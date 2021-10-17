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Тюкавин: «„Динамо“ потеряло концентрацию в матче со „Спартаком“»

вчера, 12:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2).

Конечно, ещё с академии для нас «Спартак» — это принципиальный соперник. Всегда рад забивать «Спартаку». Жаль, что не одержали победу. Наши болельщики нас очень хорошо поддерживали. Ещё они нас очень интересно и красиво проводили на игру с базы. Спасибо им большое за это.

В выездном дерби я тоже выходил во втором тайме, отыграл минут 20, и мы также сыграли вничью. Сейчас удалось отличиться, но этого не хватило для победы. Я очень расстроен. Мы очень хорошо играли на протяжении 75 минут. После второго забитого гола, наверное, где-то потеряли концентрацию и пропустили два почти одинаковых гола.

Не участвовал в массовой потасовке, ведь потом могут посмотреть VAR и удалить за это. Я был рядом и отталкивал наших игроков, чтобы они в этом не участвовали. Конечно, это всё-таки дерби. Не сдержали эмоции, и из-за этого всё началось.

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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25
вчера в 16:28
Просто "динамики" слишком рано поверили в свою победу.
112910415
112910415
вчера в 14:26
надо играть до последней секунды
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 13:48
А ты ждал разгрома Спартака? Представляю, как ты расстроился, что 2-2 в итоге сыграли)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:38
Если бы да кабы...Соболев тоже мог бы делать в Наполи 4-1 и все...Это футбол и он не предсказуем
ABir
ABir
вчера в 13:31
При 2-0 казалось, что Динамо не упустит победу, но Спартак был вознаграждён ничьей за упорство, и за то, что боролись до последней минуты матча
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:26
Тюкавин просто ещё молод и нервы у него на месте.
Брулин
Брулин
вчера в 13:21
Успехов тебе в Динамо, Константин! Ты в хорошей команде
drug01
drug01
вчера в 13:15
Отдали победу жаль
beefs
beefs
вчера в 13:10
рассуждает как взрослый муж...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:08
не надо расслабляться,играть надо до конца
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:08
"Не участвовал в массовой потасовке, ведь потом могут посмотреть VAR и удалить за это".
Это говорит молодой парень в 19 лет, который думает головой в отличии от игроков старшего возраста. А многие теперь обвиняют всех вокруг, что Жиго пропустит матч с Зенитом! Ну, кто же виноват если у француза в 28 лет нет мозгов?!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:03
Вместо разгрома 3:0 если бы Тюкавин использовал момент, Динамо получило 2:2.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:50
Сами виноваты.
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