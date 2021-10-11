Белоус: «Не вижу предпосылок говорить, что Россия обыграет Словению»

Известный футбольный функционер Юрий Белоус оценил шансы сборной России обыграть сборную Словении в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

Тревожные ожидания перед игрой со Словенией. Мы играем на выезде. С одной стороны, ничья сборной практически гарантирует железное второе место, с другой — мы же понимаем, что если в стыках попадем на более или менее приличную команду, чемпионата мира нам не видать. У нас есть шанс побороться, да и Хорватия может потерять очки. Но говорить о том, что мы способны обыграть Словению, предпосылок не вижу. Не понятно, по каким качествам мы сильнее соперника. Сегодня у нас нет ключевых игроков — кто-то травмирован, кто-то, как Дзюба, отказался. Будем болеть за нашу команду, но рассчитывать на то, что мы обыграем Словению с позиции класса или силы не стоит. Можно уповать только на удачу.