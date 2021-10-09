«Алания» обыграла «Оренбург», «Факел» потерял позицию. Итоги 16-го тура ФНЛ

Завершились все матчи 16-го тура Футбольной Национальной Лиги.
«СКА-Хабаровск» — «Балтика» 0:2
Голы: Попов Артем 51, Лазарев Владислав 77
«Енисей» — «Ротор» 1:1
Голы: Иванов Егор 80 — Чуканов Андреа 5
«Олимп-Долгопрудный» — «Факел» 2:0
Голы: Янов Данила 68, Джозеф Адах 74
«Велес» — «Краснодар-2» 3:1
Голы: Стаменкович Филип 36, Бацуев Аюб 64, Вульфов Александр 84 — Исаенко Олег 50
«Спартак-2» — «Акрон» 0:1
Гол: Базелюк Константин 27
«Волгарь» — «Металлург» 0:2
Голы: Кутьин Александр 34, Арустамян Артур 40
«Текстильщик» — «Томь» 1:1
Голы: Мосейчук Илья 68 — Ставпец Александр 47 (пенальти)
«Кубань» — «Нефтехимик» 0:2
Голы: Юшин Александр 78, Емельянов Данила 90+5
«Алания» — «Оренбург» 1:0
Гол: Гиоргобиани Николай 77
«Торпедо» — «КАМАЗ» 1:1
Голы: Померко Алексей 66 — Тесленко Егор 68
С результатами прошлого тура можно ознакомиться по ссылке.