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В Нидерландах обвалилась трибуна с болельщиками «Витесса»

вчера, 20:14
НЕК НеймегенЛоготип футбольный клуб НЕК Неймеген0 : 1Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)ВитессМатч завершен

«Витесс» в гостях обыграл «Неймеген» (1:0) в матче 9-го тура Эредивизие.

После окончания встречи футболисты «Витесса» подошли к гостевому сектору, чтобы поблагодарить своих болельщиков за поддержку. Фанаты начали прыгать, празднуя победу своей команды. В один из моментов трибуна с болельщиками «Витесса» обрушилась. Обе команды не сообщали о травмах среди фанатов.

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Все комментарии
Оновтун
Оновтун
вчера в 22:11
Так вот на какой трибуне сидел в свое время Слуцкий
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:21
Хорошо, что не с верхних ярусов и никто не пострадал.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:14
Ну ничего себе,жалко фанатов.
Futurista
Futurista
вчера в 20:33
Мигранты строили...Равшан с Джамшутом...голландский насяльника недосмотрел...
shlomo
shlomo
вчера в 20:29
Если жертв нет, то это интересно...
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