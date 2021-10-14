«Барселона» готова продать Коутиньо за 42 млн евро

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вчера, 22:34

Руководство «Барселоны» готово расстаться с полузащитником команды .

Отмечается, что каталонцы согласятся на трансфер игрока уже этой зимой, если им предложат 42 млн евро.

Ранее слухи связывали Коутиньо с английским грандом.