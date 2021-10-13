У Дивеева диагностировано повреждение одной из мышц таза

1634133995

вчера, 17:06

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что у защитника команды диагностировано повреждение средней тяжести одной из мышц таза.

В настоящее время начато консервативное лечение, ориентировочные сроки которого будут определены после оценки динамики стартовой терапии через несколько дней.