Титов: «Так и не понял, какую игру ставит Витория в „Спартаке“»

Бывший капитан «Спартака» после матча красно-белых с «Динамо» (2:2) поделился мнением об игре команды при тренере .

Какой футбол ставит «Спартаку» Руй Витория? Честно говоря, я так и не понял. Видно, какой футбол хочет поставить в сборной Карпин. Понятен рисунок игры в «Локомотиве». А что касается Витории... Пока загадка. Удачные матчи чередуются со средними.

Футбол моей команды – как вулкан какой-то. Ей-богу. Сидишь и ждешь, когда рванет. Вот сегодня рвануло...

Вспомните второй гол динамовцев. Через центр! Два классных наших защитника Жиго и Джикия были отрезаны одним пасом. Не понимаю, как так происходит. Но потом все меняется. Вроде бы есть футболисты, через которых можно строить игру. Но нет системы!

Ведь как было раньше? Один травмировался, вместо него выходит другой, и рисунок игры, стиль не меняются. Ничего не страдает. Была система!

Сегодня в «Спартаке» один выпадает, выходит другой – и... Вот честно, перед каждым матчем сидишь и гадаешь: а что же мы сегодня увидим? Что нас ждет в матче с «Лестером»? Какой футбол мы покажем? Ничего не ясно.