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«Барселона» готова продать Коутиньо за 42 млн евро

вчера, 22:34

Руководство «Барселоны» готово расстаться с полузащитником команды Филиппе Коутиньо.

Отмечается, что каталонцы согласятся на трансфер игрока уже этой зимой, если им предложат 42 млн евро.

Ранее слухи связывали Коутиньо с английским грандом.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:57
В тексте приведена откровенно неадекватная сумма. Парень стоит ровно половину от заявленной стоимости.
Валерыч
Валерыч ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 08:19
В Спартаке перезагрузит свою карьеру и снова будет стоить
больше ста лямов.))) Главное, Федуна уговорить.)))
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:15
Федун, готовь кошелёк!
Такой АПЗ нужен Спартаку!
Gahi
Gahi
сегодня в 02:22
За 145 млн евро покупали у Ливерпуля, хотят продать за 42, trasfmarkt оценивает его в 20 млн. А его просили чтобы остался в Ливерпуле. Удачи
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:15
За такие деньги если только в Катар купят из за имени. Даже не вспомнить когда Коутиньо последний раз играл нормально.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:09, ред.
Трансфермаркет на сегодня оценивает Каутиньо в двадцать миллионов евро, а Барса мечтает за него выручить сорок два миллиона, но при этом зарплата в клубе у этого футболиста десять миллионов евро. Надо определяться или цену за него назначить поскромнее, или до конца контракта(лето 2023) тащить "чемодан без ручки."
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:42
вопрос, готов ли кто-то купить его за 42 ляма?
а за 24?
что, тоже нет?)))
ахахах
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:36
Ну вот, распродажа...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:09
Товар лежалый, с большой зарплатой, надо скинуть хотя бы раза в два, а то так и зависнет на балансе "Барсы".
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:47
вообще почти что бесплатно,ведь у него отступные около ЛЯРДА.
протон
протон
вчера в 22:43
Да кто ж его купит-то?
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