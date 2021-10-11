Белоус: «Не вижу предпосылок говорить, что Россия обыграет Словению»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус оценил шансы сборной России обыграть сборную Словении в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.
Тревожные ожидания перед игрой со Словенией. Мы играем на выезде. С одной стороны, ничья сборной практически гарантирует железное второе место, с другой — мы же понимаем, что если в стыках попадем на более или менее приличную команду, чемпионата мира нам не видать. У нас есть шанс побороться, да и Хорватия может потерять очки. Но говорить о том, что мы способны обыграть Словению, предпосылок не вижу. Не понятно, по каким качествам мы сильнее соперника. Сегодня у нас нет ключевых игроков — кто-то травмирован, кто-то, как Дзюба, отказался. Будем болеть за нашу команду, но рассчитывать на то, что мы обыграем Словению с позиции класса или силы не стоит. Можно уповать только на удачу.
Смолов всё равно сейчас на спаде по физике, Заболотный просто ужасен или не сыгран.
Так что многое решит именно выбор тактики и наконечника.
Смолов всё равно сейчас на спаде по физике, Заболотный просто ужасен или не сыгран.
Так что многое решит именно выбор тактики и наконечника.