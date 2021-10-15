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«Хочется и дальше такого фарта». Акинфеев — об игре сборной России

сегодня, 00:09

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, долгие годы выступавший за сборную России, прокомментировал победу национальной команды над Словенией (2:1) в квалификации ЧМ-2022.

Вообще, полные матчи я смотрю редко. В основном YouTube, нарезки разные – с утра на базе. Но тут – как пропустить? Это же сборная.

Парни молодцы, что еще в первом тайме забили два мяча – это предопределило ход игры. Да, словенцы пытались отыграться. Но, считаю, во втором тайме наши в целом контролировали ход матча. Я смотрел за игрой спокойно и был уверен, что команда выиграет.

Нашим фартит? Ну и что, пусть хоть здесь фартит. Хочется и дальше такого фарта: пусть будет плохая игра, зато нужный результат. А когда ты классно играешь, но результата нет, кому это надо? Я бы выбрал фарт и результат, а не качество игры.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 12:25
„Раз счастье, два раза счастье — помилуй Бог! Надо же когда-нибудь и немножко умения.“ — Александр Васильевич Суворов
oFANATo
oFANATo ответ Absinthe2 (раскрыть)
сегодня в 11:47
С Акинфеевым фарта не было? Иди пересмотри ногу бога в матче с Испанией на чемпионате мира в России.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:45
Прав Игорь. Что такое ФАРТ ?
В переводе это везение, а на Руси говорят -- ВЕЗЁТ ТОМУ КТО САМ ВЕЗЁТ.
И ещё -- без труда не выймеш и рыбки из пруда.
Где много труда, там и фарт.
Правда есть и наблюдение -- дуракам везёт))).
berda2003
berda2003
сегодня в 11:26
от не фартовых избавились: чабан, рукоблуд, дыркофеев и пошло, как по маслу..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:25
Золотые слова Игорь
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:09
У Валеры должно получится эта форта и сборная России поедит на Чемпионат..
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 11:03
Чтооо? Контролировали ход матча?! Да словенцы минут 25 последних возили рылом по газону наших. Играли на отбой и чудом не пропустили второй, а там могли третий пропустить в конце. О чем Игорюша говорит?
FERIS
FERIS
сегодня в 10:59
Фартить бесконечно не может.
Так что нечего уповать на везение.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 10:52
Просто так не фартит, ребята бегали, старались, другой вопрос что нужно прибавлять в качестве работы с мячом, но это уже другая история
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:47
    Правдолюб157
    Правдолюб157
    сегодня в 09:38
    ииигггааарррьььь..................нафартил на анти рекорды................
    особенно тог гол , когда мяч катился вдоль штрафной ,а это типа голкипер прыгну на него и занес в свои ворота......................
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 09:12
    Во оно как ! Главное результат, а не качество игры. Г-н Акинфеев удивляет, причём в нехорошую сторону и не понимает, что фарт приходит и в любой момент испарится, как вода при 100 гр. по Цельсию, а качество игры в каждом (!) матче всегда выльется в положительный результат. Чем-то затхлым повеяло от рассуждений экс-вратаря сборной.
    Project Pandora
    Project Pandora
    сегодня в 08:54
    Это слова халявщика, а не спортсмена.
    aNOOBis
    aNOOBis
    сегодня в 08:47
    Грош-цена профессионалу, который считает, что в футболе всё решает фарт.
    Если это так-то нафига содержать ораву людей, основным навыком которых является игра в soccer? Достаточно любых фартовых собирать к соревнованиям.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 08:14
    Халява штука хорошая только на чемпионате мира будут повторятся матчи с Бельгией и Данией...
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 08:09
    Фарт - это удача, или иначе говоря - везение.
    А везёт тому, кто везёт. Браво, Карпину
    и всем игрокам сборной России!
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 08:01
    Осталось еще два раза фортануть.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 07:52
    Нужно больше полагаться не на фарт,а на умение и опыт.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 07:36
    Все хотят, но и играть надо
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 07:28
    На одном фарте далеко не уедешь. Так что без игры всё равно никуда!
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 07:09
    Одно другому не мешает.
    Absinthe2
    Absinthe2
    сегодня в 07:05
    Как хорошо, что Акинфеев завершил карьеру в сборной. С ним у нас фарта не было.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 06:48
    Фарт может помочь в одном или двух эпизодах, но чтобы добиться к концу девяноста минут нужного результата надо демонстрировать как минимум если не классный футбол, то дисциплину и самоотдачу.
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 06:35
    Надо еще игру иметь!А то один фарт это маловато
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 06:27
    Хорватия тоже хочет
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:26
    надо на всякий случай тренировать внятную игру, фарт не вечен
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 06:14
    Удача в футболе тоже нужна!!! Куда без нее!!!луче бы конечно,качественная игра,но!!!!
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 06:10
    Конифей пропустил бы 3-4 мяча. а чабан бы потом говорил как хорошо сыграл конифей, если бы не он то пропустили бы 6.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 05:55
    Пусть сборная и дальше пешеходит зато есть фарт.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 03:21
    А мне хочется не фарта,а хорошец игры!
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