Черданцев: «История с капитанами сборной — это детский сад»

Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что в каждом матче у национальной команды будет новый капитан. В сегодняшней встрече против сборной Словении команду на поле с капитанской повязкой выведет Алексей Сутормин.
История с капитанами сборной — это просто какой-то детский сад. Кто сегодня дежурный по столовой.
Ну значит всё в порядке. Значит Карпин всё правильно сделал.
Ну значит всё в порядке. Значит Карпин всё правильно сделал.