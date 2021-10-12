Дубль Тюкавина помог молодёжной сборной России разгромить Литву

Молодёжная сборная России в гостях обыграла молодёжную сборную Литвы со счётом 3:0 в матче отбора к Евро-2023. Дублем в составе сборной России отметился нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
Литва (до 21) — Россия (до 21) 0:3 (0:0)
Голы: Тюкавин 65, Ужела 68 (автогол), Тюкавин 71
Россия (до 21): Бориско, Степанов, Прохин, Литвинов (Кузьмичев 85), Умяров (Сулейманов 64), Пруцев, Марадишвили (Кравцов 75), Боженов, Хлусевич (Классен 85), Мухин, Тюкавин (Игнатов 84).
Предупреждения: Миласиус 8, Умяров 34, Калинаускас 50, Мухин 76, Жебраускас 85, Кравцов 89.
Судья: Егер Кристофер.
О том, кто где был тогда, напоминать не следует. Пойдём от обратного: давайте перенесёмся на 9 лет назад и представим, как бы мы смотрели на вот такие повороты.
В Нижнем Новгороде возрождают одноимённый клуб, расформированный в том же 2012 году, зато прекратит своё существование ФК Волга. Александр Кержаков, едва успев завершить игровую карьеру, начинает тренерскую и у руля Нижнего Новгорода дебютирует в РФПЛ, сразу же одерживая ряд громких побед. Алексей Березуцкий, который в том матче остался на лавке, так и вовсе станет главным тренером гранда РФПЛ, оставшись в ЦСКА уже в новом качестве. А вот судьба Кокорина, отыгравшего весь матч от звонка до звонка, будет гораздо хуже. И всё это очень, очень скоро.
Криштиану Роналду возвращается в недавно покинутый МЮ, успев поиграть ещё и в Ювентусе. Эдер принесёт Португалии чемпионство на следующем Евро, а затем приедет... в Локомотив, где будет играть под руководством Юрия Павловича Сёмина и выиграет золотые медали РФПЛ.
Утро 13 октября 2012 года. Мы просыпаемся, увидев причудливый сон о российском и мировом футболе.
Но это всё окажется правдой.
О том, кто где был тогда, напоминать не следует. Пойдём от обратного: давайте перенесёмся на 9 лет назад и представим, как бы мы смотрели на вот такие повороты.
В Нижнем Новгороде возрождают одноимённый клуб, расформированный в том же 2012 году, зато прекратит своё существование ФК Волга. Александр Кержаков, едва успев завершить игровую карьеру, начинает тренерскую и у руля Нижнего Новгорода дебютирует в РФПЛ, сразу же одерживая ряд громких побед. Алексей Березуцкий, который в том матче остался на лавке, так и вовсе станет главным тренером гранда РФПЛ, оставшись в ЦСКА уже в новом качестве. А вот судьба Кокорина, отыгравшего весь матч от звонка до звонка, будет гораздо хуже. И всё это очень, очень скоро.
Криштиану Роналду возвращается в недавно покинутый МЮ, успев поиграть ещё и в Ювентусе. Эдер принесёт Португалии чемпионство на следующем Евро, а затем приедет... в Локомотив, где будет играть под руководством Юрия Павловича Сёмина и выиграет золотые медали РФПЛ.
Утро 13 октября 2012 года. Мы просыпаемся, увидев причудливый сон о российском и мировом футболе.
Но это всё окажется правдой.
Жаль Умярова,надеюсь травма не серьезная. Но как ни странно, после его замены игра сборной в атаке стала лучше. Помимо Тюкавина и Умярова еще понравилась игра Хлусевича. Думаю эта тройка в скором времени станет подпиткой для основной сборной России
Жаль Умярова,надеюсь травма не серьезная. Но как ни странно, после его замены игра сборной в атаке стала лучше. Помимо Тюкавина и Умярова еще понравилась игра Хлусевича. Думаю эта тройка в скором времени станет подпиткой для основной сборной России
Хотелось бы, чтобы Костик на этом не останавливался, очень, знаете ли, хотелось бы))
Суббота уже не за горами.. У Милонова только надо уточнить, как правильно не расслабляться, и всё будет хорошо)
Хотелось бы, чтобы Костик на этом не останавливался, очень, знаете ли, хотелось бы))
Суббота уже не за горами.. У Милонова только надо уточнить, как правильно не расслабляться, и всё будет хорошо)