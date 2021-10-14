Сёмин: «Жирков ещё соответствует уровню грандов РПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал желание защитника , находящегося в статусе свободного агента, продолжить карьеру.

Прошлый сезон Юрий провел шикарным образом. Думаю, что с того времени ничего не изменилось. Жирков еще может играть в любом из российских клубов, главное, чтобы его позвали. Он все еще соответствует уровню российских грандов.

Желаю ему крепкого здоровья и удачи! Надеюсь, мы еще увидим Жиркова на поле.