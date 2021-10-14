«Барселона» готова продать Коутиньо за 42 млн евро

Руководство «Барселоны» готово расстаться с полузащитником команды Филиппе Коутиньо.
Отмечается, что каталонцы согласятся на трансфер игрока уже этой зимой, если им предложат 42 млн евро.
Ранее слухи связывали Коутиньо с английским грандом.
Руководство «Барселоны» готово расстаться с полузащитником команды Филиппе Коутиньо.
Отмечается, что каталонцы согласятся на трансфер игрока уже этой зимой, если им предложат 42 млн евро.
Ранее слухи связывали Коутиньо с английским грандом.
больше ста лямов.))) Главное, Федуна уговорить.)))
больше ста лямов.))) Главное, Федуна уговорить.)))
Такой АПЗ нужен Спартаку!
Такой АПЗ нужен Спартаку!
а за 24?
что, тоже нет?)))
ахахах
а за 24?
что, тоже нет?)))
ахахах