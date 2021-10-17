Васин: «ЦСКА ждёт непростая игра с „Уралом“»

Защитник ЦСКА порассуждал о предстоящем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

У нас хорошая статистика матчей в Екатеринбурге, но она не будет иметь никакого значения. «Урал» набрал хороший ход, Помазун не пропускает уже три тура подряд в РПЛ , поэтому впереди непростая игра. Но простых сейчас и не бывает, мы к этому готовы.