Черданцев: «История с капитанами сборной — это детский сад»

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вчера, 21:08

Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что в каждом матче у национальной команды будет новый капитан. В сегодняшней встрече против сборной Словении команду на поле с капитанской повязкой выведет Алексей Сутормин.