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Никите Симоняну исполнилось 95 лет

вчера, 11:10

Сегодня свое 95-летие празднует легендарный игрок «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян.

Прославленного футболиста поздравили с юбилеем РПЛ, РФС, «Спартак», ЦСКА и другие клубы.

Ранее «Соккер.ру» подробно рассказывал о карьере Никиты Павловича.

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 19:17
Здоровья Никите Павловичу!
Присоединяюсь ко всем пожеланиям!
Спрут1899
Спрут1899
вчера в 16:49
От души самые сердечные и теплые поздравления легенде отечественного футбола и просто честному и порядочному человеку..! Сил, здороуья и такой же неиссякаемой энергии Никита Павлович. Вы наша живая история....Браво!!!
shur
shur
вчера в 15:53
...вот кому сборной руководить, человек ни разу не попробовал, да и вроде бы
и не планировал никогда , ни то что его одноклубники , перечислять не буду, никак
праздник юбилей сегодня, рэспект и здоровья!!!
протон
протон ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:35
"Симонян"
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:22
Поздравляю!!! Крепкого здоровья!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:11
Мои поздравления!
Сп62
Сп62 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 13:08
Кроме здоровья нужны положительные эмоции, при чём в любом возрасте.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:55
Присоединяюсь к поздравлениям!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 12:52
Присоединяюся к поздравлениям!!! Дай Бог каждому из нас дожить столько как,это сумел Никита Павлович!!!Хочется прделать просто здоровья,а большего ему уже и не надо!!!!
makkie
makkie
вчера в 12:48, ред.
Долгих лет жизни и здоровья Никите Палычу!

Великий футболист, достойный человек.
Побольше бы таких людей в футболе, и поменьше всяких Мамаевых-Кокориных-Дзюб.
А игрокам Спартака брать пример с Симоняна. Играть за честь клуба, отдавать силы в каждой игре - а не сливать тренеров и матчи в угоду своим хотелкам.
berda2003
berda2003
вчера в 12:28
есть такое поверье, вроде евреи на день рождения друг другу желают дожить до 120 лет...
так вот: поздравляют Абрама, и Мойша желает дожить до 120 лет... Абрам говорит: "... а мне сегодня 120 лет..." Мойша: "... тогда хорошего дня..."
Никита Павлович, до "хорошего дня" ещё 25 лет. Желаю дожить!
rey_luka
rey_luka
вчера в 12:26
За троих пожил.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:14
Привет Толя.
Это же хорошо, когда в памяти есть такие тёплые для души моменты. 👍Удачи тебе и здоровья ✊🙋‍♂️
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 12:08
Ну всё, Спартак-чемпион!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:05
Представь себе, а я помню еще его игру. В составе Спартака в 50-е годы прошлого века играла блестящая пятерка форвардов. Татушин, Исаев, Симонян, Сальников и Ильин. Тогда еще играли по системе дубль вэ. Я пацаном был , отец учился в Москве в Военной академии. Их курсантов ставили в оцепление на футболе и он иногда брал меня с собой. Впечатление было потрясающее. Каждый из них был индивидуален и неповторим. До сих пор вспоминаю. А Никите Павловичу здоровья и долгих лет на благо нашего футбола.
Сп62
Сп62
вчера в 12:04
Наверняка, в мире осталось немного таких легенд. Мы гордимся достижениями ветерана нашего клуба. С днём рождения и с возмужанием, Никита Павлович!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:58
Легенде советского футбола ⚽️ Никите Симоняну - 95 лет !!! В свои 95 Никита Павлович продолжает жить футболом ежедневно. Он живет им уже более 80 лет. Олимпийский чемпион Мельбурна 1956 года, чемпион СССР как игрок и как тренер. Список титулов и наград Никиты Павловича воистину бесконечен. Но это не самое главное. Главное, что Никита Павлович до сих пор возглавляет всю российскую футбольную семью, как первый вице-президент РФС и председатель технического комитета.
В чемпионатах СССР — 285 матчей, 145 голов.

Чемпион СССР: 1952, 1953, 1956, 1958 гг.

Обладатель Кубка СССР: 1950, 1958 гг.

Лучший бомбардир чемпионатов СССР: 1949 (26 голов), 1950 (34 гола — рекорд), 1953 (14 голов) гг.

Лучший бомбардир московского «Спартака» за всю историю (160 голов).

Член Клуба Григория Федотова (183 гола).

За сборную СССР провел 20 матчей, забил 10 голов.

Чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне. Четвертьфиналист чемпионата мира 1958 года. Участник отборочных матчей победного Кубка Европы 1960 года.
А сколько ещё наград получил Никита Павлович и всё это ради любви к своему делу и преданности к футболу !!! Пожелаем ему ещё долгих лет и всяческих Успехов в жизни !!! Всем Добра !!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:52
Долгих лет жизни!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 11:43
А моей тёще бы сегодня исполнилось - 73.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:33
ух ты молодец какой, поздравляю!! пусть живет еще столько, сколько сам захочет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:31
Получается, что Сионян родился почти одновременно с клубом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:30
И у клуба юбилей и у Палыча юбилей а спартак ничем не радует одни склоки.
протон
протон
вчера в 11:29
Крепкий дед. Здоровья. С днём рождения!
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:25
Присоединяюсь к ПОЗДРАВЛЕНИЯМ!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:19
В заголовке тем более должно быть "Никите Павловичу",вечные "пацаны"...
Долгих лет плодотворной жизни!
Kolenok
Kolenok
вчера в 11:16
Никиту Павловича Симоняна с 95-летием! Живите еще 100лет!!!
Futurista
Futurista
вчера в 11:14
Позравления Юбиляру!!...здоровья...здоровья...здоровья! ...
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