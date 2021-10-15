«Хочется и дальше такого фарта». Акинфеев — об игре сборной России

Вратарь ЦСКА , долгие годы выступавший за сборную России, прокомментировал победу национальной команды над Словенией (2:1) в квалификации ЧМ -2022.

Вообще, полные матчи я смотрю редко. В основном YouTube, нарезки разные – с утра на базе. Но тут – как пропустить? Это же сборная.

Парни молодцы, что еще в первом тайме забили два мяча – это предопределило ход игры. Да, словенцы пытались отыграться. Но, считаю, во втором тайме наши в целом контролировали ход матча. Я смотрел за игрой спокойно и был уверен, что команда выиграет.

Нашим фартит? Ну и что, пусть хоть здесь фартит. Хочется и дальше такого фарта: пусть будет плохая игра, зато нужный результат. А когда ты классно играешь, но результата нет, кому это надо? Я бы выбрал фарт и результат, а не качество игры.