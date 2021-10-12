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В «Спартаке» прокомментировали травму Умярова

вчера, 21:28
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал травму полузащитника Наиля Умярова, которую он получил в составе молодёжной сборной России в матче отбора к Евро-2023 против сборной Литвы (3:0).

Наиль Умяров получил повреждение в молодежной сборной России. После углубленного обследования будут понятны характер травмы и сроки восстановления.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:48
поправляйся, Наиль !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:54
Скорейшего возвращения на поле.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:52
Ничего конкретного.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:33
В общем ничего не прокомментировал.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:36
Лазарет в Спартаке не закрывается.
ABir
ABir
вчера в 23:03
Здоровья, хорошо, что другие возвращаются в строй
makkie
makkie
вчера в 22:48
Лишь бы обошлось без серьезного повреждения.
Умяров с Литвиновым разыгрались и теперь уже Зобнину с Хендриксом предстоит вытеснять их из состава.
Gahi
Gahi
вчера в 22:39
Здоровья и быстрого восстановления. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:35
Здоровья ему побольше...
Cat01
Cat01
вчера в 22:07
Вот не повезло!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:04
Парнишке скорейшего выздоровления.
протон
протон
вчера в 21:38
Здоровья Наиль!!!
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