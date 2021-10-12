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Дубль Тюкавина помог молодёжной сборной России разгромить Литву

вчера, 20:26
Литва (до 21)Логотип футбольный клуб Литва (до 21)0 : 3Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Молодёжная сборная России в гостях обыграла молодёжную сборную Литвы со счётом 3:0 в матче отбора к Евро-2023. Дублем в составе сборной России отметился нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Литва (до 21) — Россия (до 21) 0:3 (0:0)

Голы: Тюкавин 65, Ужела 68 (автогол), Тюкавин 71

Россия (до 21): Бориско, Степанов, Прохин, Литвинов (Кузьмичев 85), Умяров (Сулейманов 64), Пруцев, Марадишвили (Кравцов 75), Боженов, Хлусевич (Классен 85), Мухин, Тюкавин (Игнатов 84).

Предупреждения: Миласиус 8, Умяров 34, Калинаускас 50, Мухин 76, Жебраускас 85, Кравцов 89.

Судья: Егер Кристофер.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:53
могут ведь, если в перерыве правильно поговорить !
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:36
наши победили а где сергеев
gentlewolf
gentlewolf ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:10
Еще башкой бил в первом тайме и на Марадишвили хорошо пропускал, когда тот не забил верняк.
sv_1969
sv_1969 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 22:08
Налеюсь что так и будет.
Автогол Шкриньяра
Автогол Шкриньяра
вчера в 21:36
Ребят, не по теме, а ведь сегодня знаменательная дата - 9 лет с одной из самых ярких побед нашей многострадальной сборной в постсоветское время. В отборе ЧМ-2014 Россия обыграла Португалию благодаря голу Кержакова. Руководил тогда сборной Фабио Капелло.

О том, кто где был тогда, напоминать не следует. Пойдём от обратного: давайте перенесёмся на 9 лет назад и представим, как бы мы смотрели на вот такие повороты.

В Нижнем Новгороде возрождают одноимённый клуб, расформированный в том же 2012 году, зато прекратит своё существование ФК Волга. Александр Кержаков, едва успев завершить игровую карьеру, начинает тренерскую и у руля Нижнего Новгорода дебютирует в РФПЛ, сразу же одерживая ряд громких побед. Алексей Березуцкий, который в том матче остался на лавке, так и вовсе станет главным тренером гранда РФПЛ, оставшись в ЦСКА уже в новом качестве. А вот судьба Кокорина, отыгравшего весь матч от звонка до звонка, будет гораздо хуже. И всё это очень, очень скоро.

Криштиану Роналду возвращается в недавно покинутый МЮ, успев поиграть ещё и в Ювентусе. Эдер принесёт Португалии чемпионство на следующем Евро, а затем приедет... в Локомотив, где будет играть под руководством Юрия Павловича Сёмина и выиграет золотые медали РФПЛ.

Утро 13 октября 2012 года. Мы просыпаемся, увидев причудливый сон о российском и мировом футболе.
Но это всё окажется правдой.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:16
Дожали Литовцев,молодцы! Костик сделал то,что и должен был делать нападающий, и реализовал свои моменты.
Жаль Умярова,надеюсь травма не серьезная. Но как ни странно, после его замены игра сборной в атаке стала лучше. Помимо Тюкавина и Умярова еще понравилась игра Хлусевича. Думаю эта тройка в скором времени станет подпиткой для основной сборной России
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:12
У них кто танцевал в раздевалке?
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:09
Тюкавин - это безусловно будущее нашей первой сборной и хорошая замена Смолову.
1bear
1bear
вчера в 20:57
пора в главную сборную,а то там только защитники забивают
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:57
Своевременная помощь, ударная пятиминутка
Автогол Шкриньяра
Автогол Шкриньяра
вчера в 20:56
Скоро и в главной сборной будет, как раз с Захаряном в связке
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:53
Долго забить не могли, но в итоге все случилось так, как положено.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:44
Наши и те и другие, молодцы!
протон
протон
вчера в 20:39
Молодцы, поздравляю!!!
баск
баск
вчера в 20:38
Так и Ужелу тоже Тюка запрессинговал, тот на табло и отметился со страху..

Хотелось бы, чтобы Костик на этом не останавливался, очень, знаете ли, хотелось бы))
Суббота уже не за горами.. У Милонова только надо уточнить, как правильно не расслабляться, и всё будет хорошо)
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:37
Молодцы, хороший результат.
3hdxza83wmy4
3hdxza83wmy4
вчера в 20:31
По игре разгромом не пахло.
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