Рюдигер станет первым новичком «Реала» будущим летом

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вчера, 17:11

Защитник «Челси» , скорее всего, переедет в Мадрид. Футболист окончательно прервал переговоры о продлении контракта с лондонцами. По слухам, он договорился с «Реалом» о переходе в команду будущим летом на правах свободного агента.

У немца есть еще одно предложение от ПСЖ , но игрок решил принять то, которое поступило от «сливочных».

Ранее сообщалось об интересе к Рюдигеру со стороны итальянского клуба.