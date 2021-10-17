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Васин: «ЦСКА ждёт непростая игра с „Уралом“»

вчера, 10:25
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Виктор Васин порассуждал о предстоящем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

У нас хорошая статистика матчей в Екатеринбурге, но она не будет иметь никакого значения. «Урал» набрал хороший ход, Помазун не пропускает уже три тура подряд в РПЛ, поэтому впереди непростая игра. Но простых сейчас и не бывает, мы к этому готовы.

Ранее стало известно, что матч с «Уралом» пропустит один из форвардов ЦСКА.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:55
Удачи и победы "Уралу".
Брулин
Брулин
вчера в 12:00
тяжелый матч будет для болельщиков ЦСКА, глядя на Васина с центре обороны
ОПС
ОПС
вчера в 11:58
Непростая игра, это же еще и интересно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:49
Шалимов скорее всего немного подрасслабился и поверил в себя после удачных последних игр, пора бы игру с "ЦСКА", что говорится сливать на классе, чтобы обострить до невозможности борьбу за выживание, где они с грозным президентом Ивановым чувствуют себя как рыба в воде.
1bear
1bear
вчера в 11:45
желаю Уралу не проиграть
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:46
Урал сейчас на ходу будет не просто.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 10:44
Сейчас со всеми тяжело играть, очки может отобрать кто угодно.
beefs
beefs
вчера в 10:41
а кому сейчас легко...
Патрик Депайе
Патрик Депайе
вчера в 10:38
Не по теме вопрос.

Вы можете переименовать мой никнейм - теперь будет "Forza Ferrari"? Или нет такой возможности?
particular
particular ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:37
Конечно! Ибо, тащиться в Екатеринбург только для того, что бы получить по щам - это как-то очень просто 😉 Придётся непросто упираться и отгрызать 3 очка 🤔
sihafazatron
sihafazatron ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:34
Главное, чтобы в итоге она была (победа)
cska1948
cska1948 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:33
Тем ценнее будет победа.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:31
А кому щас легко?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:30
у ЦСКА не бывает простых игр
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