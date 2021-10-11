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Милонов: «Игроки сборной могут расслабиться перед матчем со Словенией»

вчера, 18:09
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Словении и России.

Проблема в том, что игроки могут расслабиться перед матчем со Словенией. С этой же проблемой сталкиваются болельщики, которые не могут разобраться, кто наш соперник: Словакия или Словения? Сами понимаете, можно легко запутаться. В футбольном плане это, конечно, совершенно другая команда.

Сейчас необходимо свести потери игроков к минимуму. К примеру, в прошлый раз, когда мы прилетели с кучей травмированных футболистов, команда всё равно выдержала и не пропустила. Вроде и нам повезло, и сборная приложила все усилия, чтобы мяч не оказался в наших воротах.

В грядущем матче футболистам нужно так же напрячься и показать болельщикам, что команда может и хочет играть на победу.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:18
С Валерой не расслабятся:
pomor45
pomor45 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:17
Они не правят. Они служат дымовой завесой тем, кто правит.
pomor45
pomor45
вчера в 20:16
С чего бы это Милонова на футбольную тему потянуло? Тему проституции исчерпал, что ли?
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 20:04
Ничтожество
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:57
Блин, сколько же таких бестолочей нами правят, стыд и позор.
112910415
112910415
вчера в 19:43
ура, пришёл крупный спец и всё разъяснил )
Cat01
Cat01
вчера в 19:37
Пустые слова.... Все знают что нужна победа!
Правдолюб157
Правдолюб157
вчера в 19:20
А наши и не напрягаются....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:14
А этот-то чего всюду лезет,делать в Думе нехрен? Максимум,до чего его можно допускать,так до обсуждения игры "Зенита".Причём здесь его "высокий статус",он такой же знаток футбола,кака любой из нас-знающий поверхностно.
протон
протон
вчера в 18:32
когда его бой с Джигурдой?
протон
протон
вчера в 18:31
бывает так что неприязнь к людям. как раз эту неприязнь вызывает сам Милонов. жидкий
Gorasul
Gorasul
вчера в 18:23
Зачем цитировать это убогое насекомое? Оставьте едроссника путину и ко - он футболист или хоть когда-то играл в футбол, даже в детстве?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:12
Где это они могут расслабиться ???)))
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