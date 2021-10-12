ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

«Интер» в четверг проведёт переговоры с Брозовичем по контракту

вчера, 09:12

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович близок к продлению контракта с клубом.

Как утверждает источник, руководство клуба 14 октября встретится с отцом 28-летнего хорвата, чтобы обсудить новое соглашение.

Новый договор с игроком, на которого также претендует МЮ, будет рассчитан до 2025 года, а зарплата составит 4.5 млн евро за сезон плюс бонусы.

Все новости
Карпин: «А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?»
Сегодня, 10:21 Комментарии44
СлухиНойер близок к продлению контракта с «Баварией»
Сегодня, 09:38 Комментарии6
Агент Кессье: «Франк заслуживает хороший контракт в „Милане“»
Вчера, 21:16 Комментарии4
СлухиБареллу не устраивает предложение «Интера» по новому контракту
Вчера, 17:17 Комментарии9
СлухиСтерлинг требует от «Манчестер Сити» гарантий быть ключевым игроком
Вчера, 16:33 Комментарии14
СлухиНойер хочет завершить карьеру в «Баварии»
Вчера, 11:44 Комментарии7
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:05
Сообщается, что Марсело Брозович очень хочет перебраться в Реал из миланского Интера, поскольку его контракт с «Нерадзурри» истекает.
Согласно отчету, Реал Мадрид, возможно, получил поддержку в погоне за полузащитником миланского Интера Марсело Брозовичем, поскольку хорват очень хочет присоединиться к клубу в следующем году.

Это потому, что международный товарищ по команде Брозовича, Лука Модрич, находится на последнем году своего контракта и на закате карьеры. Тони Кроосу тоже за тридцать, и в этом сезоне у него были проблемы с травмами, а Каземиро тоже не молодеет. Кроме того, Иско и Дани Себальос, похоже, не входят в планы под руководством Карло Анчелотти.

Добавление опытного игрока, такого как полузащитник миланского Интера, поможет Реалу создать прочную платформу на ближайшие несколько лет. Они получили импульс в погоне за 28-летним футболистом, поскольку он, как утверждается, тоже заинтересован в переходе в испанский столичный клуб, когда его контракт с миланским Интером истечет в конце сезона.

Миланский Интер пытается договориться с Брозовичем, чтобы связать его новым контрактом. Но если вышеупомянутый отчет действительно соответствует действительности, хорват может принять решение о переходе в Реал Мадрид. Теперь неизвестно, действительно ли он перейдет на «Сантьяго Бернабеу» через восемь месяцев.

Брозович играет в миланском Интере с лета 2016 года, когда он перешел из Динамо Загреб. С тех пор 28-летний футболист превратился в ключевого члена стартового состава Джузеппе Меацца и стал одним из самых надежных полузащитников итальянского высшего дивизиона. Он сыграл решающую роль в триумфе Нерадзурри в серии А в прошлом сезоне.

Однако Брозович вступил в последний год своего контракта с итальянскими чемпионами, что наводит на размышления о его будущем. Англия вызвала большой интерес, особенно Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, в то время как Барселона также нацелилась на хорвата.
shlomo
shlomo
вчера в 09:33
Нужно договариваться...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100