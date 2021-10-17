Тюкавин: «„Динамо“ потеряло концентрацию в матче со „Спартаком“»

Нападающий «Динамо» высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2).

Конечно, ещё с академии для нас «Спартак» — это принципиальный соперник. Всегда рад забивать «Спартаку». Жаль, что не одержали победу. Наши болельщики нас очень хорошо поддерживали. Ещё они нас очень интересно и красиво проводили на игру с базы. Спасибо им большое за это.

В выездном дерби я тоже выходил во втором тайме, отыграл минут 20, и мы также сыграли вничью. Сейчас удалось отличиться, но этого не хватило для победы. Я очень расстроен. Мы очень хорошо играли на протяжении 75 минут. После второго забитого гола, наверное, где-то потеряли концентрацию и пропустили два почти одинаковых гола.