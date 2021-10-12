Умяров получил травму в составе молодёжной сборной России

Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Наиль Умяров получил повреждение в матче отбора к Евро-2023 против молодёжной сборной Литвы.
Умяров не смог продолжить игру на 64-й минуте встречи. Вместо него на поле появился Тимур Сулейманов.
|Литва (до 21)0 : 3Россия (до 21)
|Матч завершен
Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Наиль Умяров получил повреждение в матче отбора к Евро-2023 против молодёжной сборной Литвы.
Умяров не смог продолжить игру на 64-й минуте встречи. Вместо него на поле появился Тимур Сулейманов.
Хорошо хоть Зобнин и Хендрикс восстановились. Так бы некем было играть.
Хорошо хоть Зобнин и Хендрикс восстановились. Так бы некем было играть.