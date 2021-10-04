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«Барселона» опустилась на 9-е место. Итоги 8-го тура Примеры

сегодня, 00:09

Завершились все матчи 8-го тура чемпионата Испании.

«Атлетик» — «Алавес» 1:0
Гол: Гарсия Рауль 44

«Осасуна» — «Райо Вальекано» 1:0
Гол: Санчес Ману 90+1

«Мальорка» — «Леванте» 1:0
Гол: Родригес Анхель 75

«Кадис» — «Валенсия» 0:0

«Атлетико» — «Барселона» 2:0
Голы: Лемар Тома 23, Суарес Луис 44

«Эльче» — «Сельта» 1:0
Гол: Бенедетто Дарио 49

«Эспаньол» — «Реал» 2:1
Голы: Де Томас Рауль 17, Видаль Алейш 60 — Бензема Карим 71

«Хетафе» — «Реал Сосьедад» 1:1
Голы: Рамирес Сандро 40 — Ойарсабаль Микель 68

«Вильярреал» — «Бетис» 2:0
Голы: Груневельд Арно 45+1, Груневельд Арно 69

«Гранада» — «Севилья» 1:0
Гол: Рочина Рубен 25

«Барселона» опустилась на 9-е место. Итоги 8-го тура Примеры

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28 сентября Комментарии9
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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:34
Скоро окажется в зоне вылета,если не уволят мерзавца.
сын_марка_аврелия
сын_марка_аврелия
сегодня в 09:53
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 09:00
    Барселоне до дна еще далеко.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ УЕСКА (раскрыть)
    сегодня в 08:55
    Ключевое слово ЕСЛИ.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 08:54
    Это результат того, что карлика носили на подносе.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 08:12
    Барселона хоть бы не вылетела в Сегунду
    STVA 1
    STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 08:03
    Она финансозависима... Хотя Лео помог. Но кто откажется от того что много дают денег.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 07:54
    Всё-таки Барса Мессизависима...
    SHMEL258
    SHMEL258
    сегодня в 07:36
    Падение Барселоны- жалкое зрелище.
    drug01
    drug01
    сегодня в 07:20
    Надо искать тренера
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 07:19
    Таков результат
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    сегодня в 07:14
    Смутные времена в Барселоне.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 07:10
    К сожалению все ожидаемо... может и ниже скатиться
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    сегодня в 06:43
    В 5 очках до первого места, нормально
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:09
    Да ладно, это временно
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 05:30
    Долго Барсе выплывать
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 05:28
    К сожалению это её уровень
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 05:20
    Нужно наводить порядок в команде, с такими результатами можно ещё ниже опуститься в турнирной таблице. Удачи
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 05:03
    До дна ещё далеко
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 04:55
    Гнома это радует
    664zrd7exqag
    664zrd7exqag
    сегодня в 04:51
    Довели Барсу до ручки
    ABir
    ABir
    сегодня в 02:06
    А тем временем другая каталонская команд, обыграла Реал, и вскоре сможет обойти гранатовых в турнирной таблице
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:53
    Кто шагает дружно в ряд , - это Кумана отряд !!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 01:15
    Реал тоже проиграл, таблица еще не раз изменится. Плюс у Барселоны матч в запасе. Но в любом случае игра Барселоны выглядит очень блекло. Посмотрим ,куда будет поступательное движение - вверх или вниз???
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 00:58
    Барса совсем плоха...
    1bear
    1bear
    сегодня в 00:55
    приятно радуют Осасуна и Райо Вальекано !
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 00:38
    Не все так плохо как кажется на первый взгляд. Таблица плотная и у Барсы есть матч в запасе. Если обыграет Севилью то поднимется сразу на 4 место и сократит отрыв от лидера до 2 очков. Пока явного лидера в Ла Лиге нет ни по очкам ни по игре. Вся борьба впереди. Удачи Барсе!
    протон
    протон
    сегодня в 00:24
    не удивляет если будут на последней строчке, все из за 13 лямов отступных
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 00:18
    Непривычно видеть "Барселону" на девятом месте, но будет ещё хуже...
    "Барселона" "летит в пропасть... От былой "Барселоны" осталось только название.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 00:11
    Как же не привычно видеть такую Барселону!
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