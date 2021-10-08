ГлавнаяНовостиПротоколыОтбор ЧМ-2022. Европа

Германия и Нидерланды берут по 3 очка. Итоги игрового дня отбора ЧМ-2022

вчера, 23:55

Завершились все матчи игрового дня 7-го тура квалификации ЧМ-2022.

Чехия — Уэльс 2:2
Голы: Песек Якуб 38, Уорд Дэнни 49 (автогол) — Рэмзи Аарон 36, Джеймс Даниэл 69

Эстония — Беларусь 2:0
Голы: Сорга Эрик 58, Зенев Сергей 90+3

Латвия — Нидерланды 0:1
Гол: Классен Дэви 19

Гибралтар — Черногория 0:3
Голы: Марушич Адам 7, Бечирай Фатош 44 (пенальти), Бечирай Фатош 68

Турция — Норвегия 1:1
Голы: Актюркоглу Керем 6 — Торстведт Кристиан 41

Кипр — Хорватия 0:3
Голы: Перишич Иван 45+2, Гвардиол Ешко 80, Ливайя Марко 90+2

Мальта — Словения 0:4
Голы: Иличич Йосип 27, Шпорар Андраж 50, Иличич Йосип 60, Шешко Беньямин 67

Россия — Словакия 1:0
Гол: Шкриньяр Милан 24 (автогол)

Германия — Румыния 2:1
Голы: Гнабри Серж 52, Мюллер Томас 81 — Хаджи Янис 9

Исландия — Армения 1:1
Голы: Йоханессон Исак 77 — Оганесян Камо 35

Лихтенштейн — Северная Македония 0:4
Голы: Велкоски Дарко 39, Алиоски Эзган 66 (пенальти), Николов Бобан 74, Чурлинов Дарко 8

Все новости
Молодёжная сборная России обыграла Северную Ирландию в отборе на Евро-2023
Вчера, 20:55 Комментарии11
Азмун сделал голевой пас и не реализовал пенальти в матче сборной Ирана
07 октября Комментарии6
«Барселона» опустилась на 9-е место. Итоги 8-го тура Примеры
04 октября Комментарии29
ПСЖ потерпел первое поражение. Итоги 9-го тура Лиги 1
04 октября Комментарии19
Лидеры одержали победы. Итоги 7-го тура Серии А
04 октября Комментарии14
«Байер» воспользовался осечкой «Баварии». Итоги 7-го тура Бундеслиги
03 октября Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:47
хорваты первую строчку не отдадут
ОПС
ОПС
сегодня в 07:54
Нормально все.
протон
протон
сегодня в 05:33
Насчёт выхода на ЧМ - а оно вам надо? Потом будете сами же писать, что лучше бы не прошли, чем так позориться... В стыки вполне можно попасть
протон
протон
сегодня в 05:33
А как с сегодняшней игрой вы предлагаете обыграть хорватов в гостях? Если только они тоже в свои ворота забьют, других вариантов нет...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 02:07
Да ужжж!!! Знатно нашим фартануло.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:13
Нашим повезло сегодня
Cat01
Cat01
сегодня в 00:05
Эстония сыграла хорошо
Cat01
Cat01
сегодня в 00:04
Эстония поражо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:02
Армян жаль,могли выиграть!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100