Сарвели посвятил победу над «Нижним Новгородом» своему отцу

Полузащитник «Крыльев Советов» прокомментировал победу своей команды в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против «Нижнего Новгорода» (2:0).

Очень тяжелая игра была, действительно, мы не могли в начале найти ключики, чтобы взломать оборону «Нижнего Новгорода», но постепенно начали проникающими передачами попадать за спину и контратаковать, в дальнейшем смогли забить два мяча и выиграть.

В перерыве мы поговорили, и каждый из нас знал, что делать во втором тайме, каждый делал свою работу. Сегодня день отца, и эту победу я посвящаю своему папе.