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Тюкавин: «В перерыве против Литвы нам сказали биться за каждый мяч»

вчера, 23:13
Литва (до 21)Логотип футбольный клуб Литва (до 21)0 : 3Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Нападающий «Динамо» и молодёжной сборной России Константин Тюкавин прокомментировал победу над молодёжной сборной Литвы в матче отбора к Евро-2023 (3:0).

Не знаю, почему первый тайм получился сложным. Литва играла дома, им помогали трибуны. Мы как-то вяло сыграли первую половину. Нас очень прилично зарядили в перерыве, поэтому вторые 45 минут получились совсем другими. В перерыве нам сказали биться за каждый мяч. Мы вышли, постарались так и сделать, шли в прессинг. Это помогло забить наши мячи.

Хет-трик? Я и так дважды отличился, в одном из моментов уже хотелось сыграть на партнёра, но передача не дошла. Всегда приятно забивать за сборную, это мои первые мячи. Так что я очень рад. Свои голы хочу посвятить родным и близким. Все смотрели и болели за меня. Главное — мы выиграли. Есть три очка, едем дальше.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:05
Соперник был откровенно слаб.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:08
А сами не могли догодаться
Gahi
Gahi
сегодня в 00:17
Скорее всего внушают хорошо, что во втором тайме стали забывать. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:02
Хорошая молодёжь в Динамо!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:31
Там похоже в раздевалке в перерыве была проведена разъяснительная работа в стиле тренера "Газмяса". Как говорится цель оправдывает средства, помогло ведь.
sbk
sbk
вчера в 23:29
Эх, сколько очков можно было на сборных заработать.,....
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