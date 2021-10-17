«Ювентус» нацелился на Усмана Дембеле

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вчера, 16:19

Форвард «Барселоны» может продолжить карьеру в Италии.

К 24-летнему футболисту проявляет интерес «Ювентус». Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 млн евро. Контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года.

Ранее слухи связывали Дембеле с английским топ-клубом.