Никите Симоняну исполнилось 95 лет

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вчера, 11:10

Сегодня свое 95-летие празднует легендарный игрок «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян.

Прославленного футболиста поздравили с юбилеем РПЛ , РФС , «Спартак», ЦСКА и другие клубы.

Никите Павловичу Симоняну – 95! 🎉



Лучший бомбардир в истории «Спартака». Легенда красно-белых и нашего футбола. Великий футболист и человек.



Долгих лет, Никита Павлович! 🔴⚪️ pic.twitter.com/UBmDNMioDJ — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 12, 2021

Ранее «Соккер.ру» подробно рассказывал о карьере Никиты Павловича.