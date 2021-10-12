Нидерланды и Исландия разгромили соперников. Итоги игрового дня в отборе ЧМ

Закончились все матчи игрового дня европейского отбора на чемпионат мира 2022 года.
Беларусь — Чехия 0:2
Голы: Шик Патрик 22, Хложек Адам 65
Эстония — Уэльс 0:1
Гол: Мур Киффер 12
Латвия — Турция 1:2
Голы: Демирал Мерих 70 (автогол) — Дурсун Сердар 76, Йилмаз Бурак 90+9 (пенальти)
Нидерланды — Гибралтар 6:0
Голы: ван Дейк Вирджил 9, Депай Мемфис 21, Депай Мемфис 45+3 (пенальти), Думфрис Дензел 48, Груневельд Арно 75, Мален Дониэлл 86
Норвегия — Черногория 2:0
Голы: Эльюнусси Мохамед 29, Эльюнусси Мохамед 90+6
Кипр — Мальта 2:2
Голы: Папулис Фотиос 7, Сотериу Пьерос 80 — Мускат Зак 53, Дегабриел Джурген 90+8
Хорватия — Словакия 2:2
Голы: Крамарич Андрей 25, Модрич Лука 71 — Шранц Иван 20, Хараслин Лукаш 45
Словения — Россия 1:2
Голы: Иличич Йосип 40 — Дивеев Игорь 28, Джикия Георгий 32
Исландия — Лихтенштейн 4:0
Голы: Тордарсон Стефан Тейтур 19, Гудмундссон Альберт 35 (пенальти), Гудмундссон Альберт 79 (пенальти)
Северная Македония — Германия 0:4
Голы: Хаверц Кай 50, Вернер Тимо 70, Вернер Тимо 73, Мусиала Джамал 83
Румыния — Армения 1:0
Гол: Митрицэ Александру 26