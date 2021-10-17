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«Ньюкасл» претендует на Костича

вчера, 16:25

Нападающий «Айнтрахта» Филип Костич может уйти из клуба.

28-летним сербом интересуются «Ньюкасл» и «Лацио», который минувшим летом не смог подписать игрока из-за ошибки в e-mail.

Костич может сменить клубную прописку уже этой зимой, немцы готовы продать футболиста за 25 млн евро.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:34
Утверждается, что в «Айнтрахт Франкфурт» нет ощущения, что Филип Костич покинет их в январе.

Слухи о Ньюкасле ходят необычайно быстро после недавнего захвата, поддержанного Саудовской Аравией. Благодаря своему новому богатству они смогут привлечь на трансферный рынок игроков более высокого уровня. Но только время покажет, каков их подход в ближайшем будущем.


Одним из игроков, которые будут связаны с ними в январе, является Костич. Летом франкфуртский нападающий был связан с «Лацио» только для того, чтобы увидеть неудачный ход из-за неправильного адреса электронной почты.

До этого Манчестер Юнайтед отказался подписать его в 2020 году.

Но игрок сборной Сербии остается тем, кто может обеспечить большой трансфер в будущем - потенциально в Премьер-Лигу.

По данным, во Франкфурте никто не думает, что Костич оставит их зимой.

28-летний футболист забил два гола и отдал четыре результативные передачи в восьми матчах во всех турнирах этого сезона. Он будет иметь решающее значение для их амбиций как внутри страны, так и в Лиге Европы.
Mekail
Mekail
вчера в 17:25
Помним этот случай...:)))
ДСА
ДСА
вчера в 17:22
Ньюкасл сейчас может что угодно.
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