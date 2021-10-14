Сёмин: «Жирков ещё соответствует уровню грандов РПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал желание защитника Юрия Жиркова, находящегося в статусе свободного агента, продолжить карьеру.
Прошлый сезон Юрий провел шикарным образом. Думаю, что с того времени ничего не изменилось. Жирков еще может играть в любом из российских клубов, главное, чтобы его позвали. Он все еще соответствует уровню российских грандов.
Желаю ему крепкого здоровья и удачи! Надеюсь, мы еще увидим Жиркова на поле.
Уважаю Юру Жиркова, но как говорится истина дороже!
Уважаю Юру Жиркова, но как говорится истина дороже!
Может кто нибудь в "Брюгге"..."Легии".."Лудогорце" знает...что это такое....
Может кто нибудь в "Брюгге"..."Легии".."Лудогорце" знает...что это такое....
Ахахаха.
С уважением.
Ахахаха.
С уважением.
Утопают в деньгах по гланды
Хотя в поле напоминают банды
Вместо средней приличной команды 🤔
Утопают в деньгах по гланды
Хотя в поле напоминают банды
Вместо средней приличной команды 🤔
ждут тебя армяне-
Ты цыган и я цыган,
оба мы цыгане...
ждут тебя армяне-
Ты цыган и я цыган,
оба мы цыгане...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1285873/syomin-yuriy-zhirkov-yuriy.
Прошлый сезон Жирков провел на лавке. В основном лечился. Черчесов брал его исходя из благотворительности не более того. Никто не спорит Юра прекрасный футболист, но в прошлом. Время неумолимо. Так что Ари ведерчи Юра!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1285873/syomin-yuriy-zhirkov-yuriy.
Прошлый сезон Жирков провел на лавке. В основном лечился. Черчесов брал его исходя из благотворительности не более того. Никто не спорит Юра прекрасный футболист, но в прошлом. Время неумолимо. Так что Ари ведерчи Юра!