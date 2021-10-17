«Арсенал» продолжает интересоваться Калверт-Льюином

Форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин продолжает входить в сферу интересов «Арсенала».
Футболист якобы хочет перейти в клуб, который способен сражаться за всевозможные титулы. Что касается «ирисок», то они постараются продать нападающего за 60 млн евро.
Ранее на англичанина претендовал еще один гранд из АПЛ.
«Артета» будет уделять особое внимание предстоящему тесту, но за кулисами «Арсенала» может быть что-то готовое, и слухи о трансфере будут широко распространяться.
Будущее Александра Ляказетта все еще остается неопределенным, и говорят, что «канониры» ищут замену французу, который скоро выбывает из контракта.
Микель Артета и Эду уже знают, что нужно сделать, чтобы заманить Доминика Калверта-Левина в «Арсенал».
Миссия «канониров» по трансферам в новом году, похоже, будет заключаться в подписании нового центрального нападающего в попытке укомплектовать основной состав «Артеты» и решить проблему нехватки голов. Но если они хотят его посадить, им нужно будет снова пробиться в Лигу чемпионов.
«Я счастлив в «Эвертоне», - сказал он. «Я много работал, чтобы стать 9-м номером в этом клубе и забивать голы, как и недавно. Лично у меня есть амбиции однажды сыграть в Лиге чемпионов и выиграть титулы».
«Но пока я счастлив в Эвертоне»,- сказал Доминик Калверт-Левин.
«Артета» будет уделять особое внимание предстоящему тесту, но за кулисами «Арсенала» может быть что-то готовое, и слухи о трансфере будут широко распространяться.
Будущее Александра Ляказетта все еще остается неопределенным, и говорят, что «канониры» ищут замену французу, который скоро выбывает из контракта.
Микель Артета и Эду уже знают, что нужно сделать, чтобы заманить Доминика Калверта-Левина в «Арсенал».
Миссия «канониров» по трансферам в новом году, похоже, будет заключаться в подписании нового центрального нападающего в попытке укомплектовать основной состав «Артеты» и решить проблему нехватки голов. Но если они хотят его посадить, им нужно будет снова пробиться в Лигу чемпионов.
«Я счастлив в «Эвертоне», - сказал он. «Я много работал, чтобы стать 9-м номером в этом клубе и забивать голы, как и недавно. Лично у меня есть амбиции однажды сыграть в Лиге чемпионов и выиграть титулы».
«Но пока я счастлив в Эвертоне»,- сказал Доминик Калверт-Левин.