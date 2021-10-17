ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Арсенал» продолжает интересоваться Калверт-Льюином

вчера, 16:32

Форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин продолжает входить в сферу интересов «Арсенала».

Футболист якобы хочет перейти в клуб, который способен сражаться за всевозможные титулы. Что касается «ирисок», то они постараются продать нападающего за 60 млн евро.

Ранее на англичанина претендовал еще один гранд из АПЛ.

Все новости
Слухи«Барса» не готова заплатить за Стерлинга сумму, которую требует «Ман Сити»
Сегодня, 21:12 Комментарии2
Слухи«Ливерпуль» стал ещё одним претендентом на подписание Левандовски
Сегодня, 19:44 Комментарии13
Слухи«Ювентус» хочет снизить сумму выкупа за Морату
Сегодня, 15:44 Комментарии6
СлухиХавбек «Сампдории» может перейти в «Интер»
Сегодня, 15:34 Комментарии4
Слухи«Реал» хочет пристроить Азара в «Ливерпуль»
Сегодня, 14:22 Комментарии15
Бензема, Вальверде и Педри можно купить за 1 миллиард евро. Самые высокие клаусулы в испанском футболе
Сегодня, 14:17Александр Чистяков в блоге Футбол и деньгиКомментарии3
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:41
«Арсенал» приветствует «Кристал Пэлас» на стадионе «Эмирейтс», поскольку Микель Артета надеется вернуть свою команду к победе после нулевой ничьей с «Брайтоном» перед двухнедельным международным перерывом.

«Артета» будет уделять особое внимание предстоящему тесту, но за кулисами «Арсенала» может быть что-то готовое, и слухи о трансфере будут широко распространяться.

Будущее Александра Ляказетта все еще остается неопределенным, и говорят, что «канониры» ищут замену французу, который скоро выбывает из контракта.


Микель Артета и Эду уже знают, что нужно сделать, чтобы заманить Доминика Калверта-Левина в «Арсенал».

Миссия «канониров» по трансферам в новом году, похоже, будет заключаться в подписании нового центрального нападающего в попытке укомплектовать основной состав «Артеты» и решить проблему нехватки голов. Но если они хотят его посадить, им нужно будет снова пробиться в Лигу чемпионов.

«Я счастлив в «Эвертоне», - сказал он. «Я много работал, чтобы стать 9-м номером в этом клубе и забивать голы, как и недавно. Лично у меня есть амбиции однажды сыграть в Лиге чемпионов и выиграть титулы».

«Но пока я счастлив в Эвертоне»,- сказал Доминик Калверт-Левин.
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:23
Ну Арсенал пока не за что не сражается...:)))
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 17:08
"А Доминик выйдет? Нам интересно..."
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100