Ломовицкий: «Когда Джикия забил, поверили, что не должны проиграть в дерби»

Полузащитник «Спартака» поделился впечатлениями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:2).

Во втором тайме мне сказали, что я выхожу слева вместо Айртона. Нужно было подключаться в атаку, играть агрессивно. Рад, что тренеры мне доверяют, дают время. И вдвойне приятно, когда своими действиями помогаешь команде. Дерби всегда особенные. И игра с «Динамо» точно не была скучной: голы, стычки, много единоборств. При 0:2 никто не опустил руки. Команда проявила характер, побежала вперёд. Когда Джикия забил первый гол, ещё больше поверили, что сегодня не должны проиграть.

Эмоции после гола Жиго были нереальные. Когда подавал в штрафную, видел, что там есть пара наших ребят. Хотели победить, дальше идти вперёд, но не хватило времени. Эмоции, конечно, зашкаливали, но ничья есть ничья. Мы доказали, что команда. Впереди тяжёлые матчи – продолжаем усердно работать.