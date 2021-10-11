Дюпин: «Уважаю решение тренерского штаба»

Голкипер сборной России ответил на вопрос о том, почему его не включили в заявку на отборочный поединок к ЧМ -2022 со Словенией:

Не знаю, почему так вышло. Везде вижу плюсы. Больше времени с семьей проведу, слетал к родителям, завтра тренировка.

Это обычная практика, когда такое решение принимает тренер вратарей, ему виднее. Он всё знает, и психологию, и физические данные, ему легче принять верное решение, нежели главному тренеру. Уважаю решение тренерского штаба.