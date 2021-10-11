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Черданцев: «История с капитанами сборной — это детский сад»

вчера, 21:08

Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что в каждом матче у национальной команды будет новый капитан. В сегодняшней встрече против сборной Словении команду на поле с капитанской повязкой выведет Алексей Сутормин.

История с капитанами сборной — это просто какой-то детский сад. Кто сегодня дежурный по столовой.

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Все комментарии
Aris
Aris
сегодня в 07:25
Эти комментаторы - позор футбола! Гнать и подальше!
6rs2qtp6h48j
6rs2qtp6h48j
сегодня в 04:36
Жжот Валера напалмом
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:33
У каждого своё мнение.
Землянин
Землянин
сегодня в 00:42
У Нас за результат отвечает вся команда, а не один капитан или/и тренер
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:48
история с черданцевами, шмурновами и генычами как комментаторами - это детский сад.
протон
протон
вчера в 22:35
Выдыхайте, ребята, значит, решение правильное
Ну значит всё в порядке. Значит Карпин всё правильно сделал.
протон
протон
вчера в 22:34
Одно радует ,что игру показывает Россия 1 , и мы не услышим визгов этого господина
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:59
Чердак сам по себе детский сад.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:58
Судя по этому жизнерадостному лицу капитаном назначают под угрозой физической расправы:
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 21:50
История, как ты ныл про маленькую зарплату, вот это детский сад
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:36, ред.
Ну здесь с Чердаком трудно не согласиться! Вроде все капитаны, но нет ни одного того главного, кто ответит за весь коллектив! Несерьёзно это! Капитанская повязка приравнялась к половой тряпке!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ mat73 (раскрыть)
вчера в 21:27
Аршавина напомнить? это наши проблемы
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:26
Это стеб над дзебой и его празднованием голов с отдачей чести сальной рукой
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:18
Согласен с Жорой, это ненормально
mat73
mat73
вчера в 21:17
Тоже не понимаю,зачем это?
Doping87
Doping87
вчера в 21:15
Джикия не хочет, для Баринова это лишняя нагрузка, остальные не очень то и подходят.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:14
Лучше пущай Сутормин!С ним хоть поздороваются за руку без брезгливости))
beefs
beefs
вчера в 21:14
в его словах есть доля истины...
k58w2ymwh2u2
k58w2ymwh2u2
вчера в 21:13
Детский сад дяденька будь капитаном.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:13
НА игру ЭТОЙ сборной отсутствие,или наличие авторитетного капитана,вряд ли повлияет серьёзно.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:12
А ты на срач тв это!Мля нет слов короче((
shlomo
shlomo
вчера в 21:12
Ну а где взять капитана....Дзюбинью то не согласился....:)))
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