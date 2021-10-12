Умяров получил травму в составе молодёжной сборной России

1634058957

вчера, 20:15

Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России получил повреждение в матче отбора к Евро-2023 против молодёжной сборной Литвы.

Умяров не смог продолжить игру на 64-й минуте встречи. Вместо него на поле появился Тимур Сулейманов.