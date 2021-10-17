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Сарвели посвятил победу над «Нижним Новгородом» своему отцу

вчера, 19:04
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

Полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Сарвели прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода» (2:0).

Очень тяжелая игра была, действительно, мы не могли в начале найти ключики, чтобы взломать оборону «Нижнего Новгорода», но постепенно начали проникающими передачами попадать за спину и контратаковать, в дальнейшем смогли забить два мяча и выиграть.

В перерыве мы поговорили, и каждый из нас знал, что делать во втором тайме, каждый делал свою работу. Сегодня день отца, и эту победу я посвящаю своему папе.

Напомним, что Сарвели был признан лучшим игроком матча против «Нижнего Новгорода».

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Все комментарии
bdnr8n69xfgq
bdnr8n69xfgq
сегодня в 02:16
Очень правильно сделал
Gahi
Gahi
вчера в 20:03
Молодец, что с таким уважением относиться к родителям. Удачи
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:41
Хорошая команда появилась в РПЛ! Получше "флагмана"))) Жаль раздербанят((
Брулин
Брулин
вчера в 19:29
Крылья с заслуженной победой! Сарвели молодец, как впрочем и вся команда
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:17
Хорошее дело таким образом сделать подарок своему дедушке..
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