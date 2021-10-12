Моуриньо поздравил Симоняна с 95-летием

Сегодня своё 95-летие празднует легендарный игрок «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян.

Главный тренер «Ромы» поздравил Симоняна с днём рождения. Видео поздравления опубликовала пресс-служба сборной России.

Привет, дорогой Никита! Это Жозе Моуриньо из Рима. Крепко обнимаю тебя, желаю всего наилучшего и отличного дня рождения. Через год я запишу ещё одно видеопоздравление для тебя, но уже с 96-летием. Пока!