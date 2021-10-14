«Борщ могу есть хоть каждый день». Шварц — о русской кухне

Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы клубной пресс-службы о жизни в России.

Появились ли любимые места в Москве? Да, конечно, есть места, в которых мне очень нравится, и мы часто там бываем. Например, Парк Горького, где дети могут найти себе развлечения. Ну и, конечно, не могу не отметить Красную Площадь.

Если сравнивать с Германией и Франкфуртом в частности, то здесь сразу в глаза бросается огромное количество торговых центров. Куда бы ты ни пошел, на каждом углу встретишь какую-то торговую точку.

У меня осталось сильное впечатление от московского метро. Я был удивлен чистотой и красотой, которую я там увидел. А еще мне понравилось то, что я смог прочитать там надписи.

Русская кухня? В первую очередь отмечу борщ. Его я могу есть хоть каждый день. Нравятся мне и другие русские национальные блюда. Но все, кто приезжает в Россию и Москву, в первую очередь должны попробовать борщ.