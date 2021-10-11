Червиченко: «Всё, что будет происходить в „Локо“ — разграбление команды»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение на должность главного тренера «Локомотива».

«Локомотив» подписал не тренера, а марионетку? А кому это непонятно? Я изначально говорил, что убрать Николича и взять кого-то — это ошибка 99% из 100. Они брали не тренера, а не мешающее осваивать бюджет звено, и в этом есть смысл всего это назначения. Тут о тренере речь не шла изначально.

Рангник собирает друзей в «Локомотиве»? Я бы сказал подельников, потому что всё, что будет происходить — разграбление команды. Задача — продержаться как можно дольше. Немцы приехали в «Локомотив» заняться бизнесом? Да, причем только в свою пользу, а не в пользу клуба. И мне это не кажется — я в этом практически уверен.

Главное — выполнить программу по освоению бюджета. Будет ли «Локомотив» успешно выступать при Гисдоле? Я не верю, что заиграет лучше, чем при Николиче, поскольку есть определенный набор игроков, которые хуже не могут выступать. На это весь расчет, что есть состав, который будет бороться и сражаться за что-то или даже за свои премиальные, а эти ребята будут исполнять свои комбинации. Я не говорю, что будет наглый грабеж — будет такой виртуозный, как в «Место встречи изменить нельзя».