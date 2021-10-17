МЮ намерен подписать ещё одного центрального защитника

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено усилить линию защиты.
«Красные дьяволы» заинтересованы в услугах игрока «Севильи» Жуля Кунде. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 60 млн евро. Контракт француза рассчитан до лета 2024 года.
Ранее Кунде был близок к переходу в другой английский гранд.
Впервые француз был связан с переходом на «Олд Траффорд» в начале этого года, но на летнем трансферном рынке «Юнайтед» в конечном итоге выбрал Рафаэля Варана.
Однако в последние недели Кунде вновь появился в поле зрения клуба, и многие полагают, что «Юнайтеду» нужен другой вариант в обороне.
Варан и Гарри Магуайр сформируют партнерство первого выбора, когда оба игрока будут в хорошей форме, а Виктор Линделоф станет следующим в очереди. Но остаются сомнения относительно Эрика Байи и Фила Джонса, оба из которых в последние годы сильно пострадали от травм.
Таким образом, Кунде был снова объявлен возможной мишенью для «Юнайтед» либо в январе, либо следующим летом.
И 22-летний игрок, кажется, приветствует интерес 20-кратных чемпионов Англии, несмотря на их недавнюю борьбу.
Кунде сказал своему агенту начать переговоры с МЮ.
Эта новость станет ударом для «Реала» и «Челси», которые также заинтересованы в Кунде. Летом «синие» пытались подписать защитника, но «Севилья» вычеркнула этот вариант.
Испанская сторона якобы выразила готовность продать Кунде примерно за 40 миллионов фунтов стерлингов, а затем поднять запрашиваемую цену до 68 миллионов фунтов стерлингов.
Неясно, готовы ли они потратить столько денег на игрока, который не будет регулярно стартовать, если все будут в хорошей форме.
Варан обязательно будет играть всякий раз, когда будет доступен, а Магуайр будет капитаном клуба.
Поэтому «Челси» не теряет надежды заключить сделку по подписанию Кунде, несмотря на очевидное предпочтение французом перехода в «Юнайтед».
Впервые француз был связан с переходом на «Олд Траффорд» в начале этого года, но на летнем трансферном рынке «Юнайтед» в конечном итоге выбрал Рафаэля Варана.
Однако в последние недели Кунде вновь появился в поле зрения клуба, и многие полагают, что «Юнайтеду» нужен другой вариант в обороне.
Варан и Гарри Магуайр сформируют партнерство первого выбора, когда оба игрока будут в хорошей форме, а Виктор Линделоф станет следующим в очереди. Но остаются сомнения относительно Эрика Байи и Фила Джонса, оба из которых в последние годы сильно пострадали от травм.
Таким образом, Кунде был снова объявлен возможной мишенью для «Юнайтед» либо в январе, либо следующим летом.
И 22-летний игрок, кажется, приветствует интерес 20-кратных чемпионов Англии, несмотря на их недавнюю борьбу.
Кунде сказал своему агенту начать переговоры с МЮ.
Эта новость станет ударом для «Реала» и «Челси», которые также заинтересованы в Кунде. Летом «синие» пытались подписать защитника, но «Севилья» вычеркнула этот вариант.
Испанская сторона якобы выразила готовность продать Кунде примерно за 40 миллионов фунтов стерлингов, а затем поднять запрашиваемую цену до 68 миллионов фунтов стерлингов.
Неясно, готовы ли они потратить столько денег на игрока, который не будет регулярно стартовать, если все будут в хорошей форме.
Варан обязательно будет играть всякий раз, когда будет доступен, а Магуайр будет капитаном клуба.
Поэтому «Челси» не теряет надежды заключить сделку по подписанию Кунде, несмотря на очевидное предпочтение французом перехода в «Юнайтед».