свежие игроки.

Удалось ли сейчас донести информацию до игроков? Я думал, что в матче со Словакией удалось. Сегодня игра даст ответ на этот вопрос. На следующий день после Словакии была восстановительная тренировка без мяча. Вчера, если убрать разминку, тренировка длилась максимум 15-20 минут. Что там можно отработать?

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 05:02
Оказалось, что все удалось как нельзя лучше.
протон
протон
вчера в 22:33
Очень многое зависит от качества игроков, от размеров скамейки, от физического и психологического состояния ногомячистов. Я боюсь, нам здесь похвастаться нечем. В.Г. работает с тем материалом, который готовят ни и тш клубов.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:46
Скоро узнаем!Поехали!
Cat01
Cat01
вчера в 21:43
Ждём удачу
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