Дюков подтвердил, что контракт Карпина продлён после победы над Словенией

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о продлении контракта с главным тренером сборной России .

У нас бонусы предусмотрены лишь на тот момент, когда команда выйдет в финальную часть чемпионата мира.

Карпин продлил себе контракт, если сборная уже в «стыках»? Да. Если сборная окажется в стыковых матчах, то соглашение будет продлено. Но давайте думать о встрече с Кипром.