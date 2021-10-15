Клаудиньо: «У „Зенита“ есть все шансы, чтобы обыграть „Ювентус“»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо оценил шансы питерского клуба выйти из группы в Лиге чемпионов в этом сезоне.
«Зенит» обыграл «Мальме»? Знаковая победа. Надеюсь, выиграем еще несколько матчей и пройдем в плей-офф.
Ожидания от игры с «Ювентусом»? Хорошие. С «Челси» мы выглядели достойно, могли побеждать. Но именно победа над «Мальме» дала нам уверенность в своих силах. Считаю, с «Юве» у нас все шансы на победу.
«Зенит» несколько лет не выходил из группы в ЛЧ? Очень хочу этого сейчас — и не только я, все игроки. «Зенит» достоин этого. Нам нужно побеждать дальше.
Обычные трудности перевода....
Клаудиньо: «У „Зенита“ есть все шансы, чтобы обыграть завтра тульский „Арсенал»...
...было бы странным если после 1:2 от "Сочи" парень кидал шапки в сторону итальянцев....
Обычные трудности перевода....
Клаудиньо: «У „Зенита“ есть все шансы, чтобы обыграть завтра тульский „Арсенал»...
...было бы странным если после 1:2 от "Сочи" парень кидал шапки в сторону итальянцев....