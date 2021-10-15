«Хочется и дальше такого фарта». Акинфеев — об игре сборной России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, долгие годы выступавший за сборную России, прокомментировал победу национальной команды над Словенией (2:1) в квалификации ЧМ-2022.
Вообще, полные матчи я смотрю редко. В основном YouTube, нарезки разные – с утра на базе. Но тут – как пропустить? Это же сборная.
Парни молодцы, что еще в первом тайме забили два мяча – это предопределило ход игры. Да, словенцы пытались отыграться. Но, считаю, во втором тайме наши в целом контролировали ход матча. Я смотрел за игрой спокойно и был уверен, что команда выиграет.
Нашим фартит? Ну и что, пусть хоть здесь фартит. Хочется и дальше такого фарта: пусть будет плохая игра, зато нужный результат. А когда ты классно играешь, но результата нет, кому это надо? Я бы выбрал фарт и результат, а не качество игры.
В переводе это везение, а на Руси говорят -- ВЕЗЁТ ТОМУ КТО САМ ВЕЗЁТ.
И ещё -- без труда не выймеш и рыбки из пруда.
Где много труда, там и фарт.
Правда есть и наблюдение -- дуракам везёт))).
В переводе это везение, а на Руси говорят -- ВЕЗЁТ ТОМУ КТО САМ ВЕЗЁТ.
И ещё -- без труда не выймеш и рыбки из пруда.
Где много труда, там и фарт.
Правда есть и наблюдение -- дуракам везёт))).
Так что нечего уповать на везение.
Так что нечего уповать на везение.
Ну и не смотрите,и не нойте,у вас есть пяток преуспевающих сборных и три-четыре персональных объекта обожания.
Ну и не смотрите,и не нойте,у вас есть пяток преуспевающих сборных и три-четыре персональных объекта обожания.
особенно тог гол , когда мяч катился вдоль штрафной ,а это типа голкипер прыгну на него и занес в свои ворота......................
особенно тог гол , когда мяч катился вдоль штрафной ,а это типа голкипер прыгну на него и занес в свои ворота......................
Если это так-то нафига содержать ораву людей, основным навыком которых является игра в soccer? Достаточно любых фартовых собирать к соревнованиям.
Если это так-то нафига содержать ораву людей, основным навыком которых является игра в soccer? Достаточно любых фартовых собирать к соревнованиям.
А везёт тому, кто везёт. Браво, Карпину
и всем игрокам сборной России!
А везёт тому, кто везёт. Браво, Карпину
и всем игрокам сборной России!