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Мостовой: «Словению можно и нужно обыгрывать»

вчера, 18:20
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче отбора к чемпионату мира 2022 года, где национальная команды сыграет против сборной Словении.

При Карпине мы сыграли уже четыре игры и ни разу состав не оставался без изменений, поэтому сегодня однозначно будут перестановки.

Много атаковать мы не будем, так как в прошлом матче со словаками атаки нам очень тяжело давались. В пятничном матче мне показалось, что у нас как будто просто сил нет, а сегодня нам будет еще тяжелее, времени не так много на восстановление было.

Словенцы играют дома, а значит, будут пытаться играть первым номером, но это же не сборная Франции или Италии. Словению можно и нужно обыгрывать.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 20:10
Согласен что можно играть,но как это лать на практике хрен его знает,разве что действительно наигрывать автоголы.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:59
Не стоит торопить события, а уж Мостовому то вообще не стоит рот открывать.
112910415
112910415
вчера в 19:45
не пояснил свою точку зрения
1bear
1bear
вчера в 19:26
сложно,но болельщики верят...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:10
Скоро увидим,чего попусту болтать?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:57
Надеюсь что обиграем, нам последнее время везёт
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:52
Мостового очень сложно понять.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:49
Будем надеяться на автогол словенцеа
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:48
Словения должна сдаться на милость победителя.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:43
Ну это же царёк))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:36
А иначе что и делать на чемпионате мира?
shlomo
shlomo
вчера в 18:25, ред.
Из двух слов соглашусь только с одним "нужно"..... а по поводу "можно" у меня оЧЧЕнь смутные сомнения....
Cat01
Cat01
вчера в 18:25
Нужно или можно?
Futurista
Futurista
вчера в 18:23
Словенцы зимой не замерзнут несмотря на высокие цены на газ...шапок им уже накидали с запасом)...
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