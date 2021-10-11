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Дюпин: «Уважаю решение тренерского штаба»

вчера, 21:34
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Голкипер сборной России Юрий Дюпин ответил на вопрос о том, почему его не включили в заявку на отборочный поединок к ЧМ-2022 со Словенией:

Не знаю, почему так вышло. Везде вижу плюсы. Больше времени с семьей проведу, слетал к родителям, завтра тренировка.

Это обычная практика, когда такое решение принимает тренер вратарей, ему виднее. Он всё знает, и психологию, и физические данные, ему легче принять верное решение, нежели главному тренеру. Уважаю решение тренерского штаба.

Поединок Словения — Россия пройдёт 11 октября в 21:45 мск.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:36
Смолови Реалу Забивал -какая разница
drug01
drug01
вчера в 21:42
Тренеру виднее
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