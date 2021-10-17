«Ювентус» нацелился на Усмана Дембеле

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в Италии.
К 24-летнему футболисту проявляет интерес «Ювентус». Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 млн евро. Контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года.
Ранее слухи связывали Дембеле с английским топ-клубом.
Усман Дембеле связан с «Манчестер Юнайтед» и другими клубами Премьер-Лиги, поскольку его контракт истекает. Его контракт истекает летом 2022 года, а это значит, что в следующем году форвард может уйти бесплатно.
Когда-то Дембеле считался захватывающей и набирающей популярность молодой суперзвездой, но на "Камп Ноу" его рост застопорился. После того, как он перешел из «Боруссии Дортмунд» за 121 миллион фунтов стерлингов, французский форвард пережил травмы.
К сожалению, 24-летний футболист получил травму колена во время Евро-2020 в матче против Венгрии со счетом 1:1. Однако недавно он вернулся к тренировкам перед матчем «Барсы» с «Валенсией».
В сообщении также говорится, что переговоры о новом контракте ведутся уже довольно давно. Но обе стороны не достигли соглашения, поскольку каталонский клуб хочет снизить текущую зарплату нападающего.
Испанские гиганты в настоящий момент переживают финансовые потрясения, что может объяснить предложенные ими условия. Поскольку переговоры не показывают прогресса, клуб подозревает, что его агент тратит время, чтобы они могли уехать на бесплатном трансфере.
Его агент, возможно, намекал другим клубам на возможный уход, и предлагает его клубам без их полного ведома. Гражданин Франции может договориться о предварительном соглашении с другим клубом, если он решит уйти.
«Красные дьяволы», «Челси» и «Ливерпуль» считаются интересными английскими клубами наряду с итальянским «Ювентусом». Еще неизвестно, как будет развиваться ситуация, особенно по мере приближения январского трансферного окна.
Усман Дембеле связан с «Манчестер Юнайтед» и другими клубами Премьер-Лиги, поскольку его контракт истекает. Его контракт истекает летом 2022 года, а это значит, что в следующем году форвард может уйти бесплатно.
Когда-то Дембеле считался захватывающей и набирающей популярность молодой суперзвездой, но на "Камп Ноу" его рост застопорился. После того, как он перешел из «Боруссии Дортмунд» за 121 миллион фунтов стерлингов, французский форвард пережил травмы.
К сожалению, 24-летний футболист получил травму колена во время Евро-2020 в матче против Венгрии со счетом 1:1. Однако недавно он вернулся к тренировкам перед матчем «Барсы» с «Валенсией».
В сообщении также говорится, что переговоры о новом контракте ведутся уже довольно давно. Но обе стороны не достигли соглашения, поскольку каталонский клуб хочет снизить текущую зарплату нападающего.
Испанские гиганты в настоящий момент переживают финансовые потрясения, что может объяснить предложенные ими условия. Поскольку переговоры не показывают прогресса, клуб подозревает, что его агент тратит время, чтобы они могли уехать на бесплатном трансфере.
Его агент, возможно, намекал другим клубам на возможный уход, и предлагает его клубам без их полного ведома. Гражданин Франции может договориться о предварительном соглашении с другим клубом, если он решит уйти.
«Красные дьяволы», «Челси» и «Ливерпуль» считаются интересными английскими клубами наряду с итальянским «Ювентусом». Еще неизвестно, как будет развиваться ситуация, особенно по мере приближения январского трансферного окна.