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Титов: «Так и не понял, какую игру ставит Витория в „Спартаке“»

вчера, 12:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов после матча красно-белых с «Динамо» (2:2) поделился мнением об игре команды при тренере Руе Витории.

Какой футбол ставит «Спартаку» Руй Витория? Честно говоря, я так и не понял. Видно, какой футбол хочет поставить в сборной Карпин. Понятен рисунок игры в «Локомотиве». А что касается Витории... Пока загадка. Удачные матчи чередуются со средними.

Футбол моей команды – как вулкан какой-то. Ей-богу. Сидишь и ждешь, когда рванет. Вот сегодня рвануло...

Вспомните второй гол динамовцев. Через центр! Два классных наших защитника Жиго и Джикия были отрезаны одним пасом. Не понимаю, как так происходит. Но потом все меняется. Вроде бы есть футболисты, через которых можно строить игру. Но нет системы!

Ведь как было раньше? Один травмировался, вместо него выходит другой, и рисунок игры, стиль не меняются. Ничего не страдает. Была система!

Сегодня в «Спартаке» один выпадает, выходит другой – и... Вот честно, перед каждым матчем сидишь и гадаешь: а что же мы сегодня увидим? Что нас ждет в матче с «Лестером»? Какой футбол мы покажем? Ничего не ясно.

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Все комментарии
Atashka1988
Atashka1988
сегодня в 09:04
У нас так много экспертов которые знают о футболе от а до я . И у меня возникает вопрос почему они сами не тренирует. Мне особо не нравится Л.Слуцкий но респект ему за то что хотя-бы попробовал себя на международном уровне. В Халл у него не особа получилось но в витессе поставил клубный рекорд. Нужно больше старание а не сидеть на креслах как Володька и строить из себя супер звезду
Atashka1988
Atashka1988 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 08:55, ред.
Где челси и где спартак . В Челси тратят на одного игрока больше чем спартак на весь трансфер .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:58
Чего не понятного то ???
:large
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 16:15
А,с кем ставить игру?Если на поле выходит стадо баранов,и уповают на случай.Если почти заканчивается первый круг,а Спартак в каждом матче меняет состав,если партнёры не могут отдать друг другу мяч на 5-10 метров,если в обороне постоянные провалы,если впереди никто не бежит,если крайние защитники не помогают атаке,а если помогают,то не возвращаются вовремя на свою позицию,образуется,,дыра,,в обороне.Много было диферамбов в адрес Мозеса,Промеса,а они обыкновенные ,,пенсионеры,,которых интересуют только деньги,а бежать,рвать всех,проявлять гордость за клуб...это всё в прошлом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:34
Егору, чтобы понять надо принять двойную дозу брамантана.
112910415
112910415
вчера в 14:29
ну, увидим постепенно )
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:47
Лишь бы результат давал
ABir
ABir
вчера в 13:33
Защитники потом реабилитировались
Cat01
Cat01
вчера в 13:17
Игру на успех
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:08
Бей-беги и вся тактика
25процентный клоун
25процентный клоун ответ True Story (раскрыть)
вчера в 13:04
может Тухелю это объяснить или Ди Маттео, которые за пару месяцев ЛЧ взяли
ОПС
ОПС
вчера в 13:04
Это сложно понять.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:51
Да никакую!
True Story
True Story
вчера в 12:42
Объясните Егорке, что за пару месяцев не поставить игру Спартаку, это намного сложнее, чем на завтрак лопать брoмonтaн
Gorasul
Gorasul
вчера в 12:42
Поэтому Титов и не тренер, в отличие от других его товарищей. Видно, что ставится португальский футбол...
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:39
У каждого свое видение игры и Егор что то может и не увидел...:)))...а так все злятся по своему, что Спартачи, что Динамки, но дерби действительно получилось огненное.... и получился суперкамбэк Спартака: в стиле сэра Алекса, в честь Никиты Павловича...:))... НО на данный момент у Спартака очень сдало на удивление нападение , которое раньше было одним из лучших в чемпионате.... причины пусть ищут специалисты , но Ларссон и Соболев в отсутствие Понсе и Промеса вообще ничего не могут сделать.... и вершиной этой беззубости на данный момент в нападении , является такой же провал на последнем рубеже обороны.... Максименко в воротах нет, они пусты, за весь матч он мяча практически не коснулся (Динамо ,Наполи ,ЦСКА ,Нижний и остальные забивали по сути в пустые ворота ....).... на горизонте Лестер ,который воткнул 4 мяча Манчестеру , сколько он отгрузит нашему Спартаку не надо даже быть искусным математиком .... а Спартак вчера должен сказать спасибо своему капитану и Жиго . .... два человека отрабатывают и роль защитников и нападающих ..... прокатит ли такое с Лестером и Зенитом , вопрос остаётся открытым тем более , что в Питере Жиго не будет...
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:38
С Лестером ждёт баранка - к гадалке не ходи, если будут играть, как с Динамо!
Ironigor
Ironigor ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:31
В чужом глазу всё видит, а в своём бревно не заметил.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:24
Скоро все поймут)))
makkie
makkie
вчера в 12:22
Мы тоже не понимали, какую игру ставили Аленичев, Титов и Ананко.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:20
Ну так иди и спроси у него!
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