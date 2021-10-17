«Ньюкасл» претендует на Костича

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вчера, 16:25

Нападающий «Айнтрахта» может уйти из клуба.

28-летним сербом интересуются «Ньюкасл» и «Лацио», который минувшим летом не смог подписать игрока из-за ошибки в e-mail.

Костич может сменить клубную прописку уже этой зимой, немцы готовы продать футболиста за 25 млн евро.