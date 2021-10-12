Тюкавин: «В перерыве против Литвы нам сказали биться за каждый мяч»

Нападающий «Динамо» и молодёжной сборной России прокомментировал победу над молодёжной сборной Литвы в матче отбора к Евро-2023 (3:0).

Не знаю, почему первый тайм получился сложным. Литва играла дома, им помогали трибуны. Мы как-то вяло сыграли первую половину. Нас очень прилично зарядили в перерыве, поэтому вторые 45 минут получились совсем другими. В перерыве нам сказали биться за каждый мяч. Мы вышли, постарались так и сделать, шли в прессинг. Это помогло забить наши мячи.

Хет-трик? Я и так дважды отличился, в одном из моментов уже хотелось сыграть на партнёра, но передача не дошла. Всегда приятно забивать за сборную, это мои первые мячи. Так что я очень рад. Свои голы хочу посвятить родным и близким. Все смотрели и болели за меня. Главное — мы выиграли. Есть три очка, едем дальше.