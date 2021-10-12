Дюков подтвердил, что контракт Карпина продлён после победы над Словенией

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
У нас бонусы предусмотрены лишь на тот момент, когда команда выйдет в финальную часть чемпионата мира.
Карпин продлил себе контракт, если сборная уже в «стыках»? Да. Если сборная окажется в стыковых матчах, то соглашение будет продлено. Но давайте думать о встрече с Кипром.
Это очень правильное решение не только для РФС и самого Карпина, но и для всех российских болельщиков. Эта Победа не только укрепила веру в фарт Карпина как главного тренера сборной России, но и сплотила болельщиков разных клубов вокруг личности Карпина и веру в сборную России. Сегодня сборная во главе с Карпиным совершила огромный шаг к мечте многих болельщиков и самих игроков к Чемпионату мира 🌍 . Я думаю давно не было таких положительных эмоций как они подорили нам сегодня своей игрой ,самоотдачей и конечно же конечным счётом на табло. Хочу всех болельщиков, а также тренерский штаб вместе с Карпиным и конечно самих парней с красивой Победой и пожелать им Удачи в оставшихся играх !!! Вперёд Россия !!! Всем Добра !!!
Это очень правильное решение не только для РФС и самого Карпина, но и для всех российских болельщиков. Эта Победа не только укрепила веру в фарт Карпина как главного тренера сборной России, но и сплотила болельщиков разных клубов вокруг личности Карпина и веру в сборную России. Сегодня сборная во главе с Карпиным совершила огромный шаг к мечте многих болельщиков и самих игроков к Чемпионату мира 🌍 . Я думаю давно не было таких положительных эмоций как они подорили нам сегодня своей игрой ,самоотдачей и конечно же конечным счётом на табло. Хочу всех болельщиков, а также тренерский штаб вместе с Карпиным и конечно самих парней с красивой Победой и пожелать им Удачи в оставшихся играх !!! Вперёд Россия !!! Всем Добра !!!
Всем здоровья.
Всем здоровья.