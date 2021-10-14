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«Борщ могу есть хоть каждый день». Шварц — о русской кухне

вчера, 23:49

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопросы клубной пресс-службы о жизни в России.

Появились ли любимые места в Москве? Да, конечно, есть места, в которых мне очень нравится, и мы часто там бываем. Например, Парк Горького, где дети могут найти себе развлечения. Ну и, конечно, не могу не отметить Красную Площадь.

Если сравнивать с Германией и Франкфуртом в частности, то здесь сразу в глаза бросается огромное количество торговых центров. Куда бы ты ни пошел, на каждом углу встретишь какую-то торговую точку.

У меня осталось сильное впечатление от московского метро. Я был удивлен чистотой и красотой, которую я там увидел. А еще мне понравилось то, что я смог прочитать там надписи.

Русская кухня? В первую очередь отмечу борщ. Его я могу есть хоть каждый день. Нравятся мне и другие русские национальные блюда. Но все, кто приезжает в Россию и Москву, в первую очередь должны попробовать борщ.

Недавно Шварц удостоился значимой награды в чемпионате России.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 11:38
Ни один тренер не даёт столько пустых и частых интервью как этот. Борщ ему нравится, метро. Он лучше бы футболом занимался, а не по городу шлялся и брюхо набивал....
Союзник противников
Союзник противников ответ LaFur1aRoja (раскрыть)
сегодня в 10:35
Есть куча видов борща :Русский ,белорусский,украинский...мамин,...мой. И все разные,но имеют общее:Основной ингредиент -свёкла.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:34
Вот и составляющие успешности работы иностранного специалиста : 1.Готовность переехать вместе с семьёй,перевернув всю жизнь(заслуга и супруги). 2.Интерес к стране проживания,от культуры,быта и языка. 3.Наличие хотя бы вполне средних,но крепких,профессиональных качеств.
А кто из других гастарбайтеров полностью соответствовал этому,оставляя себе отмазку в виде "Семья-самое важное"(варианты :Жена тоскует...Детям отец нужен...)???
Молодец,Александр Чернов,успеха тебе!
Знатог
Знатог
сегодня в 10:17
Ещё яйки, млеко, шнапс...
Gahi
Gahi
сегодня в 07:45
Это замечательно когда наставник команды находит время знакомству с городом, молодец и в блюдах национальной кухни знает толк и привыкает к местному колориту. Хотелось бы чтобы и у команды Динамо на каждую игру был хороший аппетит, чтобы после первого тайма игроки просили добавки ко второму тайму в виде прессинга и по больше забивали бы мячи в ворота своих соперников. Удачи
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:26
Человек у нас кормится, человек нас хвалит.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:09
Знает толк, молодец!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 07:06
О Спартаке пусть Руй думает, его работа
ОПС
ОПС
сегодня в 06:09
Надо понимать толк в нашей кухне.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:40
Немцы всегда шнапс наш хвалили а этот начал с борща, неправильный немец.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:50
Неприхотливый мужичок, без претензий.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 02:17
Кроме Репы у нас ничего не было).
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
сегодня в 01:25
Борщ русская кухня ( Украинская)
Что скажет про щи ?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:11
О «Спартаке» думай
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:24
Ну все, сейчас еще на вареники с блинами подсадят под нужный аперитив и пропал немец.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:04
Самогона Денискина не пробовал
протон
протон
сегодня в 00:04
Наконец то не только в Тарасовке борщ!)
А Москва вообще красивая. И в метро и снаружи тоже, это нельзя не отметить, это факт.
ABir
ABir
сегодня в 00:02
Это ты ещё водку не пробовал
beefs
beefs
вчера в 23:58
что то про алкоголь ни слова, неужели не пробовал...
1bear
1bear
вчера в 23:57
Гор ! Вы пожалуйста отпишите,останетесь ли Вы и на следующий месяц в группе на точный счёт , а то с Вами неинтересно соревноваться...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:57
Наша кухня лучьшая в мире!
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