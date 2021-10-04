«Барселона» опустилась на 9-е место. Итоги 8-го тура Примеры

Завершились все матчи 8-го тура чемпионата Испании.
«Атлетик» — «Алавес» 1:0
Гол: Гарсия Рауль 44
«Осасуна» — «Райо Вальекано» 1:0
Гол: Санчес Ману 90+1
«Мальорка» — «Леванте» 1:0
Гол: Родригес Анхель 75
«Кадис» — «Валенсия» 0:0
«Атлетико» — «Барселона» 2:0
Голы: Лемар Тома 23, Суарес Луис 44
«Эльче» — «Сельта» 1:0
Гол: Бенедетто Дарио 49
«Эспаньол» — «Реал» 2:1
Голы: Де Томас Рауль 17, Видаль Алейш 60 — Бензема Карим 71
«Хетафе» — «Реал Сосьедад» 1:1
Голы: Рамирес Сандро 40 — Ойарсабаль Микель 68
«Вильярреал» — «Бетис» 2:0
Голы: Груневельд Арно 45+1, Груневельд Арно 69
«Гранада» — «Севилья» 1:0
Гол: Рочина Рубен 25
"Барселона" "летит в пропасть... От былой "Барселоны" осталось только название.
"Барселона" "летит в пропасть... От былой "Барселоны" осталось только название.