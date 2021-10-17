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Шунин: «Перепалка в дерби была больше на руку „Спартаку“»

вчера, 13:39
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о массовой потасовке в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Я понимал, что дракой вряд ли закончится, все потолкаются и разойдутся. В конце я пошел успокаивать наших ребят, персонал, чтобы всех разнять и продолжить игру. Эта перепалка была больше на руку «Спартаку». В перерыве поговорили в раздевалке, что нельзя вступать в эти разборки, вестись на провокации. Нужно играть в свой футбол, давить соперника, забивать второй гол, что и получилось.

Мой разговор с Джикией после матча? С Джикией мы говорили о другом моменте. У нас была своя стычка в игре. Эмоции на поле — это нормально. Мы капитаны, каждый за свою команду. Вне поля нормально общаемся.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:30
...только один капитан вернул команду в игру, а другой "КОРОЛЬ НА ВЫХОДАХ"
сплавил, спасибо Антошка!!!
suiw
suiw
вчера в 15:52
На руку Спартаку было возвращение Шунина в ворота
drug01
drug01
вчера в 14:19
Согласен полностью
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:12
Кому на руку так не скажешь, никто не знал какая будет развязка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:55
Теперь поздно рассуждать счёт на табло...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:51
а кто-то сразу смылся)
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:47
Никто из них не был инициатором стычки.
beefs
beefs
вчера в 13:41
нормальные отношения - это хорошо...
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