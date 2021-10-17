Шунин: «Перепалка в дерби была больше на руку „Спартаку“»

Вратарь «Динамо» высказался о массовой потасовке в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Я понимал, что дракой вряд ли закончится, все потолкаются и разойдутся. В конце я пошел успокаивать наших ребят, персонал, чтобы всех разнять и продолжить игру. Эта перепалка была больше на руку «Спартаку». В перерыве поговорили в раздевалке, что нельзя вступать в эти разборки, вестись на провокации. Нужно играть в свой футбол, давить соперника, забивать второй гол, что и получилось.

Мой разговор с Джикией после матча? С Джикией мы говорили о другом моменте. У нас была своя стычка в игре. Эмоции на поле — это нормально. Мы капитаны, каждый за свою команду. Вне поля нормально общаемся.