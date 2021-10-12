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Умяров получил травму в составе молодёжной сборной России

вчера, 20:15
Литва (до 21)Логотип футбольный клуб Литва (до 21)0 : 3Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Наиль Умяров получил повреждение в матче отбора к Евро-2023 против молодёжной сборной Литвы.

Умяров не смог продолжить игру на 64-й минуте встречи. Вместо него на поле появился Тимур Сулейманов.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:16
Скорейшего восстановления.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:45
Ну вот, Дивеев и Умяров пострадали за Родину!
5bj2zxau3hxr
5bj2zxau3hxr
вчера в 21:33
Только Умяров получил как наши забили.
makkie
makkie
вчера в 21:30
Да что ж такое, травмы и травмы у игроков Спартака.
Хорошо хоть Зобнин и Хендрикс восстановились. Так бы некем было играть.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:07
Это весьма неприятно.
протон
протон
вчера в 20:27
Здоровья, Наиль, дай бог чтобы не серьезно, в этом сезоне очень хорош!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:20
До матча с "Зенитом" надо восстановиться.
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