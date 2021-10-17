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Рюдигер станет первым новичком «Реала» будущим летом

вчера, 17:11

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер, скорее всего, переедет в Мадрид. Футболист окончательно прервал переговоры о продлении контракта с лондонцами. По слухам, он договорился с «Реалом» о переходе в команду будущим летом на правах свободного агента.

У немца есть еще одно предложение от ПСЖ, но игрок решил принять то, которое поступило от «сливочных».

Ранее сообщалось об интересе к Рюдигеру со стороны итальянского клуба.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ TOR громовержец (раскрыть)
сегодня в 06:19
Ну опять же, это всё по версиям более менее нормальных СМИ и инсайдера Романо, а что там на самом деле и кто чего, сколько хочет не можем знать
Romeo 777
Romeo 777 ответ TOR громовержец (раскрыть)
сегодня в 06:17
Последнее предложение от Челси 8,5 млн.фунтов, это примерно 165 тыс.фунтов (195 в евро), пытаются уломать Челси на 200 тыс.фунтов
azkan
azkan
вчера в 22:03
Слухи слухами, но переговоры затянулись и видать не срастается у Челси с Рюдигером. А жаль. Хороший защитник и главное играет жестко, но точно.
Вчера смотрел на Сарра, два раза потерял свою зону. А в конце вообще из-за его косяков пчелы чуть не забили. Благо интуиция Чалобы сработала, из-за штрафной прибежал и отбил мяч с пустых ворот. И на втором этаже все проиграл, он еще сырой, ему учиться и учиться. А в амбициях Челси корона АПЛ тоже числится.
Если предположить, что руководство разозлятся и посадят его на скамейку, то в случае травмы Криса или Чалобы или старика Сильвы и играть то некому в три защитника. Тухель не зря начинает проверять свои закрома центральных защитников.
Абрамджан
Абрамджан
вчера в 20:25
Кто не хочет играть за Челси пусть пи....ют ...
TOR громовержец
TOR громовержец ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 19:49
А сколько ему предлагает Челси по новому контракту?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:43
Если это правда, то удачи и успехов. Имеет право перейти туда, кто готов кормить его вдвое больше по ЗП. Плюс подписной бонус. Но выиграет ли Реал от этого, это уже другой вопрос. Сомнительно, что Реал будет играть в 3 ЦЗ.
firewing
firewing
вчера в 18:42
Один звёздный игрок Челси в недалёком прошлом тоже осуществил свою мечту - ушёл в Реал за трофеями.
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:40
Раздраженная Грановская послала неуступчивого афронемца в испанское путешествие.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:37
Вторым – Мбаппе.
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 17:34
Пока это слухи
particular
particular
вчера в 17:21
Рюдигер бескомпромиссно решил сменить клуб, климат, жильё и партнёров. Расчётливый перекати-поле 😉
Мaлик
Мaлик
вчера в 17:15
Ну тут еще нужно будет посмотреть на такой переход...
Сантус
Сантус
вчера в 17:14
А оно нам надо?
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