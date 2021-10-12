Никите Симоняну исполнилось 95 лет

Сегодня свое 95-летие празднует легендарный игрок «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян.
Прославленного футболиста поздравили с юбилеем РПЛ, РФС, «Спартак», ЦСКА и другие клубы.
Никите Павловичу Симоняну – 95! 🎉— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 12, 2021
Лучший бомбардир в истории «Спартака». Легенда красно-белых и нашего футбола. Великий футболист и человек.
Долгих лет, Никита Павлович! 🔴⚪️ pic.twitter.com/UBmDNMioDJ
Ранее «Соккер.ру» подробно рассказывал о карьере Никиты Павловича.
В чемпионатах СССР — 285 матчей, 145 голов.
Чемпион СССР: 1952, 1953, 1956, 1958 гг.
Обладатель Кубка СССР: 1950, 1958 гг.
Лучший бомбардир чемпионатов СССР: 1949 (26 голов), 1950 (34 гола — рекорд), 1953 (14 голов) гг.
Лучший бомбардир московского «Спартака» за всю историю (160 голов).
Член Клуба Григория Федотова (183 гола).
За сборную СССР провел 20 матчей, забил 10 голов.
Чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне. Четвертьфиналист чемпионата мира 1958 года. Участник отборочных матчей победного Кубка Европы 1960 года.
А сколько ещё наград получил Никита Павлович и всё это ради любви к своему делу и преданности к футболу !!! Пожелаем ему ещё долгих лет и всяческих Успехов в жизни !!! Всем Добра !!!
В чемпионатах СССР — 285 матчей, 145 голов.
Чемпион СССР: 1952, 1953, 1956, 1958 гг.
Обладатель Кубка СССР: 1950, 1958 гг.
Лучший бомбардир чемпионатов СССР: 1949 (26 голов), 1950 (34 гола — рекорд), 1953 (14 голов) гг.
Лучший бомбардир московского «Спартака» за всю историю (160 голов).
Член Клуба Григория Федотова (183 гола).
За сборную СССР провел 20 матчей, забил 10 голов.
Чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне. Четвертьфиналист чемпионата мира 1958 года. Участник отборочных матчей победного Кубка Европы 1960 года.
А сколько ещё наград получил Никита Павлович и всё это ради любви к своему делу и преданности к футболу !!! Пожелаем ему ещё долгих лет и всяческих Успехов в жизни !!! Всем Добра !!!