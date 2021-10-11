Милонов: «Игроки сборной могут расслабиться перед матчем со Словенией»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Словении и России.

Проблема в том, что игроки могут расслабиться перед матчем со Словенией. С этой же проблемой сталкиваются болельщики, которые не могут разобраться, кто наш соперник: Словакия или Словения? Сами понимаете, можно легко запутаться. В футбольном плане это, конечно, совершенно другая команда.

Сейчас необходимо свести потери игроков к минимуму. К примеру, в прошлый раз, когда мы прилетели с кучей травмированных футболистов, команда всё равно выдержала и не пропустила. Вроде и нам повезло, и сборная приложила все усилия, чтобы мяч не оказался в наших воротах.

В грядущем матче футболистам нужно так же напрячься и показать болельщикам, что команда может и хочет играть на победу.