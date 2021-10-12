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Нидерланды и Исландия разгромили соперников. Итоги игрового дня в отборе ЧМ

сегодня, 00:13

Закончились все матчи игрового дня европейского отбора на чемпионат мира 2022 года.

Беларусь — Чехия 0:2
Голы: Шик Патрик 22, Хложек Адам 65

Эстония — Уэльс 0:1
Гол: Мур Киффер 12

Нидерланды и Исландия разгромили соперников. Итоги игрового дня в отборе ЧМ

Латвия — Турция 1:2
Голы: Демирал Мерих 70 (автогол) — Дурсун Сердар 76, Йилмаз Бурак 90+9 (пенальти)

Нидерланды — Гибралтар 6:0
Голы: ван Дейк Вирджил 9, Депай Мемфис 21, Депай Мемфис 45+3 (пенальти), Думфрис Дензел 48, Груневельд Арно 75, Мален Дониэлл 86

Норвегия — Черногория 2:0
Голы: Эльюнусси Мохамед 29, Эльюнусси Мохамед 90+6

Нидерланды и Исландия разгромили соперников. Итоги игрового дня в отборе ЧМ

Кипр — Мальта 2:2
Голы: Папулис Фотиос 7, Сотериу Пьерос 80 — Мускат Зак 53, Дегабриел Джурген 90+8

Хорватия — Словакия 2:2
Голы: Крамарич Андрей 25, Модрич Лука 71 — Шранц Иван 20, Хараслин Лукаш 45

Словения — Россия 1:2
Голы: Иличич Йосип 40 — Дивеев Игорь 28, Джикия Георгий 32

Нидерланды и Исландия разгромили соперников. Итоги игрового дня в отборе ЧМ

Исландия — Лихтенштейн 4:0
Голы: Тордарсон Стефан Тейтур 19, Гудмундссон Альберт 35 (пенальти), Гудмундссон Альберт 79 (пенальти)

Северная Македония — Германия 0:4
Голы: Хаверц Кай 50, Вернер Тимо 70, Вернер Тимо 73, Мусиала Джамал 83

Румыния — Армения 1:0
Гол: Митрицэ Александру 26

Нидерланды и Исландия разгромили соперников. Итоги игрового дня в отборе ЧМ

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:30
Неожиданно для Исландии, но её соперник располагал к разгрому. ))
ДСА
ДСА
сегодня в 07:55
Кроме ничьи хорватов все матчи закончились ожидаемо.
Любитель _футбола
Любитель _футбола
сегодня в 03:27
Турков вытянули за уши в последнюю секунду..латышей жаль, но все равно молодцы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:02
Россия сегодня порадовала,каюсь,ставил на Словению,рад что проиграл!
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