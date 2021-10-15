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Клаудиньо: «У „Зенита“ есть все шансы, чтобы обыграть „Ювентус“»

вчера, 10:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус20.10.2021 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо оценил шансы питерского клуба выйти из группы в Лиге чемпионов в этом сезоне.

«Зенит» обыграл «Мальме»? Знаковая победа. Надеюсь, выиграем еще несколько матчей и пройдем в плей-офф.

Ожидания от игры с «Ювентусом»? Хорошие. С «Челси» мы выглядели достойно, могли побеждать. Но именно победа над «Мальме» дала нам уверенность в своих силах. Считаю, с «Юве» у нас все шансы на победу.

«Зенит» несколько лет не выходил из группы в ЛЧ? Очень хочу этого сейчас — и не только я, все игроки. «Зенит» достоин этого. Нам нужно побеждать дальше.

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Оновтун
Оновтун ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 15:42
Согласен с Oplotom. Мало того, мощный футбол Семака уде давно на примете у топ-клубов Европы. К сожалению, после блестящего выступления в ЛЧ Семак, скорее всего, уйдет в ПСЖ. Зениту уже сейчас нужно думать, как будет выглядеть команда без мысли Сергея Богдановича
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:02
— Бабушка...как приготовить суп?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:56
Ну что набросились...???
Обычные трудности перевода....
Клаудиньо: «У „Зенита“ есть все шансы, чтобы обыграть завтра тульский „Арсенал»...

...было бы странным если после 1:2 от "Сочи" парень кидал шапки в сторону итальянцев....
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:32
"Нам нужно побеждать дальше." И Сергей Богданович недавно говорил, что "нам бы хотелось хорошо играть". Видно, что игроки поняли тренерские идеи и теперь обязаны воплотить их в победные очки в игре с "Ювентусом".
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:29
Шансы есть у любой команды а вот в реалии очень сложно.
112910415
112910415
вчера в 12:01
есть некоторые шансы, лучше так сказать
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:00
... на Playstation.
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:51
Клаудиньо, не говори гоп пока не перепрыгнешь.....примета плохая.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:41
Смелое заявление
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:32
Об этом можно только мечтать.
particular
particular
вчера в 11:23, ред.
Ну, раз шансы уже распределены, то публике остаётся приготовиться к сенсации, а буквам умело раскинуть ставки :))
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 11:16
Это новенький из зенита? Оно у них ещё и разговаривает?
STVA 1
STVA 1 ответ Oplot (раскрыть)
вчера в 11:08
Действительно... Как с Клоун диньо в составе не нагнуть Юве 5-1)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:05
После игры поговорим, а сейчас лучше промолчать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:59
Шансы с "Ювентусом", который похоже вышел из комы и в последнем туре ЛЧ опрокинул "Челси"? Ну, не знаю....
Oplot
Oplot
вчера в 10:57, ред.
с сегодняшним Ювентусом Зенит должен очень даже уверенно разобраться.Состав Зенита и Сергей Богданович могут ставить самые высокие цели на этом турнире.Тем более финал будет в Питере.Ювентус уже давно сам не свой,у команды явные проблемы в организации игры.Прогноз на игру 5-1 в пользу Зенита,дубль или хет-трик на счету Клоудиньо.
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:53
Ни кто не против этого.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:50, ред.
Конечно,если уж впервые за последние годы скандинавский клуб обыграл!
Cat01
Cat01
вчера в 10:50
Шансы всегда есть...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:46
Во сне ???)))
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