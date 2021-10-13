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У Дивеева диагностировано повреждение одной из мышц таза

вчера, 17:06
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что у защитника команды Игоря Дивеева диагностировано повреждение средней тяжести одной из мышц таза.

В настоящее время начато консервативное лечение, ориентировочные сроки которого будут определены после оценки динамики стартовой терапии через несколько дней.

Повреждение футболист армейского клуба получил в матче отбора ЧМ-2022 со Словенией.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 11:09
На отдых ему надо домой, в Уфу, на улицу своего имени...
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 22:36
Дивеев, конечно, потеря для сборной. Гораздо более значительная, нежели потеря Дзюбы.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:32
Любой защитник любой команды РПЛ сможет без проблем для сборной заменить Дивеева на его позиции. Достаточно чуть более внимательно приглядеться к его игре, чтобы убедиться в этом. А есть ещё более квалифицированные футболисты, чем он, и лично мне непонятно, почему главный тренер упёрся именно в него. Игрок среднего уровня, в чём мы убедимся в игре со сб. Хорватии.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:36
Спасибо, а то я был не в курсе. Теперь буду знать.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:35
Не понял вопроса. Если в чем-то сомневаетесь, задайте его модератору или поройтесь в интернете. Да и рыться не надо, набейте строчку, как сделал это я "на волнах своей памяти".
pomor45
pomor45
вчера в 20:26
С кем к решающей игре с хорватами за первое место в группе останемся?
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:24
Жене тут заботы нет - к его услугам весь медицинский персонал клуба.
протон
протон ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:19
Вот когда в полуфинале Олимпиады 1956 года Николай Тищенко играл со сломанной ключицей, это был подвиг

а Вы застали то время игры?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:16, ред.
Вот когда в полуфинале Олимпиады 1956 года Николай Тищенко играл со сломанной ключицей, это был подвиг. Голову можно перебинтовать и после небольшой ранки, чтобы не текла кровь, а с Дивеевым именно это и было.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:11
Повреждение мышц таза. Поверьте, ничего серьёзного, так как ТАМ ничего серьёзного быть не может. Либо пинка кто-нибудь дал, либо приземлился на кочку. Жена тёплый компресс поставит, и через пару дней Игорёк будет как новенький. Сборная теперь без него ну никак обойтись не сможет.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:28
В ЦЧУВ все больные начиная со слуцкера.
протон
протон
вчера в 19:19
Дивеев в сборной как лев сражается, помнится с перемотанной головой играл даже

а потом люди говорят, что они там не бьются за страну... бьются, класса зачастую не хватает, но выкладывается это поколение по полной
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:11
Обидно и несправедливо. Забил такой важный гол - и в больничку.
Футбол - злой.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:43
Будем надеяться , что парень быстро восстановится.
С травмами просто проблема , причем у многих.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:11
Здоровья Игорю! У ЦСКА вообще номинальных цз не остается, кроме Васина(
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:05
После каждого перерыва на сборную клуб не досчитывается ведущих игроков из за травм...Печально.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:53
Скорейшего выздоровления.
Gahi
Gahi
вчера в 17:41
Здоровья и без серьёзных последствий. Удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:35
Серьезная потеря для нас, здоровьяИгорю и скорещего возвращения на поле.
idres
idres
вчера в 17:31
Быстрее его восстанавливайте
dok66
dok66
вчера в 17:23
Потеря для ЦСКА
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:16
Скорейшего выздоровления.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:14
Хреновая новость. Везде уже сидят тренеры по физподготовке-гастарбайтеры,и везде одна проблема-травмы уже в первой трети сезона.Может что не так,может места для подготовок к сезону выбираются исходя из амбиций,а не здравого смысла???
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 17:13
Здоровья!
drug01
drug01
вчера в 17:11
Плохо всё это!??
Землянин
Землянин
вчера в 17:10
Вот напасть то какая с этими травмами. Но поле было конечно ужасное по нынешним меркам
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:10
Ну вот,всё как обычно,отпустили в сборную, а приедет и травма!
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