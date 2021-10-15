Витория прокомментировал тот факт, что Ларссон перестал забивать голы

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал игру нападающего Джордана Ларссона.
В прошлом сезоне Ларссон забил 15 мячей, в этом — ни одного? Тут целый комплекс разнообразных причин. Он был в составе сборной на Евро, поэтому позже начал сезон. И не забывайте, что он стал отцом, эти перемены в жизни не могли не сказаться. В том, что Джордан пока не забивает, нет никакой драмы. Он хороший игрок, и он будет забивать голы.
Причины косвенные, а по факту какие?
Причины косвенные, а по факту какие?