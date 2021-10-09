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«Алания» обыграла «Оренбург», «Факел» потерял позицию. Итоги 16-го тура ФНЛ

вчера, 20:01

Завершились все матчи 16-го тура Футбольной Национальной Лиги.

«СКА-Хабаровск» — «Балтика» 0:2
Голы: Попов Артем 51, Лазарев Владислав 77

«Енисей» — «Ротор» 1:1
Голы: Иванов Егор 80 — Чуканов Андреа 5

«Олимп-Долгопрудный» — «Факел» 2:0
Голы: Янов Данила 68, Джозеф Адах 74

«Велес» — «Краснодар-2» 3:1
Голы: Стаменкович Филип 36, Бацуев Аюб 64, Вульфов Александр 84 — Исаенко Олег 50

«Спартак-2» — «Акрон» 0:1
Гол: Базелюк Константин 27

«Волгарь» — «Металлург» 0:2
Голы: Кутьин Александр 34, Арустамян Артур 40

«Текстильщик» — «Томь» 1:1
Голы: Мосейчук Илья 68 — Ставпец Александр 47 (пенальти)

«Кубань» — «Нефтехимик» 0:2
Голы: Юшин Александр 78, Емельянов Данила 90+5

«Алания» — «Оренбург» 1:0
Гол: Гиоргобиани Николай 77

«Торпедо» — «КАМАЗ» 1:1
Голы: Померко Алексей 66 — Тесленко Егор 68

«Алания» обыграла «Оренбург», «Факел» потерял позицию. Итоги 16-го тура ФНЛ

С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
North West
North West ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 00:41
В прошлом туре Игнашевич ещё не был утверждён как главный тренер, он наблюдал матч из ложи. Дебют выдался победным. В Торпедо он приобрёл необходимый опыт, но там ещё был мощный пресс в его сторону от фанатов.
Надеюсь в Балтике у него всё получится.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:01
Только Факел удивил.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:40
Я смотрю, Игнашевич неплохо в Балтике стартанул. Ничья в прошлом туре и вот сегодня утром неожиданная победа в Хабаровске, который, между прочим, реально претендует на выход в РПЛ. Примечательно что играли самый западный и самый восточный клубы ФНЛ. Не рано ли Торпедо поспешило расстаться с молодым и перспективным тренером Игнашевичем? Тем временем, само Торпедо под руководством Бородюка, опять не выигрывает и теряет очередные очки дома с идущим в середине таблицы Камазом, тем самым, пропустив вперёд Аланию, обыгравшую лидера Оренбург и, спустившись на 3-е место. Тем интереснее, так как борьба вверху турнирной таблицы обостряется!
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:27
От души, очень приятно слышать такие слова и пожелания ! Попробуем ворваться в РПЛ !!!✌✊🙋‍♂️
Ironigor
Ironigor ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:25
Благодарю тебя дружище. Думаю всё у наших команд должно в этом сезоне получиться. Прошлый не дали ... .
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:21, ред.
Шикарный матч выдали два претендента на выход в высший дивизион РПЛ. Это я думаю был главный матч тура. Команда Алании принимала в Грозном команду лидера ФНЛ Оренбург. И матч действительно получился очень зрелищным на события. С самого начала матча игроки Алании прижали к своим воротам южноуральскую команду. Было несколько хороших моментов для взятия ворот. Но очень хорошо отлаженная оборона не допускала ошибок. Несколько опасных контратак провели и гости. Такая же картина была и во втором тайме. И всё-таки к концу второго тайма команда гостей начала чуть-чуть подседать и хорошо разыгранная комбинация Алании всё таки привела к забитому мячу. Гиоргибиани остался один в штрафной и ударом головы направил мяч в ворота Оренбурга. И это стал единственным забитым мячом в этом красивом противостоянии двух лидеров ФНЛ. Хочется пожелать этим двум клубам дальнейших успехов, красивой игры, и конечно же без травм. Всем Добра !!!
протон
протон
вчера в 20:13
Вперед,Алания,вперед!!! Бога ради только,заканчивайте со стадионом,осчастливьте нас!!!Будем болеть за вас,соседи,как в былые 90-е!!!
shlomo
shlomo
вчера в 20:12
Поздравляю клуб и болельщиков Алании!...молодцы!
beefs
beefs
вчера в 20:04
В ФНЛ все идет по плану...
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