У Дивеева диагностировано повреждение одной из мышц таза

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что у защитника команды Игоря Дивеева диагностировано повреждение средней тяжести одной из мышц таза.
В настоящее время начато консервативное лечение, ориентировочные сроки которого будут определены после оценки динамики стартовой терапии через несколько дней.
Повреждение футболист армейского клуба получил в матче отбора ЧМ-2022 со Словенией.
а Вы застали то время игры?
а Вы застали то время игры?
а потом люди говорят, что они там не бьются за страну... бьются, класса зачастую не хватает, но выкладывается это поколение по полной
а потом люди говорят, что они там не бьются за страну... бьются, класса зачастую не хватает, но выкладывается это поколение по полной
Футбол - злой.
Футбол - злой.
С травмами просто проблема , причем у многих.
С травмами просто проблема , причем у многих.