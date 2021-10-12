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Черданцев: «Дзюба в сборной — это пройденный этап»

вчера, 19:45

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался о шансах нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы вернуться в сборную России.

Мне кажется, Дзюба — это пройденный этап. Как футболист он помог бы команде, но другой вопрос, стал бы он петь песни про Валеру в раздевалке?

Черчесов объяснял отсутствие футболистов, того же Денисова, тем, что ему важна правильная атмосфера в раздевалке. Откуда нам знать, чего добавит Дзюба в раздевалку? Это может понимать только Карпин.

При этом отмечу, что как футболист Дзюба сборной необходим. Потому что игроков его опыта, данных и возможностей сейчас просто нет. И тот факт, что у нас в последних двух матчах забивают центральные защитники, а также нам помогает автогол, лишнее подтверждение тому, что группе атаки нужно очень сильно прибавлять,

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Все комментарии
mat73
mat73
сегодня в 08:48
До свидания, нет даже "Прощай" - надо ему сказать!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ второй (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 07:50
Вот и не указывайте, что мне делать. Лишь высказываю СВОЁ мнение, никому его не навязывая.
karnager
karnager ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 07:20
матч тв так аршавина отмазало со временем, теперь вон главный аналитик в костюме стоит. и все забыли про его измены, характер, проблемы в семье, эгоизм
karnager
karnager ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 07:19
Не только от навесов, уже от его фамилии тошнит. Черчесов ушёл и забрал с собой главное зло сборной
112910415
112910415
сегодня в 05:56
перевернули страницу
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:44
Неандерталец сборной не нужен. Пусть добывает огонь и пишу в ЛЧ, Семаку, Миллеру, Дюкову и Ко. Семаку-папоротник в виде венка, а остальным Мамонта, в виде Ювентуса.
Ахахахаха.
w3frtbr8pj99
w3frtbr8pj99
сегодня в 03:22
Пусть дома рукодельничает
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 22:38, ред.
Пора уже в этой истории ставить не просто жирную, а жирнющую точищу!!! То, что молодёжь не выпускают в основе в нападении - вопрос к гл.тренеру. Игра не супер, но результат на лицо. Россия, вперёд! Кто не с нами, тот против нас!
beefs
beefs ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:02
был в 20-м на ЧМ...
Futurista
Futurista
вчера в 22:02
Дзюба в сборной - прочитанный комикс про Дэдпула...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:52
Похоже, добро на критику Дзюбы МАТЧ ТВ получило.
Землянин
Землянин
вчера в 21:45
Далеко Не факт, что и пешеход бы забил даже и Кипру 🎃
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:54
Ты больше разбираешься в футболе,чем этот Черданцев,ему главное рекламировать это бревно,он сам не понял,что сказал,главная цель была сказать фамилию бревна.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:49
Куда ветер дует - там и Черданцев...
Период троллинга Дзюбы стартовал - он отметился...
Потому наверное и на МракТВ долго держится...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 20:39
Пора забЫть про дедпула , да и в принципе забИть на него.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:36
Дзюба свой шанс профукал. Его звали а он отказался. Больше не позовут.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:35
Частное мнение,
Что Артём " пережил " свой статус быть в сборной команде России..
Ironigor
Ironigor ответ второй (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:34
А есть ли чердак у Черданцева ?!!(
морозз
морозз
вчера в 20:32
Дзюба тормозил развитие атаки в сборной, игра через него в штрафной соперника легко читалась и поэтому всегда пресекалась!
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:29
А что, на Матч ТВ бывшие черчесо и дзюбофилы после Словении резко переобулись и сменили вектор треплометательства? Стали все сразу "с детства за Карпина" и "валероверами"? Или снизошло внезапное озарение, что примат Дзюба - это далёкое прошлое?
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:24
Форварды отвлекают внимание на себя,другие забивают-ничего удивительного.Месси тоже не чистый нападающий,ан...Так что нытьё "гибкого" Черданцева неи по делу.Как говорил С.П.Королёв :В молодости я больше обращал внимание на то,какой специалист потенциальный работник,а с возрастом-какой человек. Дзюбе нужен пьедестал и прислуга.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:10
Можно даже уточнить, дзюппа сбитый лётчик.
Cat01
Cat01
вчера в 20:03
Ему это удар!
cska1948
cska1948 ответ beefs (раскрыть)
вчера в 20:02
Да и вообще: "А был ли Дзюба?"
beefs
beefs
вчера в 20:01
Дзюба - это прошлое...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:59
Дзюба сам сделал первый шаг к разрыву со сборной
cska1948
cska1948
вчера в 19:59
Да, забили два гола центральные защитники! А для чего они подключаются при розыгрыше стандартов у ворот соперника? Разве не для этого?! Да, словаки забили в свои ворота, а разве не активные действия в атаке наших ребят вынудили их это сделать? Ведь словак выполнял перехват мяча, который в противном случае мог достаться Сутормину. Отсутствие Дзюбы пошло команде только на пользу. Заиграли более разнообразно, а от навесов на Дзюбу уже ВСЮ страну тошнит.
протон
протон
вчера в 19:55
Дзюба в сборной, это глагол прошедщего времени .
shlomo
shlomo
вчера в 19:55
Черданцев на Матч Тв пройденный этап....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:52
Перевёртыш. Дождался матча, в котором наша сборная выиграла без Артёма, - и выскочил, Когда команда играла без него плохо, молчал. Ох, любит плыть по течению этот комментатор.
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