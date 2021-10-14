ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Сёмин: «Жирков ещё соответствует уровню грандов РПЛ»

вчера, 22:33

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал желание защитника Юрия Жиркова, находящегося в статусе свободного агента, продолжить карьеру.

Прошлый сезон Юрий провел шикарным образом. Думаю, что с того времени ничего не изменилось. Жирков еще может играть в любом из российских клубов, главное, чтобы его позвали. Он все еще соответствует уровню российских грандов.

Желаю ему крепкого здоровья и удачи! Надеюсь, мы еще увидим Жиркова на поле.

Все новости
Клаудиньо: «У „Зенита“ есть все шансы, чтобы обыграть „Ювентус“»
Сегодня, 10:44 Комментарии17
«Буду мини-Дзюба». Клаудиньо допустил, что мог бы играть за сборную России
Сегодня, 10:27 Комментарии30
Гильерме: «Стараемся как можно скорее адаптироваться к требованиям Гисдоля»
Сегодня, 00:35 Комментарии20
«Хочется и дальше такого фарта». Акинфеев — об игре сборной России
Сегодня, 00:09 Комментарии36
«Борщ могу есть хоть каждый день». Шварц — о русской кухне
Вчера, 23:49 Комментарии21
«Приходится начинать без раскачки». Гисдоль о начале работы в «Локомотиве»
Вчера, 21:17 Комментарии25
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:23
Палыч судит по себе, ведь он в свои не полные 75 лет до сих пор соответствует уровню грандов РПЛ! А Жирков сегодня скорее всего для уровня таких команд как НН, Ротор, КС... и то только для того, что бы был статусный игрок, с большим именем по меркам РПЛ, да ещё, что бы мог минут 20-30 отбегать.
Уважаю Юру Жиркова, но как говорится истина дороже!
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
сегодня в 09:54
"провел шикарным образом" сидя на лавке? По 10-20 минут и то не в каждой игре не показывают "уровень". А то, как Шпалыч обо76ся в Ростове не даёт ему право на такие рассуждения. Обоим пора на печи бока греть. Только шпалычу это пора было лет 10 назад.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:00, ред.
А может в госдуму податься Юрку? Там такие в цене - просто сидят, молчат и не вякают за пол ляма в месяц.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:56
Опять это загадочное выражение..."Гранды РПЛ"...

Может кто нибудь в "Брюгге"..."Легии".."Лудогорце" знает...что это такое....
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:03
Да, ладно... На печку ему уже пора, лапти плести.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:24
Если так, то уровень грандов очень низкий.
112910415
112910415
сегодня в 06:23
время неумолимо, к сожалению
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 04:56
Юра пахарь на поле. Даже песчинку не брошу в его огород. Скромен, немногословен, но колюч, каким должен быть мужик. Но меня смущает одно, даже можно сказать, терзает..)). Кто крутится? Жена вокруг Юры? Или Юра вокруг жены?
Ахахаха.
С уважением.
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 02:10
Ростовский беглец...кому интересно твоё мнение?
1bear
1bear
сегодня в 02:08
такие у нас "гранды",если не совсем здоровый ветеран ещё соответствует...???
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:06
Может и соответствует, но только 15-20 минут.
shur
shur
вчера в 23:51
...ну да в скорости поубавил, зато думает и работает с мячом не хуже молодых...!!!
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:45
паспорт есть? есть! почему бы господину Жиркову еще годиков 5 не позагребать, лопатой - уровень грандов РПЛ и через пять лет не утратит, будет как раз соответствовать росту этих самых грандов))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:40
Запросы у него большие
drug01
drug01
вчера в 23:12
Значит ждём на поле
zsb1961
zsb1961
вчера в 23:12
На пару лет Юры ещё хватит!
Vintaje
Vintaje
вчера в 23:09
Пенсионер нахваливает пенсионера) но вот "гранды рпл" это звучит..смешно
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 22:53
Гранды РПЛ. 🤣 Смех да только.
particular
particular
вчера в 22:51
Упомянутые не к месту гранды
Утопают в деньгах по гланды
Хотя в поле напоминают банды
Вместо средней приличной команды 🤔
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:50, ред.
Время благотворительности давно в прошлом. Никакой клуб не захочет видеть Ю.В. в своих рядах и тем самым выбрасывать деньги на ветер. По какой причине, Ю.П.Сёмин прекрасно знает, но хочет своими словами морально поддержать Жиркова.
Константин Каплий
Константин Каплий
вчера в 22:48
РПЛ к сожалению стареет вместе с Жирковым
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 22:47
Очень может быть
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 22:46
К сожалению, Юрий Палыч, ни Жирков, ни Вы уже не соответствуете уровню РПЛ
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:44
Жду контракт от молдаван,
ждут тебя армяне-
Ты цыган и я цыган,
оба мы цыгане...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 22:42
Причем уже давно, правда по разным причинам. Вот , что говорит Семин: "Прошлый сезон Юрий провел шикарным образом".
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1285873/syomin-yuriy-zhirkov-yuriy.
Прошлый сезон Жирков провел на лавке. В основном лечился. Черчесов брал его исходя из благотворительности не более того. Никто не спорит Юра прекрасный футболист, но в прошлом. Время неумолимо. Так что Ари ведерчи Юра!
протон
протон
вчера в 22:41, ред.
Большое уважение Жиркову, что на таком уровне хорошем в свои годы выступал , и мог бы еще года два играть на высоком уровне
Конь 666
Конь 666
вчера в 22:36
Гранд РПЛ... как это мерзко звучит :)
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:35
Что общего между Жирковым и Сёминым? Правильно! Обоим пора на пенсию!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100