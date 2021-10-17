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Ломовицкий: «Когда Джикия забил, поверили, что не должны проиграть в дерби»

вчера, 13:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий поделился впечатлениями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:2).

Во втором тайме мне сказали, что я выхожу слева вместо Айртона. Нужно было подключаться в атаку, играть агрессивно. Рад, что тренеры мне доверяют, дают время. И вдвойне приятно, когда своими действиями помогаешь команде. Дерби всегда особенные. И игра с «Динамо» точно не была скучной: голы, стычки, много единоборств. При 0:2 никто не опустил руки. Команда проявила характер, побежала вперёд. Когда Джикия забил первый гол, ещё больше поверили, что сегодня не должны проиграть.

Эмоции после гола Жиго были нереальные. Когда подавал в штрафную, видел, что там есть пара наших ребят. Хотели победить, дальше идти вперёд, но не хватило времени. Эмоции, конечно, зашкаливали, но ничья есть ничья. Мы доказали, что команда. Впереди тяжёлые матчи – продолжаем усердно работать.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 15:02
Надо и дальше проявлять характер во всех играх, и победы придут
112910415
112910415
вчера в 14:32
хорошо сработал парень !
makkie
makkie
вчера в 13:50
Молодец, хорошо вышел и вспахал фланг.
Ну и точный навес на Жиго был удачным - раньше Ломовицкий этим не отличался)
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:41
Да уж...кроме как защитнику уже и забить некому...
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