Тюкавин: «„Динамо“ потеряло концентрацию в матче со „Спартаком“»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2).
Конечно, ещё с академии для нас «Спартак» — это принципиальный соперник. Всегда рад забивать «Спартаку». Жаль, что не одержали победу. Наши болельщики нас очень хорошо поддерживали. Ещё они нас очень интересно и красиво проводили на игру с базы. Спасибо им большое за это.
В выездном дерби я тоже выходил во втором тайме, отыграл минут 20, и мы также сыграли вничью. Сейчас удалось отличиться, но этого не хватило для победы. Я очень расстроен. Мы очень хорошо играли на протяжении 75 минут. После второго забитого гола, наверное, где-то потеряли концентрацию и пропустили два почти одинаковых гола.
Не участвовал в массовой потасовке, ведь потом могут посмотреть VAR и удалить за это. Я был рядом и отталкивал наших игроков, чтобы они в этом не участвовали. Конечно, это всё-таки дерби. Не сдержали эмоции, и из-за этого всё началось.
Это говорит молодой парень в 19 лет, который думает головой в отличии от игроков старшего возраста. А многие теперь обвиняют всех вокруг, что Жиго пропустит матч с Зенитом! Ну, кто же виноват если у француза в 28 лет нет мозгов?!!!
Это говорит молодой парень в 19 лет, который думает головой в отличии от игроков старшего возраста. А многие теперь обвиняют всех вокруг, что Жиго пропустит матч с Зенитом! Ну, кто же виноват если у француза в 28 лет нет мозгов?!!!