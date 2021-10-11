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Белоус: «Не вижу предпосылок говорить, что Россия обыграет Словению»

вчера, 17:25
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Известный футбольный функционер Юрий Белоус оценил шансы сборной России обыграть сборную Словении в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

Тревожные ожидания перед игрой со Словенией. Мы играем на выезде. С одной стороны, ничья сборной практически гарантирует железное второе место, с другой — мы же понимаем, что если в стыках попадем на более или менее приличную команду, чемпионата мира нам не видать. У нас есть шанс побороться, да и Хорватия может потерять очки. Но говорить о том, что мы способны обыграть Словению, предпосылок не вижу. Не понятно, по каким качествам мы сильнее соперника. Сегодня у нас нет ключевых игроков — кто-то травмирован, кто-то, как Дзюба, отказался. Будем болеть за нашу команду, но рассчитывать на то, что мы обыграем Словению с позиции класса или силы не стоит. Можно уповать только на удачу.

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Все комментарии
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 20:02
Нулевая ничья в лучшем случае. Облак точно не пропустит.
112910415
112910415
вчера в 18:28
на удачу и уповаем
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:34
Скоро все узнаем! Чё воду в ступе толочь))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:34
ОТ нашего мнения ничего не зависит.
протон
протон
вчера в 17:29
хочется увидеть самого фартового в РПЛ: Агаларова.
Смолов всё равно сейчас на спаде по физике, Заболотный просто ужасен или не сыгран.
Так что многое решит именно выбор тактики и наконечника.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:27
Пусть хотябы не проиграет!
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