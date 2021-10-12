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Моуриньо поздравил Симоняна с 95-летием

вчера, 17:59

Сегодня своё 95-летие празднует легендарный игрок «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поздравил Симоняна с днём рождения. Видео поздравления опубликовала пресс-служба сборной России.

Привет, дорогой Никита! Это Жозе Моуриньо из Рима. Крепко обнимаю тебя, желаю всего наилучшего и отличного дня рождения. Через год я запишу ещё одно видеопоздравление для тебя, но уже с 96-летием. Пока!

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Все комментарии
BDA8181
BDA8181 ответ Конь 666 (раскрыть)
вчера в 21:57
Походу уже обевропеился )))
Конь 666
Конь 666 ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 21:40
Ага, вспомнил потом. Но даже Мхитарян так поздравил
BDA8181
BDA8181 ответ Конь 666 (раскрыть)
вчера в 21:20
у них нет такого понятия как отчество
протон
протон
вчера в 20:26
https://www.soccer.ru/blogs/record/1285640/simonyan-nikita-spartak?from=top
протон
протон
вчера в 20:23
эх, окунуться бы в это время его футбола в СССР, такие времена были красивые, ценности ,
Конь 666
Конь 666
вчера в 20:01
Чет все его Никитой поздравляют! Он вам не Володя! Так нельзя! Отчество добавляйте пожалуйста.
zooveterinar
zooveterinar ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:30
Жирновато им будет,да и Спартак далеко не тот,что при Симоняне был!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:28
Молодец Маур!!!неожиданно,но удивил!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:24
Нет, к 100 летию только.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:23
Респект Жозику!!! Мужик!!!
shur
shur
вчера в 18:55
...Маур уважуха!!!
протон
протон
вчера в 18:34
Возможно гены, люди сейчас и до 50 не доживают..
протон
протон
вчера в 18:26
Молодец, Жозе. Не так много футболистов осталось из старой плеяды, они достойны уважения.Трогательно
34 мяча в одном розыгрыше чемпионата СССР.

Дожить до таких лет и остаться в уме - это настоящее достижение! С Днём Рождения!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:21
Спасибо Жозе! Хороший жест.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:18, ред.
Благо у вас на всё положено))))
Futurista
Futurista
вчера в 18:15
Моур респект!...
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:14, ред.
Платина положенА...золото уже Зениту положенО)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:07
А на эту дату Спартаку золото не положено?
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