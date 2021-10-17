«Арсенал» продолжает интересоваться Калверт-Льюином

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вчера, 16:32

Форвард «Эвертона» продолжает входить в сферу интересов «Арсенала».

Футболист якобы хочет перейти в клуб, который способен сражаться за всевозможные титулы. Что касается «ирисок», то они постараются продать нападающего за 60 млн евро.