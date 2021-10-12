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Дюков подтвердил, что контракт Карпина продлён после победы над Словенией

сегодня, 00:48

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

У нас бонусы предусмотрены лишь на тот момент, когда команда выйдет в финальную часть чемпионата мира.

Карпин продлил себе контракт, если сборная уже в «стыках»? Да. Если сборная окажется в стыковых матчах, то соглашение будет продлено. Но давайте думать о встрече с Кипром.

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Все комментарии
второй
второй ответ второй (раскрыть)
сегодня в 20:20
Далеко глупому -даже до Петросяна!!!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:20
На два возможных стыковых матча надо продлевать, конечно.
Сп62
Сп62
сегодня в 12:10
Всё правильно. Теперь, в случае чего, хоть неустойка будет.
протон
протон
сегодня в 12:09
5 баллов валере, хорошую сделал работу над ошибками, игроки были много увереннее, чем в прошлом матче

Играли намного лучше. Больше моментов было. Раздражал последний пас и ненужные пятки. Баринов несколько раз блокировал голевые удары. Сутормин был неплох в атаке, но в защите надо прибавлять. Особенно понравился первый гол Дивеева с подачи Фомина. Не часто получаются такие навесы у команды. Иличич - монстр. Нет защитника в сборной, который смог отобрать у него мяч один-в-один. Тут говорили про Адамова, но понимаю, еще не время. Второй гол - стечение обстоятельств и везения. С выходом Осипенко, стало стремно, но в общем справился. У Кузяева было несколько проколов в атаке. Наверно с маской очень неудобно играть - отвлекает. Бакаев - не очень удачная игра. Миранчук - игрок эпизода, но не игры. С победой и удачи в ноябре. Не забудьте, для начала надо победить Кипр, а потом не проиграть Хорватии.
4RT
4RT ответ второй (раскрыть)
сегодня в 11:44
Ага,заменяет Петросяна 😁
ОПС
ОПС
сегодня в 10:55
Работы еще много.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:19
Слова есть пока слова.Бумагу на стол,а то сейчас всепропальщики в процесс подключатся,заноют про Дзюбу, и...
DXTK
DXTK
сегодня в 10:02
продлевать контракт надо после ЧМ, а не после одного матча, тем более Россия еще никуда не вышла, еще Хорваты могут нас обойти, а мы не пройдем плейофф............... а оптом начнут Валере предъявлять..............
berda2003
berda2003
сегодня в 09:59
вот всегда так: спешим... выдаём желаемое за действительное...
вдруг проиграем хорватам, проиграем стыки... задача выполнена? а если фарт жопой повернётся... ну, повезло раз, два, три - вечно так не будет...
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 09:33
Главное чтоб все по прежнему умирали на поле бились а то по вчерашнему матчу было видно что не хватает уверености в стадии завершения
санек002
санек002
сегодня в 09:27
вчера было что то похожее на футбол!
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:19
даёшь Катар!!!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:16
Георгиевича надо брать "с руками и ногами" по двум причинам:
первая - фартовый и вторая - толковый, разумеющий футбол!)
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 08:58
Плохая новость для Дзюбы!
nubom
nubom ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 08:54
...лучше матом, чем патом...
Знатог
Знатог ответ 4RT (раскрыть)
сегодня в 08:45
ну ниче, посидел, встанет и выйдет на поле.
nubom
nubom
сегодня в 08:43
Как-то про Дюкова все и подзабыли - так нельзя...
второй
второй ответ 4RT (раскрыть)
сегодня в 08:29
что Дзюба покоя тебе не даёт))))))
4RT
4RT
сегодня в 08:26
После этой новости, Дзюба поседел окончательно
dok66
dok66
сегодня в 08:25
Абсолютно верное решение .
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 08:04
Валера - верим!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:53
За последнее время Карпин лучший из тренеров сборной.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:47
Правильное решение
Знатог
Знатог ответ Автогол Шкриньяра (раскрыть)
сегодня в 07:46
Так же и они думают.
k26gbsqkreg5
k26gbsqkreg5
сегодня в 07:43
А куда РФС денется.
Cat01
Cat01
сегодня в 07:37
Верное решение!!!
бундер
бундер ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 07:33, ред.
Здорово)
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 07:28
Приветствую. Я думаю Валера меньше всего думает сейчас о продлении контракта
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:41
Главное не проиграть Хорватии...
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 06:07
Валера фартовый,пожалуй единственный тренер способный дать нужный результат по сути в авральном режиме,радует тот факт, что молодежи дают возможность играть,как факт в сборной происходит смена поколений, а это очень не простой прцесс,но крайне необходимый для нас.
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