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Витория прокомментировал тот факт, что Ларссон перестал забивать голы

вчера, 13:07

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал игру нападающего Джордана Ларссона.

В прошлом сезоне Ларссон забил 15 мячей, в этом — ни одного? Тут целый комплекс разнообразных причин. Он был в составе сборной на Евро, поэтому позже начал сезон. И не забывайте, что он стал отцом, эти перемены в жизни не могли не сказаться. В том, что Джордан пока не забивает, нет никакой драмы. Он хороший игрок, и он будет забивать голы.
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:05
Флаг как говорится в руки, доказывай!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:19
Загрустил Ларссон в нашем чемпионате. Может продать его стоило, пока цена была на пике?
ЧиП
ЧиП
вчера в 13:18
Когда будет забивать?
Причины косвенные, а по факту какие?
ucb4cyfmv55x
ucb4cyfmv55x
вчера в 13:12
Лучше пусть научит его снова забивать
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 13:11
Он забил... на Спартак.
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