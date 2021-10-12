В «Спартаке» прокомментировали травму Умярова

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал травму полузащитника Наиля Умярова, которую он получил в составе молодёжной сборной России в матче отбора к Евро-2023 против сборной Литвы (3:0).
Наиль Умяров получил повреждение в молодежной сборной России. После углубленного обследования будут понятны характер травмы и сроки восстановления.
Умяров с Литвиновым разыгрались и теперь уже Зобнину с Хендриксом предстоит вытеснять их из состава.
Умяров с Литвиновым разыгрались и теперь уже Зобнину с Хендриксом предстоит вытеснять их из состава.