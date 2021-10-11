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Червиченко: «Всё, что будет происходить в „Локо“ — разграбление команды»

вчера, 19:12

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Маркуса Гисдоля на должность главного тренера «Локомотива».

«Локомотив» подписал не тренера, а марионетку? А кому это непонятно? Я изначально говорил, что убрать Николича и взять кого-то — это ошибка 99% из 100. Они брали не тренера, а не мешающее осваивать бюджет звено, и в этом есть смысл всего это назначения. Тут о тренере речь не шла изначально.

Рангник собирает друзей в «Локомотиве»? Я бы сказал подельников, потому что всё, что будет происходить — разграбление команды. Задача — продержаться как можно дольше. Немцы приехали в «Локомотив» заняться бизнесом? Да, причем только в свою пользу, а не в пользу клуба. И мне это не кажется — я в этом практически уверен.

Главное — выполнить программу по освоению бюджета. Будет ли «Локомотив» успешно выступать при Гисдоле? Я не верю, что заиграет лучше, чем при Николиче, поскольку есть определенный набор игроков, которые хуже не могут выступать. На это весь расчет, что есть состав, который будет бороться и сражаться за что-то или даже за свои премиальные, а эти ребята будут исполнять свои комбинации. Я не говорю, что будет наглый грабеж — будет такой виртуозный, как в «Место встречи изменить нельзя».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:15
будем наблюдать,
наблюдения наши будут долгими
3z37zsfsw23a
3z37zsfsw23a
сегодня в 02:59
Очень бы этого не хотелось
Землянин
Землянин
сегодня в 01:14
И зачем нужно было менять, что Семина, что Николича при достойной игре и результате. Вредительство какое то
ABir
ABir
сегодня в 00:16
Пророчества Червяка очень редко сбываются
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:38
Так и есть, это понятно даже школьникам. Тренер-пешка.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 20:59
За 10 лет работы с лицензией, ГТ Локо сменил 8 клубов, выше 17 места не поднимался, один клуб слил в пердив.
Червиченко прав, он видит для чего пригласили Гисдоля.
Немцы пришли денег срубить и уже действуют.(
За адекватность
За адекватность
вчера в 20:52
Может они идейные...
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:47
Освоение бюджета в Локо уже много лет. Но в этот раз, они особо и не прячутся, всем все понятно.
протон
протон
вчера в 20:42
Праздник маразма это когда горе корреспонденты из раза в раз интересуются твоим мнением
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 20:16
Давно пора ) торпедо вернуть локо сбросить в фнл ))
hc8m4cjcda66
hc8m4cjcda66
вчера в 20:02
Но что нам такое не впервой.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:01
Причём его зависть видна издали. (
Futurista
Futurista
вчера в 19:50
Ограбление поезда...классика жанра)...
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:45
Сто пудово он так не думает!А его хлеб как раз заниматься болтологией! Да и мне кажется завистливый он человек
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:42
Пессимист Червиченко говорит,что нынешние игроки депо хуже играть не могут,а я-оптимист : Нет могут,могут! Кроме того,можно распихать нынешних и привезти своих односельчан.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:42
А вот по моему, он наверное думает что в руководстве РЖД сидят жирные лошки , без головые всадники и ждали когда же придёт немец ,( который кстати имеет непосредственное отношение к разработкам реформирования футбольной системы в Ред Булле и Боруссии) и будет доить в долгую РЖД ??? Как-то странно думать что в руководстве РЖД сидят именно такие люди , а Червеченко где сейчас сидит и каким консорциумом владеет ??? Кстати он даже на Глобу не тянет по предсказаниям. А вот через года два можно будет точно сказать, что и как добился Рангник с Локо , а сейчас сотрясать воздух и делать из себя специалиста ,который почему-то будучи хозяином Спартака так и ничего в Европе не добился , почему-то ??? Странно ,он же всё знает за других !!!) Так что лучше всего было ему хоть сейчас промолчать, профессор болтологии ! Время покажет, а мы будем делать посмотреть ! Всем Добра !!!
Zak11
Zak11
вчера в 19:41
Я думаю что правда в этом всё таки есть.
shlomo
shlomo
вчера в 19:40
Пока Локо встал на запасный путь....:((((
drug01
drug01
вчера в 19:35
Это всё знакомо нам!
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:29
Очередная афера
agg8eusw9j9u
agg8eusw9j9u
вчера в 19:23
Пустослов...
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:22
К сожалению я думаю он прав(
batog
batog
вчера в 19:20
Он в курсе как это делается.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:13
Ещё один правдорубец Радищев , самому не смешно ?)))
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