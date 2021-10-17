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МЮ намерен подписать ещё одного центрального защитника

вчера, 16:36

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено усилить линию защиты.

«Красные дьяволы» заинтересованы в услугах игрока «Севильи» Жуля Кунде. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 60 млн евро. Контракт француза рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Кунде был близок к переходу в другой английский гранд.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:48
По сообщениям, центральный защитник "Севильи" Жюль Кунде поручил своему агенту заключить сделку с "Манчестер Юнайтед".

Впервые француз был связан с переходом на «Олд Траффорд» в начале этого года, но на летнем трансферном рынке «Юнайтед» в конечном итоге выбрал Рафаэля Варана.

Однако в последние недели Кунде вновь появился в поле зрения клуба, и многие полагают, что «Юнайтеду» нужен другой вариант в обороне.

Варан и Гарри Магуайр сформируют партнерство первого выбора, когда оба игрока будут в хорошей форме, а Виктор Линделоф станет следующим в очереди. Но остаются сомнения относительно Эрика Байи и Фила Джонса, оба из которых в последние годы сильно пострадали от травм.

Таким образом, Кунде был снова объявлен возможной мишенью для «Юнайтед» либо в январе, либо следующим летом.

И 22-летний игрок, кажется, приветствует интерес 20-кратных чемпионов Англии, несмотря на их недавнюю борьбу.

Кунде сказал своему агенту начать переговоры с МЮ.
Эта новость станет ударом для «Реала» и «Челси», которые также заинтересованы в Кунде. Летом «синие» пытались подписать защитника, но «Севилья» вычеркнула этот вариант.

Испанская сторона якобы выразила готовность продать Кунде примерно за 40 миллионов фунтов стерлингов, а затем поднять запрашиваемую цену до 68 миллионов фунтов стерлингов.

Неясно, готовы ли они потратить столько денег на игрока, который не будет регулярно стартовать, если все будут в хорошей форме.

Варан обязательно будет играть всякий раз, когда будет доступен, а Магуайр будет капитаном клуба.

Поэтому «Челси» не теряет надежды заключить сделку по подписанию Кунде, несмотря на очевидное предпочтение французом перехода в «Юнайтед».
DEIVID_555
DEIVID_555
вчера в 18:18
Сколько для Сульшера защей не приобретай МЮ от этого пропускать меньше не станет, как и терять очки на ровном месте. Лучше бы взяли защитника от Сульшера и прочих физруков.
marut
marut
вчера в 17:16
Не помешает....
David Young
David Young ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 17:08
Здравствуйте.

Я посмотрел сколько Вы получили сегодня.

С очками для ставок всё как должно быть.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:38
Хороший вариант.
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