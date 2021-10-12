Известный комментатор Георгий Черданцев высказался о шансах нападающего «Зенита» вернуться в сборную России.

Мне кажется, Дзюба — это пройденный этап. Как футболист он помог бы команде, но другой вопрос, стал бы он петь песни про Валеру в раздевалке?

Черчесов объяснял отсутствие футболистов, того же Денисова, тем, что ему важна правильная атмосфера в раздевалке. Откуда нам знать, чего добавит Дзюба в раздевалку? Это может понимать только Карпин.

При этом отмечу, что как футболист Дзюба сборной необходим. Потому что игроков его опыта, данных и возможностей сейчас просто нет. И тот факт, что у нас в последних двух матчах забивают центральные защитники, а также нам помогает автогол, лишнее подтверждение тому, что группе атаки нужно очень сильно прибавлять,