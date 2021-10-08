Германия и Нидерланды берут по 3 очка. Итоги игрового дня отбора ЧМ-2022

Завершились все матчи игрового дня 7-го тура квалификации ЧМ-2022.
Чехия — Уэльс 2:2
Голы: Песек Якуб 38, Уорд Дэнни 49 (автогол) — Рэмзи Аарон 36, Джеймс Даниэл 69
Эстония — Беларусь 2:0
Голы: Сорга Эрик 58, Зенев Сергей 90+3
Латвия — Нидерланды 0:1
Гол: Классен Дэви 19
Гибралтар — Черногория 0:3
Голы: Марушич Адам 7, Бечирай Фатош 44 (пенальти), Бечирай Фатош 68
Турция — Норвегия 1:1
Голы: Актюркоглу Керем 6 — Торстведт Кристиан 41
Кипр — Хорватия 0:3
Голы: Перишич Иван 45+2, Гвардиол Ешко 80, Ливайя Марко 90+2
Мальта — Словения 0:4
Голы: Иличич Йосип 27, Шпорар Андраж 50, Иличич Йосип 60, Шешко Беньямин 67
Россия — Словакия 1:0
Гол: Шкриньяр Милан 24 (автогол)
Германия — Румыния 2:1
Голы: Гнабри Серж 52, Мюллер Томас 81 — Хаджи Янис 9
Исландия — Армения 1:1
Голы: Йоханессон Исак 77 — Оганесян Камо 35
Лихтенштейн — Северная Македония 0:4
Голы: Велкоски Дарко 39, Алиоски Эзган 66 (пенальти), Николов Бобан 74, Чурлинов Дарко 8