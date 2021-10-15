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«Буду мини-Дзюба». Клаудиньо допустил, что мог бы играть за сборную России

вчера, 10:27

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос о том, мог бы он рассмотреть вариант с получением российского гражданства и игры за сборную России.

В принципе, да. У меня есть мечта — сыграть на ЧМ. Поэтому если не представится шанс сыграть за Бразилию, воспользуюсь другим шансом. Буду мини-Дзюба, ха-ха!

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 20:55
Наврядли сыграет за сборную Россиюу него есть потенциал и это видно было в игре с Челси а так это посыл на родину а вдруг если захочет играть за нас то пожалуйста хотя многие эксперты что здесь что на тв будут против
Илья Пыркин
Илья Пыркин
вчера в 18:26
Он уже заигран за Бразилию, потому не сможет играть за другую сборную!
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 17:16
Было бы неплохо, игрок такого калибра сборной очень нужен!
за
за
вчера в 16:54
Мини-Дзюбе готов бразильский сапер? Мин нет?
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 16:10
А как быть с Акинфеевым, после его ухода тоже были не простые моменты по вратарям в сборной. Гильерме пробовали, ещё кого то. Просили Акинфеева вернуться. Он снова отказался. Тоже игрочишка? Я бы и Марио тоже в игрочишки записал за отказ от сборной, по Вашей логике. А так получается Дзюба кинул команду, а Акинфеев и Марио блогороднейшие доны за те же действия.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:18
Скорее всего он получит вызов в сборную Бразилии. Выпустят его в каком нибудь малозначащем матче например с Боливией для того чтобы заиграть за сборную а после забудут о нем. Чтобы не жалеть потом как получилось с Фернандесом заиграют игрока на всякий случай. Вдруг когда пригодится.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:01
.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:47
Им лишь бы деньги платили
STVA 1
STVA 1 ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 13:39
А почему бы просто не растить своих?
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:36
Это слёт пид-оров какой то ((даа тяжела ноша артемки
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 13:36
Ключевая фраза "мечта сыграть на чм " , а там хоть за Гондурас
yng5y5h2qk3d
yng5y5h2qk3d
вчера в 13:13
Это как? На полшишечки или на полладошки?
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:13
.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
вчера в 13:08
Ну, например, тем, что кинул команду, в которой ещё недавно был капитаном, в сложный момент, когда кадровый вопрос из-за травм стоял особенно остро.
И не надо мне сейчас лечить про конфликт с Карпиным и плохую форму. Карпин сделал шаг навстречу, а по поводу формы... если форма в которой пребывал игрочишка между отказом и матчами сборной плохая, то почему он ещё не в претендентах на золотой мяч?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Опасный хулиган (раскрыть)
вчера в 12:52
Он Колумбиец
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:38, ред.
Пока тут все обсуждают Дзюбу, его прошлое и настоящее никто так и не понял смысл заявления Клаудиньо.
Выразив готовность играть за Россию (если в сб. Бразилии не позовут), Клаудиньо тем самым поставил штаб сб. Бразилии перед выбором. Или вызывайте или я готов на всё, где заплатят!
В Зените видят всё по-другому. "О, ещё один классный россиянин!".
В сборной тоже наверное призадумались, но его наверное вызовут на Родину. В какой сборной призадумались и на какую Родину вызовут Клаудиньо решайте и думайте сами...
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 12:37
Вот Вы пишите:"А про Дзюбу - хватит с нас и полной версии."
Дзюба когда удачно играет, бывают спады в игре. Это у любых футболистов. Вот Сафонов например, был спад, сейчас опять ярко играет.
История про выложенное видео, про кошельки и прочее. Это не футбол. Это истории для жёлтых газет, дутых сенсаций. Есть люди которым это надо как то обсудить, пережевать с себе подобными. Как старушки на лавочке. Заменить лавочки на социальные сети и получим современных старушек. Хозяева сетей понятно, они это раздувают, люди судачат, а деньги капают за рекламу, подписку, клики и прочее.
А вот Вы если не старушка с лавочки и не делаете деньги на этом. Чем Вас конкретно достал Дзюба? Мне вот по барабану что он делает вне футбольного поля. А Вас похоже что то не устраивает. Что?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:33
Молодец бразилец, надсмеялся над рукатым.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 12:32
не тот ориентир себе выбрал аргентинец
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 12:19
Клаудиньо дал намёк. Руководство сборной и РФС решат, что с этим делать. Они специалисты, какие, это вопрос. Но он не нашей компетенции. Потому что мы болельщики. Мнение можно высказать. У каждого своё. Я только за. Ни Марио, ни Гильерме, ни чего нашей сборной и стране плохого не сделали.
112910415
112910415
вчера в 12:11
не сказали ему, что неоднозначный персонаж-то ...
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:05
Любые кошельки важны!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 12:01
Мини-Дзюба и макси - член !
1bear
1bear
вчера в 11:52
ну в мини футболе у нас бразильцы с российским паспортом на ведущих ролях,почему бы и в большом не идти той же дорогой,хотя о чём это я - баба яга против ))))))
particular
particular
вчера в 11:26
Лучше ориентироваться на макси-Халка :))
311
311
вчера в 11:24
Мини-Дзюба в руках у Дзюбы обычно!)
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 11:18
Онанистов нам больше не нужно. Футболистов бы ...
4RT
4RT
вчера в 11:11
Клоунов у нас и так хватает
sv_1969
sv_1969 ответ d1metras (раскрыть)
вчера в 11:10
А своих не судьба растить?? ((
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:10
юмор в футбольных гетрах...
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