Полузащитник «Интера» Марцело Брозович близок к продлению контракта с клубом.
Как утверждает источник, руководство клуба 14 октября встретится с отцом 28-летнего хорвата, чтобы обсудить новое соглашение.
Новый договор с игроком, на которого также претендует МЮ, будет рассчитан до 2025 года, а зарплата составит 4.5 млн евро за сезон плюс бонусы.
Согласно отчету, Реал Мадрид, возможно, получил поддержку в погоне за полузащитником миланского Интера Марсело Брозовичем, поскольку хорват очень хочет присоединиться к клубу в следующем году.
Это потому, что международный товарищ по команде Брозовича, Лука Модрич, находится на последнем году своего контракта и на закате карьеры. Тони Кроосу тоже за тридцать, и в этом сезоне у него были проблемы с травмами, а Каземиро тоже не молодеет. Кроме того, Иско и Дани Себальос, похоже, не входят в планы под руководством Карло Анчелотти.
Добавление опытного игрока, такого как полузащитник миланского Интера, поможет Реалу создать прочную платформу на ближайшие несколько лет. Они получили импульс в погоне за 28-летним футболистом, поскольку он, как утверждается, тоже заинтересован в переходе в испанский столичный клуб, когда его контракт с миланским Интером истечет в конце сезона.
Миланский Интер пытается договориться с Брозовичем, чтобы связать его новым контрактом. Но если вышеупомянутый отчет действительно соответствует действительности, хорват может принять решение о переходе в Реал Мадрид. Теперь неизвестно, действительно ли он перейдет на «Сантьяго Бернабеу» через восемь месяцев.
Брозович играет в миланском Интере с лета 2016 года, когда он перешел из Динамо Загреб. С тех пор 28-летний футболист превратился в ключевого члена стартового состава Джузеппе Меацца и стал одним из самых надежных полузащитников итальянского высшего дивизиона. Он сыграл решающую роль в триумфе Нерадзурри в серии А в прошлом сезоне.
Однако Брозович вступил в последний год своего контракта с итальянскими чемпионами, что наводит на размышления о его будущем. Англия вызвала большой интерес, особенно Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, в то время как Барселона также нацелилась на хорвата.
Согласно отчету, Реал Мадрид, возможно, получил поддержку в погоне за полузащитником миланского Интера Марсело Брозовичем, поскольку хорват очень хочет присоединиться к клубу в следующем году.
Это потому, что международный товарищ по команде Брозовича, Лука Модрич, находится на последнем году своего контракта и на закате карьеры. Тони Кроосу тоже за тридцать, и в этом сезоне у него были проблемы с травмами, а Каземиро тоже не молодеет. Кроме того, Иско и Дани Себальос, похоже, не входят в планы под руководством Карло Анчелотти.
Добавление опытного игрока, такого как полузащитник миланского Интера, поможет Реалу создать прочную платформу на ближайшие несколько лет. Они получили импульс в погоне за 28-летним футболистом, поскольку он, как утверждается, тоже заинтересован в переходе в испанский столичный клуб, когда его контракт с миланским Интером истечет в конце сезона.
Миланский Интер пытается договориться с Брозовичем, чтобы связать его новым контрактом. Но если вышеупомянутый отчет действительно соответствует действительности, хорват может принять решение о переходе в Реал Мадрид. Теперь неизвестно, действительно ли он перейдет на «Сантьяго Бернабеу» через восемь месяцев.
Брозович играет в миланском Интере с лета 2016 года, когда он перешел из Динамо Загреб. С тех пор 28-летний футболист превратился в ключевого члена стартового состава Джузеппе Меацца и стал одним из самых надежных полузащитников итальянского высшего дивизиона. Он сыграл решающую роль в триумфе Нерадзурри в серии А в прошлом сезоне.
Однако Брозович вступил в последний год своего контракта с итальянскими чемпионами, что наводит на размышления о его будущем. Англия вызвала большой интерес, особенно Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, в то время как Барселона также нацелилась на хорвата.