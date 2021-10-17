Васин: «ЦСКА ждёт непростая игра с „Уралом“»

Защитник ЦСКА Виктор Васин порассуждал о предстоящем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».
У нас хорошая статистика матчей в Екатеринбурге, но она не будет иметь никакого значения. «Урал» набрал хороший ход, Помазун не пропускает уже три тура подряд в РПЛ, поэтому впереди непростая игра. Но простых сейчас и не бывает, мы к этому готовы.
Ранее стало известно, что матч с «Уралом» пропустит один из форвардов ЦСКА.
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