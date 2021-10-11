Мостовой: «Словению можно и нужно обыгрывать»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче отбора к чемпионату мира 2022 года, где национальная команды сыграет против сборной Словении.

При Карпине мы сыграли уже четыре игры и ни разу состав не оставался без изменений, поэтому сегодня однозначно будут перестановки.

Много атаковать мы не будем, так как в прошлом матче со словаками атаки нам очень тяжело давались. В пятничном матче мне показалось, что у нас как будто просто сил нет, а сегодня нам будет еще тяжелее, времени не так много на восстановление было.

Словенцы играют дома, а значит, будут пытаться играть первым номером, но это же не сборная Франции или Италии. Словению можно и нужно обыгрывать.