В «Спартаке» прокомментировали травму Умярова

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вчера, 21:28

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал травму полузащитника , которую он получил в составе молодёжной сборной России в матче отбора к Евро-2023 против сборной Литвы (3:0).