В Нидерландах обвалилась трибуна с болельщиками «Витесса»

«Витесс» в гостях обыграл «Неймеген» (1:0) в матче 9-го тура Эредивизие.

После окончания встречи футболисты «Витесса» подошли к гостевому сектору, чтобы поблагодарить своих болельщиков за поддержку. Фанаты начали прыгать, празднуя победу своей команды. В один из моментов трибуна с болельщиками «Витесса» обрушилась. Обе команды не сообщали о травмах среди фанатов.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.



Thankfully there were no reported injuries 🙏 pic.twitter.com/kYXJh2UBsP