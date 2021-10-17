Рюдигер станет первым новичком «Реала» будущим летом

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер, скорее всего, переедет в Мадрид. Футболист окончательно прервал переговоры о продлении контракта с лондонцами. По слухам, он договорился с «Реалом» о переходе в команду будущим летом на правах свободного агента.
У немца есть еще одно предложение от ПСЖ, но игрок решил принять то, которое поступило от «сливочных».
Ранее сообщалось об интересе к Рюдигеру со стороны итальянского клуба.
Вчера смотрел на Сарра, два раза потерял свою зону. А в конце вообще из-за его косяков пчелы чуть не забили. Благо интуиция Чалобы сработала, из-за штрафной прибежал и отбил мяч с пустых ворот. И на втором этаже все проиграл, он еще сырой, ему учиться и учиться. А в амбициях Челси корона АПЛ тоже числится.
Если предположить, что руководство разозлятся и посадят его на скамейку, то в случае травмы Криса или Чалобы или старика Сильвы и играть то некому в три защитника. Тухель не зря начинает проверять свои закрома центральных защитников.
Вчера смотрел на Сарра, два раза потерял свою зону. А в конце вообще из-за его косяков пчелы чуть не забили. Благо интуиция Чалобы сработала, из-за штрафной прибежал и отбил мяч с пустых ворот. И на втором этаже все проиграл, он еще сырой, ему учиться и учиться. А в амбициях Челси корона АПЛ тоже числится.
Если предположить, что руководство разозлятся и посадят его на скамейку, то в случае травмы Криса или Чалобы или старика Сильвы и играть то некому в три защитника. Тухель не зря начинает проверять свои закрома центральных защитников.