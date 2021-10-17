МЮ намерен подписать ещё одного центрального защитника

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вчера, 16:36

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено усилить линию защиты.

«Красные дьяволы» заинтересованы в услугах игрока «Севильи» . Трансферная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 60 млн евро. Контракт француза рассчитан до лета 2024 года.

Ранее Кунде был близок к переходу в другой английский гранд.