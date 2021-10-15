«Буду мини-Дзюба». Клаудиньо допустил, что мог бы играть за сборную России

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос о том, мог бы он рассмотреть вариант с получением российского гражданства и игры за сборную России.
В принципе, да. У меня есть мечта — сыграть на ЧМ. Поэтому если не представится шанс сыграть за Бразилию, воспользуюсь другим шансом. Буду мини-Дзюба, ха-ха!
Выразив готовность играть за Россию (если в сб. Бразилии не позовут), Клаудиньо тем самым поставил штаб сб. Бразилии перед выбором. Или вызывайте или я готов на всё, где заплатят!
В Зените видят всё по-другому. "О, ещё один классный россиянин!".
В сборной тоже наверное призадумались, но его наверное вызовут на Родину. В какой сборной призадумались и на какую Родину вызовут Клаудиньо решайте и думайте сами...
Выразив готовность играть за Россию (если в сб. Бразилии не позовут), Клаудиньо тем самым поставил штаб сб. Бразилии перед выбором. Или вызывайте или я готов на всё, где заплатят!
В Зените видят всё по-другому. "О, ещё один классный россиянин!".
В сборной тоже наверное призадумались, но его наверное вызовут на Родину. В какой сборной призадумались и на какую Родину вызовут Клаудиньо решайте и думайте сами...